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Время новых: почему Путин сменил глав Владимирской и Тамбовской областей

04 октября 2021, 21:10  •  86 • Политика
Врио губернатора Владимирской области станет экс-депутат от «Единой России» Александр Авдеев. Он сменит на этом посту Владимира Сипягина от ЛДПР, который решил принять депутатский мандат после прошедших выборов в Госдуму. 4 октября смена руководства произошла и в Тамбовской области, где вместо Александра Никитина на должность главы администрации региона придет заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров. Соответствующие указы Владимир Путин подписал после личной встречи с чиновниками. Между тем в ЦИК сообщили, что губернаторские выборы в обеих областях состоятся в сентябре 2022-го.

Прежний опыт

Начало рабочей недели Владимир Путин посвятил региональной повестке и назначению новых руководителей в двух субъектах РФ. После прошедших выборов в Госдуму губернатор Владимирской области Владимир Сипягин решил принять депутатский мандат. В связи с этим политик, который стал главой региона в 2018-м, направил в администрацию президента заявление об отставке. Владимир Сипягин входил в общефедеральную часть списка ЛДПР.
Пост нового руководителя региона пророчили сразу нескольким кандидатам, включая гендиректора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова и гендиректора ПАО «Россети Центр» Игоря Маковского. Тем не менее, выбор пал на 46-летнего единоросса Александра Авдеева — депутата Госдумы VII созыва, который входил в комитет ГД по контролю и регламенту.
Перед тем как Владимир Путин подписал соответствующий указ о назначении парламентария врио губернатора Владимирской области, президент провел короткую личную встречу с Александром Авдеевым — уроженцем Калуги.
Что вы знаете о том участке работы, который вам предлагается? — поинтересовался президент.
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым
Фото: РИА Новости/Евгений Паулин
Я не могу сказать, что я подробно знаю всю проблематику Владимирской области, но в силу работы знаком с рядом вопросов, которым необходимо в первую очередь уделить внимание: это и система здравоохранения, медицина, лекарственное обеспечение, но и, безусловно, это дополнительное развитие экономического потенциала этого региона, потому что регион один из крупнейших в Центральном федеральном округе, и абсолютно точно экономический потенциал не до конца раскрыт и реализован, — сказал Александр Авдеев.
При этом он отметил, что планирует применить имеющийся опыт работы на муниципальном и региональном уровне для развития области. Александр Авдеев ранее стоял во главе администрации Обнинска, а также работал заместителем губернатора Калужской области.
— Но, разумеется, нужно будет вникать в проблемы региона. Регион важный, он центральный, один из центральных регионов страны. Там много накопилось проблем, и поближе нужно работать, конечно, с людьми, с общественными организациями, просто напрямую с людьми даже — без всяких посредников, — подчеркнул Владимир Путин.
Владимирская область — непростая территория с точки зрения элитных раскладов и настроений граждан, отметил в беседе с «Известиями» политолог Константин Калачев. Победа прежнего губернатора Владимира Сипягина от ЛДПР в 2018 году была бы невозможна, если бы не саботаж со стороны муниципальных элит, уверен он. Сейчас Владимирская область нуждается в защитнике своих интересов и драйвере развития, добавил Константин Калачев. В частности, нужно привести в порядок административный центр.
— Владимир кажется неухоженным городом, поэтому начинать надо с уровня местного самоуправления и повышения требовательности. В регионе не самый высокий уровень социального оптимизма, нужен новый образ будущего, — считает эксперт.
Вид Владимира
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Политолог предположил, что Александр Авдеев сможет себя положительно проявить на посту губернатора. Помочь ему в этом должен прежний опыт работы, в том числе законодательная деятельность в Госдуме.
Он прекрасно понимает специфику регионов Центрального федерального округа, но, при этом, не встроен во владимирскую элиту. Он не имеет отношения к тем связям, которые там сложились. Он сможет осуществить перезагрузку системы управления и добиться повышения качества управления, — прогнозирует Константин Калачев.
Высшее образование Александр Авдеев получил в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. Кроме того, он прошел Московскую международную высшую школу бизнеса МИРБИС, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Неожиданный поворот

В этот же день перемены ожидали и Тамбовскую область. И если уход Владимира Сипягина в СМИ обсуждали уже несколько дней, то отставка Александра Никитина, который возглавлял регион с 2015 года, стала для многих неожиданностью. Особенно если учитывать тот факт, что он относительно недавно победил на выборах в регионе. Последний раз он был избран главой области в 2020-м. Тогда за представителя от «Единой России» проголосовали 79,30% избирателей.
Максим Егоров
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
В области что-то должно происходить, а там какое-то затишье. Удивительно время, когда произведено назначение, ведь только что прошли выборы. Видимо, чтобы дать преемнику набраться сил перед следующими выборами и познакомиться с регионом, — заявил «Известиям» президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов.
При этом Владимир Путин назначил врио главы администрации региона замглавы Минстроя Максима Егорова.
— Вы живете в Москве. Как вы относитесь к предложению, которое вам сделано? — спросил Владимир Путин во время встречи, которая, как и предыдущая, прошла в режиме видеоконференции.
— Предложение — это вызов и для меня, и для опыта, который у меня есть. Я считаю, что готов возглавить регион. Проблемы региона понимаю, так как в министерстве отвечаю за большое количество федеральных проектов, которые реализуются в рамках национальных проектов — это «Жилье и городская среда» и нацпроект «Экология», — отреагировал собеседник президента.
Тамбовская область — проблемный и депрессивный регион, поэтому смена губернатора ожидалась давно, отметил в беседе с «Известиями» политолог Максим Жаров.
Вид Тамбова
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
— Я думаю, что ротация губернаторов в ближайшее время будет очень активной. Нужны новые люди — главы, которые умеют разбираться в экономике, социальной сфере. Я думаю, что эти две отставки не последние, — добавил он.
Максим Егоров родился 1977 году в Нижнем Новгороде. В 1999-м он окончил Волжский государственный университет водного транспорта. Ранее работал в представительстве правительства Тюменской области в Москве, был советником губернатора Тюменской области Владимира Якушева.
Губернаторские выборы в Тамбовской и Владимирской области пройдут в сентябре 2022, сообщили в ЦИК РФ.
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