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Время до ноября: в Европе бросили вызов Лукашенко
19 сентября 2020, 18:05 • 12 • Политика
Лидер не намерен покидать пост главы
В ЕП заявили, что срок президентства Лукашенко истекает 5 ноября – с этого момента в Европе его перестанут воспринимать как главу Белоруссии.
При этом в Европарламенте заявили, что до проведения новых выборов в стране временным руководством будет координационный совет оппозиции во главе со Светланой Тихановской. Они заявили, что готовы ввести против президента новые санкции.
В Белоруссии заявили, что крайне разочарованы такой позицией. В первую очередь потому, что ЕП пропагандирует объективность и демократию, но в данном случае не может найти достаточно политической воли, чтобы "заглянуть дальше своего носа", пишет РИА "Новости".
Напомним, после президентских выборов 9 августа в Белоруссии развернулись массовые протесты. Светлана Тихановская покинула Республику, отправившись в Литву, где нашла поддержку властей. Оппозиция настаивает, что Лукашенко должен покинуть пост, однако он указывает, что не бросит страну.
Ранее Европарламент высказался и в адрес России из-за ситуации с Навальным. Политики призвали не только ввести новые санкции против страны, но и предпринять радикальные действия против проекта "Северного потока – 2".
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