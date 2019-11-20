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Время менять нерадивых «слуг»?

20 ноября 2019, 17:39  •  22 • Украина
На форуме «Украина растёт вместе со мной» Владимир Зеленский неожиданно заявил его юным участникам: «Подтягивайте таких, как вы, к Верховной Раде. Никому не говорите, но уже пора менять и этих». Можно, наверное, было бы считать, что Зеленский так пошутил, когда бы не реакция спикера Рады Дмитрия Разумкова. Тот сходу дал главе государства отлуп: «Я не вижу сегодня предпосылок, которые могли бы это вызвать». «Давайте сначала доживём до следующего года», - предложил Разумков. А там видно будет.
Таким образом, осталось неясным, пошутил Зеленский или всё-таки нет. Ведь, полемизируя с ним, спикер Рады отчётливо артикулировал – «Доживём до следующего года и посмотрим, будут ли выборы». Стало быть, это уже не шутки?!
Нынешний состав Рады, похоже, самый непрофессиональный и самый скандальный в истории – даже на фоне вызывающе дилетантского прошлого созыва. Скандал следует за скандалом – глава международного комитета Рады вызывает себе проституток прямо из сессионного зала, депутаты на рабочих местах занимаются рукоблудием (в буквальном смысле), «сливают» в Интернет государственные тайны и договариваются о взятках открытым текстом, заодно обсудив симпатичную замминистра, получившую свою должность «через постель». Но дело, конечно же, не только в вызывающем непрофессионализме народных избранников. Зеленский (и, разумеется, его патрон Коломойский) не смогли обеспечить себе в парламенте организованного большинства, которое бы послушно голосовало в режиме «взбесившегося принтера». Свидетельством тому – голосование по вопросу земельной приватизации. Дело, конечно, сдвинулось с мёртвой точки, но предстоит ещё с десяток голосований. И процесс идёт чересчур медленно. Тем временем, во фракции «слуг» назревают скандалы, посерьёзнее вызова проституток. У куратора фракции обнаруживают американский паспорт, а это уже не шутки. А ниточка, распутываясь, тянется дальше, уже в правительство, и в нём тоже обнаруживаются американские граждане. Таким образом, депутатский состав демонстрирует, что на него крайне опасно полагаться. И Зеленский вполне может в этой связи принять непростое решение о роспуске. Намёк, прозвучавший на форуме, адресовался явно не его участникам. Что и продемонстрировала реакция спикера Рады.

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