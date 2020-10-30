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"Время истекло": Россия дала тревожный сигнал Турции

30 октября 2020, 16:50  •  213 • Политика
Фото: pixabay.com
Конфликт интересов двух стран усилил Карабах
Последняя мощная атака российских военных по боевикам в Сирии только выглядит, как борьба с противниками режима Башара Асада в САР. Целью Москвы были протурецкие силы, которые в большом количестве остаются в единственной неподконтрольной сирийским властям провинции Идлиб у границы с Турцией. И в Анкаре поняли сигнал, считает турецкий аналитик Семих Идиза.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе сделал публичное заявление, в котором обвинил Россию в нежелании установить прочный мир в Сирии, раз она бомбит "силы сирийских оппозиционеров". Однако многие восприняли атаку РФ в САР как сигнал, что терпение Москвы кончилось.
Соглашения, которые РФ регулярно заключает с Турцией по Сирии, обычно длятся недолго. Вот и сейчас стороны прекратили совместное патрулирование дороги на севере Сирии, которое вели несколько месяцев. Время, которое Москва была готова выделить Анкаре на решение ее вопросов в САР, истекло, приводит мнение турецкого обозревателя болгарский "Дневник".
Читатели издания также склоняются к мысли, что Эрдоган вызвал крайнее раздражение в Кремле.
"Эрдогану нужна была легкая пощечина как напоминание о том, с кем он имеет дело", – пишет один из пользователей в комментариях. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин не из тех, кто разбрасывается угрозами: "Когда турецкий истребитель сбил российский Су-25, он лишь сказал: мы точно знаем, что делать. И он не только запретил русским отдыхать в Турции, он остановил импорт и строительные компании и передал несколько ракет курдам".
"На самом деле Турция играет на очень тонком льду. На данный момент ее все еще поддерживает членство в НАТО, которое этот президент легко может потерять, и тогда он увидит, где раки зимуют. Никогда не недооценивайте Россию!"
Некоторые читатели предположили, что сигнал из Москвы касался и ситуации в Нагорном Карабахе, где Турция заняла откровенно агрессивную позицию:
"Хороший удар, хороший намек. На 80 головорезов меньше. Есть данные, что их готовили к отправке в Карабах. … У Эрдогана все меньше пушечного мяса".
"Обострение отношений между Россией и Турцией неизбежно", – заключает один из болгарских читателей, поясняя, что Анкара, постоянно вмешиваясь в различные конфликты против союзников Москвы, затрагивает затрагивает российские интересы.
Ранее в Турции заявили, что готовы ввести армию в Карабах, поскольку Россия не справилась с задачей миротворца.

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