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«Время неопределённости»: чего ожидать от саммита НАТО в Лондоне
03 декабря 2019, 10:54 • 24 • В мире
В столице Великобритании 3 декабря открывается двухдневный саммит НАТО. На повестке дня — противодействие «угрозам» со стороны России и Китая, контроль над вооружениями, борьба с терроризмом и ситуация на Украине. Аналитики отмечают, что за 70 лет существования военного блока среди его участников накопилось немало противоречий, которые обострились в последние годы. По мнению политологов, членам альянса крайне сложно договориться даже по стратегическим вопросам, а позиции ряда стран порой диаметрально противоположны. Эксперты считают, что сейчас НАТО пытается реанимировать собственную значимость, и не в последнюю очередь за счёт России, пытаясь представить её как врага.
Флаги стран — участниц НАТО перед Букингемским дворцом накануне саммита в Лондоне globallookpress.com © Michael Kappeler/dpa
Во вторник, 3 декабря, в Лондоне открывается двухдневный саммит НАТО. Встреча глав государств и правительств стран — участниц Североатлантического альянса пройдёт в год 70-летия военного блока. Вечером 3 декабря гостей британской столицы ожидает торжественный приём в Букингемском дворце.
Вызовы и угрозы
Как отметил накануне саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, на переговорах в Лондоне лидеры альянса должны признать космос новой оперативной сферой — наравне с сушей, морем, воздухом и киберпространством. Ранее к такому решению пришли министры иностранных дел стран — членов организации.
По словам Столтенберга, на повестку встречи будет также вынесено обсуждение миссии в Афганистане в контексте переговоров между США и движением «Талибан»*, повышение боеготовности сил альянса, борьба с терроризмом, ситуация на Украине и реализация Минских соглашений. Также генсек сообщил, что будут обсуждаться отношения блока с Россией и Китаем и будущее системы контроля над вооружениями.
Как сообщают американские СМИ со ссылкой на представителей администрации Трампа, в центре внимания на лондонском саммите будет противостояние Москве и Пекину.
«Остаются актуальными вызовы, с которыми НАТО следует как-то справляться; прежде всего это Китай, — заявил неназванный представитель Белого дома, слова которого приводит CNBC. — Россия систематически пренебрегает суверенитетом и территориальной целостностью своих соседей. На саммите лидеров это непременно обсудят».
О России как об одной из главных угроз для НАТО в интервью France 24 говорил накануне саммита и Йенс Столтенберг, помимо прочего обвинивший Москву в нарушении ДРСМД.
По словам представителей американской администрации, США также вынесут на повестку дня обсуждение технологий связи 5G. Соединённые Штаты выступают против сотрудничества европейских стран с продвигающими эту технологию китайскими компаниями, опасаясь шпионажа. Однако в октябре немецкие власти отказались блокировать выход китайской компании Huawei на рынок высокоскоростной связи. При этом министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, говоря о китайских системах 5G, заявил, что Вашингтон сам предписывает американским компаниям собирать данные. Кроме того, министр напомнил, что Агентство по национальной безопасности (АНБ) уже было уличено в прослушке на территории ФРГ. В ответ на заявления немецкого министра посол США в Германии обвинил его в «неуважении» к Вашингтону.
При этом мнение о России как об угрозе для НАТО в преддверии саммита оспорил президент Франции Эммануэль Макрон. В ходе встречи с Йенсом Столтенбергом 28 ноября он заявил, что не считает ни Москву, ни Пекин «врагом» и нацелен на то, чтобы создать новую архитектуру доверия и безопасности в Европе.
Финансовый аспект
Накануне встречи в Лондоне генсек НАТО Йенс Столтенберг отчитался о росте затрат на оборону стран — участниц альянса. По его словам, в текущем году страны Европы и Канада в целом увеличили свои военные расходы на 4,6%. Также Столтенберг сообщил, что в обозначенном периоде девять членов блока — США, Великобритания, Греция, Польша, Литва, Латвия, Болгария, Румыния и Эстония — выполнили план по расходам на оборону, выделив на эти цели не менее 2% ВВП. В 2014 году такого показателя достигали лишь американцы, британцы и греки.
По словам генсека НАТО, на лондонском саммите будет также обсуждаться вопрос «более справедливого распределения бремени в вопросе вложений» в оборону.
Стоит напомнить, что на днях Столтенберг отмечал, что США отныне сократят взносы в бюджет НАТО с 22% до 16%. Напомним, Дональд Трамп, при котором оборонный бюджет достиг рекордных показателей, регулярно упрекает партнёров по блоку в том, что основной груз расходов лежит на США.
Однако, как отмечают эксперты, в ЕС справедливо полагают, что Вашингтон за счёт европейских заказов стремится загрузить собственный военно-промышленный комплекс.
Так, 1 декабря министр бороны Франции Флоранс Парли заявила, что США не должны навязывать странам альянса своё вооружение под предлогом евро-атлантической солидарности.
