«Время для реальных перемен»: могут ли досрочные выборы в Великобритании привести к отмене брексита

Премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон считает, что досрочные выборы помогут тори укрепить свои позиции в Палате общин и позволят им получить мандат народного доверия для вывода страны из ЕС. При этом лидер лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что рассматривает грядущее голосование как шанс на победу, в случае которой он намерен провести повторный референдум о брексите. Эксперты называют текущую ситуацию в Соединённом Королевстве «хаосом», отмечая, что британские политики «запутались во взаимоисключающих решениях». При этом политологи констатируют, что за последние три года ситуация внутри страны изменилась, и население в случае очередного плебисцита может выступить против «развода» Лондона и Брюсселя.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, обращаясь к однопартийцам, заявил, что пришло время для объединения страны и успешного завершения брексита.

Политик добавил, что намерен бороться за победу на досрочных всеобщих выборах, назначенных на 12 декабря. Джонсон рассчитывает, что голосование позволит ему получить новый мандат на сделку по брекситу, а также даст возможность разрешить тупиковую ситуацию в парламенте, которая ранее привела к очередной отсрочке выхода Великобритании из ЕС.

«Это будут тяжёлые выборы, и мы сделаем всё, что в наших силах», — добавил премьер.

О предстоящих выборах высказался и лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. В своей колонке для Mirror политик написал, что внеочередные выборы дают уникальную возможность для преобразования страны.

Обращаясь к читателям, Корбин подчеркнул, что лейбористское правительство будет на стороне народа, в то время как тори заботятся только о привилегированном меньшинстве. Лейбористы положат конец этой политике, национализировав железные дороги, энергетику и системы водоснабжения и поставив инфраструктуру на службу гражданам.

«После того как почти десять лет консерваторы сокращали финансирование жизненно важных услуг и предоставляли налоговые льготы для сверхбогатых, пришло время для реальных перемен», — написал Корбин, добавив, что такой шанс преобразовать страну выпадает один раз в поколение.

Кроме того, лидер лейбористов вернулся к идее повторного референдума по брекситу, которую не раз озвучивал прежде.

«Мы завершим брексит, в течение шести месяцев предоставив людям право сделать окончательный выбор между выходом на разумных условиях или сохранением членства. И мы сделаем так, как решите вы», — подчеркнул он.

Как шанс нарастить своё влияние предстоящие выборы рассматривают и в британской Либерально-демократической партии, которая сейчас располагает всего 19 местами в палате общин. Её лидер Джо Суинсон заявила, что готова бороться за кресло премьер-министра, а в случае победы — остановить брексит.

«Брексит — это плохо для нашей страны. Мы остановим брексит. Это очень простой посыл, и мы знаем, что миллионы людей проголосуют за это», — отметила политик.

Впрочем, эксперты сомневаются в том, что либерал-демократы могут претендовать на первое место по итогам выборов, хотя у партии действительно появилась возможность улучшить свои позиции.

«Отсрочка может стать последней»

Напомним, 29 октября палата общин проголосовала в поддержку инициативы премьер-министра Бориса Джонсона распустить действующее правительство и назначить новые досрочные выборы на 12 декабря. За это выступили 438 депутатов нижней палаты парламента из 650, против высказались только 20.

Теперь законопроект о досрочных выборах должен получить поддержку в палате лордов, что считается формальной процедурой. После этого документ будет подписан королевой и вступит в силу.

Издать билль о досрочных выборах Борису Джонсону пришлось после того, как его попытки назначить голосование через установленную процедуру в парламенте провалились, поскольку оппозиция блокировала эти усилия. Однако тори удалось заручиться поддержкой депутатов от Шотландской национальной партии (ШНП) и партии либеральных демократов. В итоге лейбористы всё же согласились одобрить роспуск правительства.

Палата общин в парламенте Великобритании

AFP

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Стоит напомнить, что 28 октября Европейский союз предоставил Лондону ещё одну отсрочку (до 31 января 2020 года) с тем, чтобы окончательно договориться об условиях вывода страны из ЕС.

При этом перенос сроков брексита не исключает того, что Великобритания может покинуть Евросоюз и до вышеозначенной даты, однако для этого палата общин должна ратифицировать соответствующий законопроект.

Отметим, что за десять дней до решения ЕС об отсрочке Брюссель и Лондон смогли договориться об условиях будущей сделки. Так, сложная ситуация с ирландской границей будет разрешена по сценарию «Две границы за четыре года». Он предусматривает создание после брексита на территории Изумрудного острова «зоны особого регулирования», что позволит избежать таможенного контроля на границе между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. Кроме того, на границе не появятся таможенные пункты.

Впрочем, британский парламент не поддержал идею Бориса Джонсона о рассмотрении и принятии законопроекта о сделке с ЕС в трёхдневный срок, хотя это позволило бы Соединённому Королевству выйти 31 октября из союза на обозначенных в документе условиях.

Борис Джонсон направил на имя председателя Евросовета Дональда Туска три письма, в которых пояснил, что выступает против задержки брексита, но вынужден подчиниться решению парламента.

В свою очередь, 29 октября Туск написал в Twitter, что предоставленная Лондону отсрочка до 31 января может стать последней.

«27 стран — членов ЕС официально одобрили отсрочку. Она может стать последней. Пожалуйста, используйте это время наилучшим образом», — подчеркнул чиновник.

