Время лучших

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21 октября 2019, 19:54  •  179 • Украина
А ведь «Наша версия» ещё в мае писала – «Лысый из «Квартала» станет киевским мэром». И вот выясняется – комик Евгений Кошевой, тот самый Лысый из «Квартала-95», действительно мог (да что там «мог» - сможет!) стать мэром украинской столицы. «Коломойский предлагал», - подтвердил Кошевой во время своего выступления по ТВ. Правда, комик уверяет, что не собирается уходить в политику вслед за своими коллегами, так ведь и Зеленский за каких-то полгода до выборов уверял, что не идёт в президенты.
Мы, кстати, писали ещё и о том, что в окружении Зеленского есть два кандидата на пост мэра Киева – Кошевой и Елена Кравец, единственная женщина среди звёзд «Квартала». Кравец, впрочем, как и Кошевой, пока отшучивается, мол, и в мыслях такого нет, но мы-то знаем, что загодя объявлять о далеко идущих планах – примета плохая. Кравец уговаривал сам Коломойский – как, впрочем, и Кошевого. Судя по тому, как сегодня стремительно окончилась карьера главы администрации Киевской области Михаила Бно (Айрияна), которому покровительствовал спикер Рады Дмитрий Разумков, у «слуг народа» важнейшая нерешённая проблема – кадровая. Люди со стороны постоянно оказываются в эпицентре скандалов, взять хоть премьера, хоть губернатора Бно. Так не лучше ли назначать своих, проверенных, пусть и неумех, зато – верных и преданных?
Назначение продюсера и актёра «Квартала» Сергея Сивохо советником секретаря Совбеза – это как раз проба «своего, проверенного», на высоком посту. Сивохо – известный в прошлом КВНщик, но политика для него пока – тёмный лес. Тем не менее, именно ему Зеленский доверил координировать установление мира на юго-востоке – пост Сивохо именуется «советник по вопросам ре-интеграции и восстановления Донбасса». «Планов невероятное количество! – уверяет Сивохо. – Не подведу!»
Так что пока рано списывать как Кошевого, так и Кравец – если и не мэрами Киева, то им всяко предстоит подключиться к новой деятельности их шефа Зеленского – слишком коротка у того скамейка запасных, и слишком уж токсичных кандидатов предлагают партнёры – взять тех же премьера Гончарука, генпрокурора Рябошапку или губернатора Бно. Лучше уж назначать персонажей «Квартала» - не справятся, так хоть посмеёмся от души.

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