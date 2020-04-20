Время ограниченно: В Свердловской области ужесточили правила торговли алкоголем

В Свердловской области ужесточили временные рамки торговли алкоголем. Отныне спиртное в регионе можно продавать лишь с 10:00 до 19:00. Соответствующее решение принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Теперь можно торговать спиртным только с 10:00 до 19:00", - говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Подчёркивается, что за исполнением данного решения будет установлен тщательный контроль.

Напомним, что, по последним данным, в Свердловской области зафиксировано 149 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки болезнь подхватили 8 человек. При этом 52 пациентам удалось успешно перенести болезнь и выздороветь. Также зафиксирована одна смерть из-за последствий коронавируса.