Тереза Мэй

Reuters

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Следует отметить, что это будут не первые досрочные перевыборы британского парламента за время подготовки страны к брекситу. В 2017 году предшественница Бориса Джонсона на посту премьер-министра Тереза Мэй инициировала аналогичное голосование с похожей аргументацией — она рассчитывала укрепить позиции тори в преддверии брексита и заручиться поддержкой населения. Однако результат получился противоположным — Консервативная партия по итогам выборов сократила своё представительство в палате общин, утратив абсолютное большинство. Партии удалось сохранить власть, но лишь благодаря коалиционному союзу с Демократической юнионистской партией (DUP) Северной Ирландии.

По мнению экспертов, неспособность тори эффективно и быстро реализовать решение о выходе Соединённого Королевства из ЕС заметно ударила по имиджу правящей партии, благодаря чему лейбористы получили политические козыри.

Так, опрос, проведённый исследовательской службой Electoral Calculus весной, показал, что лейбористы могли бы одержать победу на выборах, получив 296 из 650 мест в парламенте. Это позволило бы им сформировать правящую коалицию с Шотландской национальной партией, а новым премьер-министром страны стал бы Джереми Корбин.

Опрос проводился по заказу The Telegraph с 2 по 11 апреля, в нём приняли участие более 8 тыс. граждан Соединённого Королевства.

Впрочем, отставка Терезы Мэй с поста премьер-министра и приход на её место Бориса Джонсона помог тори выправить рейтинг. Как показал соцопрос, проведённый 21 октября службой YouGov, за консерваторов готовы проголосовать 37% населения. Лейбористы же, по данным опроса, могут набрать только 22% голосов, что немногим больше, чем у либерал-демократов, которые могут претендовать лишь на 19%.

«Момент триумфа»

Комментируя сложившуюся в Соединённом Королевстве ситуацию, эксперты отмечают, что британские политики попросту «запутались во взаимоисключающих решениях».

«Если на выборах победу одержат консерваторы, то Джонсон будет отстаивать то соглашение, которое ему удалось достичь с ЕС. Для него эта договорённость является моментом триумфа, ведь ему удалось сдвинуть переговоры с мёртвой точки. К идее брексита без сделки, которую он прежде отстаивал, Джонсон вряд ли вернётся. У него действительно есть шансы победить, но ощущения, что выборы поставят точку в истории с брекситом, всё равно нет. Остаются вопросы и о таможенных пошлинах с ЕС, и с налогообложением. Сейчас всё находится в хаосе в условиях британской неразберихи», — пояснил в разговоре с RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Борис Джонсон

Reuters

© Toby Melville

Хотя Борис Джонсон пытается представить свой вариант договорённостей с ЕС как победу, на практике новые условия оказались даже менее выгодными для Лондона, чем та сделка, которую в своё время пыталась заключить с Брюсселем Тереза Мэй, считают аналитики. Такое мнение высказала руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина, выступая на круглом столе в МИА «Россия сегодня».

По её словам, проблема ирландской границы, скорее всего, не имеет приемлемого для Лондона решения. Если Мэй хотела выйти из этой ситуации, сохранив всё Соединённое Королевство в таможенной зоне ЕС, то Джонсон, по сути, готовится проложить таможенную границу между Северной Ирландией и Великобританией, на что вряд ли согласились бы ирландские юнионисты.

По её словам, «перенос таможенной границы в Ирландское море и согласие на то, что Северная Ирландия окажется фактически в правовом регулировании ЕС, означает не победу Джонсона — скорее, Европейский союз продавил то, что хотел продавить».

Поэтому в конечном счёте аргументы Консервативной партии не столь прочные, как это хотелось бы сейчас представить тори, отмечают политологи. Впрочем, и Лейбористская партия не один раз за последний год меняла свою позицию как по брекситу, так и по досрочным выборам. Так, летом Джереми Корбин сам призывал распустить правительство и провести новое голосование в парламент. Но уже осенью позиция партии изменилась: лейбористы несколько раз блокировали попытки Джонсона объявить досрочные выборы и согласились на это лишь в конце октября.

«Ничего удивительного в поведении лейбористов нет. Если летом они чувствовали себя уверенно на фоне растущего недовольства населения действиями тори, то сейчас ситуация изменилась и рейтинги лейбористов просели. Скорее всего, они выйдут на выборы с призывом провести повторный референдум о брексите — сегодня это может привлечь электорат», — пояснил в комментарии RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Владимир Швейцер также не исключает, что выборы могут завершиться повторным референдумом о брексите и отказом от этой идеи. По его словам, это станет возможным в случае победы лейбористов.

«Скорее всего, Корбин предложит либо отказ от брексита, либо брексит на условиях уступок от Евросоюза. Но Брюссель уже на это не пойдёт, там считают, что сделали всё возможное. И здесь стоит учитывать, что в Великобритании выросло число сторонников сохранения членства королевства в ЕС по сравнению с теми цифрами, что были три года назад», — говорит Швейцер.

Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Оленченко.

«Если дело дойдёт до повторного референдума, население проголосует против выхода Великобритании из ЕС, поскольку оно очень опасается того, что брексит может привести к скачку потребительских цен», — подытожил эксперт.