«Время для переговоров»: МИД РФ выступил с предложением к США по продлению СНВ

МИД России заявил о готовности продлить на год договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (договор СНВ) и вместе с США «заморозить» имеющееся у сторон количество ядерных боезарядов. В ведомстве подчеркнули, что предложение будет реализовано только при понимании, что «заморозка» не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США. В МИД добавили, что до сих пор не получили от американской стороны официального ответа на ноту от 16 октября с предложением президента Владимира Путина о продлении договора.

Россия предлагает продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (договор СНВ) на один год, а также вместе с США «заморозить» в течение этого периода количество ядерных боезарядов. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве отметили, что не получили от американской стороны официального ответа на ноту от 16 октября с предложением президента Владимира Путина о продлении договора. При этом МИД обратил внимание на противоречивые комментарии американских официальных лиц в соцсетях.

«Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов. Эта наша позиция может быть реализована строго и исключительно при том понимании, что «заморозка» боезарядов не будет сопровождаться никакими дополнительными требованиями со стороны США», — пояснили в ведомстве.

В случае согласия Вашингтона этот год можно будет использовать для проведения «двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», заключили в ведомстве.

Позже официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что США ценит желание России добиться прогресса по ситуации.

«Соединённые Штаты готовы незамедлительно провести встречу для утверждения итогового варианта договора, выполнение условий которого поддаётся контролю. Мы ожидаем, что Россия наделит своих дипломатов соответствующими полномочиями», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Напомним, 16 октября Владимир Путин в ходе заседания Совета Безопасности выступил с предложением продлить действующий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений хотя бы на год без всяких условий. В ходе совещания глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что существует угроза оставить мир без СНВ-III и «вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности».

РИА Новости

© Алексей Дружинин

«Это было бы в высшей степени печально, если бы договор вообще прекратил существование и не был бы замещён другим основополагающим документом подобного рода», — высказался Путин, напомнив, что договор на протяжении предыдущих лет исправно работал и выполнял свою роль в сдерживании гонки вооружений.

«Понятно, что у нас появились новые системы вооружения, которых у американской стороны нет, во всяком случае пока. Но мы же не отказываемся обсуждать и эту сторону вопроса», — подчеркнул Путин.

На предложение отреагировал помощник президента США Роберт О'Брайен, назвавший подобную инициативу «обречённой на провал». Он заявил, что Вашингтон «серьёзно относится» к вопросу контроля над ядерным оружием и надеется, что «Россия пересмотрит свою позицию до того, как разразится дорогостоящая гонка вооружений». По его словам, США предлагали продление на год в обмен на то, что обе страны на это время установят лимиты на число ядерных боеголовок — с таким предложением ранее выступил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

19 октября, комментируя сложившуюся ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на продление диалога с Вашингтоном по договору, несмотря на отказ американских партнёров от предложения Путина. По словам Пескова, в настоящий момент «пока действительно желаемого прогресса не наблюдается», но «это не значит, что нужно останавливать полностью контакты».

Песков подчеркнул, что лишение всего мира этого «краеугольного камня в общемировой стабильности и безопасности» имело бы весьма пагубные последствия.

Договор СНВ-III был заключён между Россией и США 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок действия соглашения составляет десять лет с возможностью пролонгации на пять лет по договорённости сторон. Действие текущего соглашение закончится 5 февраля 2021 года.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности продлить договор, однако Вашингтон о своём окончательном решении не сообщил. Наряду с этим Соединённые Штаты считают необходимым заключить новое соглашение, которое бы заменил СНВ-III. Среди прочего американская сторона хочет добиться присоединения к нему Китая. Однако Пекин неоднократно подчёркивал, что не станет участвовать в такого рода инициативах.