Эксперты полагают, что такая риторика может быть связана в том числе и с тем, что укрепление военной составляющей НАТО на границах с Россией лишь усиливает напряжённость в регионе, что не в интересах европейских стран.
«Договориться крайне сложно»
Аналитики напоминают, что политикой США с точки зрения навязывания партнёрам вооружений собственного производства недовольны не только французы. Спор Вашингтона и Анкары вокруг приобретения Турцией российских ЗРК С-400 не разрешился даже после визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Соединённые Штаты. Американские законодатели угрожают Турции санкциями, а Эрдоган призывает турецких граждан и предпринимателей отказаться от доллара.
При этом многие страны Европы ввели эмбарго на поставку Турции оружия в связи с операцией «Источник мира», которую она провела в Сирии. Накануне саммита обострились и турецко-греческие отношения. Как сообщает Associated Press, в минувшее воскресенье премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил, что намерен просить помощи у альянса в споре с Турцией.
Ранее греческий МИД назвал турецкого лидера главным «нарушителем международного права в регионе». Причиной стали заявления Эрдогана о том, что Турция продолжит вести геологоразведку в богатой углеводородами исключительной экономической зоне Кипра. Также греческий МИД называет незаконным меморандум о взаимопонимании по морским зонам, который на неделе подписали Эрдоган и глава ливийского правительства национального согласия Фаиз Сарадж.
Нельзя не отметить также, что опубликованное 7 ноября интервью Эммануэля Макрона журналу Economist, в котором он заявил о «смерти мозга» Североатлантического альянса, произвело эффект разорвавшейся бомбы.
«В какой-то момент нам придётся пересмотреть целесообразность существования НАТО», — заявил французский президент.
Своё несогласие с позицией французского лидера выразила канцлер Германии Ангела Меркель, а госсекретарь США Майк Помпео высказался в примирительном ключе, заявив, что отношения внутри альянса никогда не были идеальными.
Президент Турции был более критичен к заявлению своего формального союзника, предложив самому Макрону «проверить» мозг. Кроме того, Эрдоган не преминул воспользоваться ситуацией, чтобы заявить, что у французских войск нет права находиться в Сирии.
Он напомнил, что документ, определяющий стоящие перед НАТО цели и задачи, — «стратегическая концепция» — не обновлялся с 2010 года.
«Это говорит о том, что по стратегическим вопросам участникам альянса договориться крайне сложно. Позиции ряда стран в отношении того, что они считают реальными угрозами, противоречат друг другу», — констатировал собеседник RT.
На планах лидеров относительно саммита в Лондоне сказываются и внутриполитические проблемы. С одной стороны, британский премьер Борис Джонсон должен встретиться с Дональдом Трампом. С другой, как сообщает Financial Times со ссылкой на окружение главы правительства Соединённого Королевства, британцы не планируют проводить никаких совместных пресс-конференций с американским лидером, опасаясь, что это может негативно отразиться на имидже премьера накануне запланированных на 12 декабря досрочных выборов.
В то же время самого Трампа весьма возмутило то, что демократы в конгрессе назначили слушания в рамках процедуры его импичмента на время проведения саммита.
Восточный рубеж
Эксперт РИСИ Сергей Ермаков в разговоре с RT отметил, что не ожидает каких-либо радикально новых заявлений на саммите НАТО. При этом, по его мнению, разменной картой, скорее всего, станут обязательства в отношении стран Восточной Европы.
«И Франция, и Германия, и Турция, и каждая из стран-участниц будет пытаться защитить свои национальные интересы, торгуясь с Вашингтоном на предмет поддержки Польши и Прибалтики», — полагает аналитик.
Ранее СМИ сообщали, что Турция заблокировала планы НАТО по защите Прибалтики и Польши «в случае нападения России» до тех пор, пока страны альянса не признают формирования сирийских курдов террористами.
Комментируя эту информацию, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что, по мнению Анкары, в чём нуждаются страны Балтии, нужно дать и им.
«Прошли те времена, когда НАТО могло проводить успешные операции, как в Югославии или в Ливии. Наступило время неопределённости», — заявил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов.
В следующем году НАТО планирует провести крупнейшие за 25 лет учения по переброске войск на Европейский континент. В рамках манёвров Defender Europe 2020 («Защитник Европы — 2020») планируется в сжатые сроки переправить 20 тыс. военных вместе с техникой через Атлантику, в том числе в страны Прибалтики, к российским границам.
Однако, по мнению Сергея Ермакова, в текущих реалиях Россия успешно выдерживает силовое давление НАТО.
«Мы адекватно оцениваем ситуацию, не ввязываясь ни в какие гонки вооружений, сохраняя шанс на то, чтобы поддерживать стабильность, а не переходить к конфронтации. Мы действуем по всем фронтам, в том числе в военной, в дипломатической, в политической и в информационной сферах», — отметил эксперт.
С точки зрения Ивана Коновалова, лучший ответ на агрессивные планы НАТО — проводящееся в последние годы планомерное укрепление российских вооружённых сил.
«Все необходимые меры по противостоянию угрозы с Запада принимаются», — резюмировал политолог.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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