Время местных: власти ищут способ снизить отток специалистов из регионов

Количество бюджетных мест в российских вузах начнет увеличиваться уже со следующего года. Об этом Владимир Путин заявил на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, которое прошло 6 февраля в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Во время мероприятия глава государства предложил сразу несколько инициатив, которые должны способствовать укреплению роли высших учебных заведений в регионах. В частности, он призвал ликвидировать «вузы-пустышки», создавать современные студенческие городки, а также предоставить субъектам право напрямую финансировать развитие местных университетов и их инфраструктуры.

«Обязаловкой ничего не решим»

Россия в настоящий момент сталкивается с проблемой несбалансированного распределения образовательных ресурсов, отметил президент, выступая перед собравшимися. Так, треть всех вузов страны находится в Москве и Санкт-Петербурге — сейчас здесь обучается каждый четвертый студент. На этом фоне отдельные регионы сталкиваются с оттоком молодых специалистов и лишаются высококвалифицированных кадров, привел данные глава государства.

Однако вопросы, связанные с научной сферой, ни в коем случае нельзя решать принудительным образом, подчеркнул Владимир Путин.

– Вы знаете, звучат призывы повсеместно вернуть в вузы систему распределения. Сам многократно это слышал, встречаюсь с этими предложениями почти на каждой встрече с общественностью. Но вновь повторю: обязаловкой мы ничего не решим, – продолжил он. – Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные, привлекательные стандарты жизни и учёбы, возможности для достижения успеха.

Одной из мер, с помощью которой власти постараются изменить сложившуюся ситуацию, будет увеличение с 2021 года количества бюджетных мест в региональных университетах. В общей сложности за четыре года на эти цели будет дополнительно направлено порядка 70 млрд. рублей, подчеркнул глава РФ.

Возможность получения высшего образования принципиально влияет на оценку людьми жизненной среды и будущих перспектив, заявил «Известиям» перед началом заседания губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

– Если в регионе нет качественного образования, это напрямую влияет на готовность людей уехать, чтобы реализовать свои планы, свои задатки, свою жизненную траекторию, – добавил он.

«Избавиться от подобных контор»

На заседании Владимир Путин предложил рассмотреть и несколько инициатив. В частности, президент уверен, что необходимо «последовательно убирать вузы-пустышки», которых в стране по-прежнему достаточно.

– Однако задача шире и сложнее, чем избавиться от подобных контор. Нам важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов и там, где это обоснованно, ставить вопрос об их юридическом объединении, – объяснил он. – Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования и исследований в вузах, а для этого необходимы совместные кафедры и лаборатории, сетевое взаимодействие научных и образовательных команд, передовая инфраструктура, включая центры коллективного пользования, научные установки, базы данных.

Также, глава государства предложил создавать в регионах современные студенческие городки. При этом в текущем году на обновление материально-технической базы и капитальный ремонт вузов будет направлено 22 млрд. рублей из федерального бюджета, добавил он.

Кроме того, в стране требуется создать целую сеть региональных вузов и университетов. По мнению главы государства, субъектам надо предоставить право «при наличии ресурсов напрямую финансировать программы развития местных вузов и их инфраструктуру независимо от ведомственной подчиненности».

Регионы необходимо наделить реальными полномочиями по развитию не только колледжей и техникумов, но и расположенных на их территориях организаций науки и высшей школы, добавил Владимир Путин. Важно поддержать стремление предпринимателей и отечественных компаний инвестировать в образование и науку, считает он.

«Цель дальше жизни»

После выступления Владимира Путина слово было предоставлено остальным участникам совещания. Одним из выступающих стал президент НИЦ «Курчатовский центр» Михаил Ковальчук. По его словам, сейчас необходимо сконцентрироваться на создании качественной социальной и транспортной инфраструктуры для российских научных центров.



– Сейчас очень важно предусмотреть развитие социальной инфраструктуры для строящихся центров по всей стране, – заявил он.



Кроме того, Михаил Ковальчук призвал «не затачивать» всю образовательную систему на нужды работодателей, так как это приведет к потере будущего.

– У какой-то части образовательных центров должна быть «цель дальше жизни». Только тогда мы будем обеспечивать будущее. Должны быть выделены какие-то школы и вузы, которые будут готовить людей для будущего, – заявил он.



Михаил Ковальчук также обратился к президенту с просьбой поддержать развитие центра ядерной медицины. Кроме того, он заявил о необходимости исключить дублирование в подготовке физических и физико-технических специальностей в главных университетах России. По мнению Михаила Ковальчука, такое дублирование зачастую мешает специалистам устраиваться на работу в стране.

В этот же день в Кремле прошла церемония вручения премии президента в области науки и инноваций для молодых ученных за 2019 год.

– За последние десятилетия мы сделали очень сильный рывок в области науки. Если вернуться к нулевым годам, когда были очень сложные моменты для нашей страны, то чтобы выйти из сложного тупика нам требовалось развивать науку. Что и было сделано. Может быть тихо, без каких-либо громких заявлений, но, тем не менее, это дало результат. Сегодня у нас сильная страна, у нас сильная армия - это все новые научные наработки и разработки, которые в настоящий момент уже внедрены в жизнь, – заявил «Известиям» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По его словам, конкретные достижения в научной сфере укрепляют безопасность России, дают возможность создания новых рабочих мест и усиливают экономику страны — независимо от всех сложностей, с которыми сегодня сталкивается мир.