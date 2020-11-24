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Время для нового: как российские стартапы развиваются в период коронавируса

24 ноября 2020, 14:35  •  21 • В России
Пандемия COVID-19 сильно поменяла российский бизнес-ландшафт. Согласно исследованию «Стартап Барометр — 2020», в этом году существенно возросло количество новых проектов в сфере медицины. Лидируют также направления образования, IT, робототехники и транспорта. RT рассказывает о трёх ярких стартапах в России.
 
Gettyimages.ru © Luis Alvarez
 

Хлебное место

В середине ноября Светлана Шмакова стала лауреатом международного конкурса для женщин-предпринимателей и руководителей малого и среднего бизнеса стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества APEC BestAward 2020. Её проект — первое в России масштабное производство хлебобулочных и кондитерских изделий без глютена FOODCODE.

К идее стартапа мать семерых детей привёл личный опыт. «Я пыталась найти способ избавить детей от аллергии и решила начать с изменений в питании. В качестве эксперимента мы всей семьёй на три месяца попробовали есть продукты без глютена. Результаты меня поразили: антигистаминные препараты больше не потребовались», — рассказала Светлана Шмакова RT.

Уверенности в собственных силах добавила статистика: во всём мире число покупателей продуктов без глютена ежегодно растёт и значительная часть российских потребителей заинтересованы в подобном питании. Как подчёркивает предпринимательница, концепция продукта подразумевает, что речь идёт не просто о безглютеновом направлении в еде, а об осознанном потреблении.

Светлана запустила новый проект на свой страх и риск — 1 апреля этого года, когда были введены ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Сотрудников нанимала удалённо, по Zoom и Skype, так же договаривалась о поставках с ретейлерами.

Производство открылось в 100 км от Москвы, в Волоколамском районе, в планах — увеличить площадь: к нынешним 6 тыс. кв. м прибавить ещё 20 тыс. «Мы рассматриваем эту площадку не просто как производство, а как будущий большой фудтех-кластер. Сейчас мы выпускаем порядка 25 позиций. В дальнейшем планируем заниматься смесями для выпечки и бакалеей, полуфабрикатами», — рассказывает предпринимательница. Кроме того, уже в начале 2021 года компания может выйти на международный уровень — в первую очередь США и страны АТР.

С новым кодом

Выпускник мехмата МГУ и бывший сотрудник McKinsey Андрей Лобанов запустил крупнейшую в России школу программирования «Алгоритмика». В проект он вложил собственные накопления плюс воспользовался помощью инвесторов, дающих поддержку компаниям на начальных стадиях развития, — бизнес-ангелов. За три года с небольшим его стартап стал лидером в своём направлении.

В школу принимают детей от шести до 17 лет. «Мы учим профессии XXI века — программированию. Понятно, что, если ребёнок её получит, он будет очень успешным в жизни. Но в то же время мы используем программирование как инструмент обучения навыкам, необходимым и сейчас, и в будущем: креативному мышлению, логическому мышлению и умению работать в команде», — подчёркивает основатель «Алгоритмики».

В школе используется необычная методика преподавания. Во-первых, сам процесс геймифицирован, что позволяет удерживать интерес ребёнка. Во-вторых, педагоги с помощью высоких технологий могут отслеживать, как проходит обучение.

«Мы фиксируем цифровой образовательный след у ребёнка: видим, какие задачи у него получаются, а какие нет, сколько времени он потратил на решение того или иного упражнения. Все эти данные в виде аналитики показываем учителю, так что он лучше понимает, как работать с каждым ребёнком в классе. Это в разы повышает эффективность образовательного процесса», — рассказывает Андрей Лобанов.

Изначально «Алгоритмика» функционировала исключительно в офлайне. Но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Методистам пришлось переделывать всё под работу в онлайн, а айтишникам — создавать аналог Zoom и переводить всех учеников на собственную платформу. Теперь на постоянной основе «Алгоритмика» живёт уже в двух мирах.

«Образовательные программы переведены на 11 языков. Мы представлены более чем в 200 городах по всему миру, это порядка 30 стран за рубежом: Казахстан, Белоруссия, Испания, Великобритания, Германия, Индия, Вьетнам, Израиль, Румыния», — перечисляет предприниматель.

В прошлом году совладельцем проекта стал холдинг Mail.ru Group, купивший 11,7% компании. Ежегодный доход «Алгоритмики» составляет порядка $5 млн. Останавливаться на достигнутом Андрей Лобанов не собирается. Уже открыта школа математики, в планах и другие предметы. «Подготовить детей к будущему — такой я вижу миссию «Алгоритмики». Мы хотим стать крупнейшей школой в мире», — признаётся он.

Сон в руки

Пандемия коронавирусной инфекции привела к успеху ещё один российский стартап. Выходцы из Mail.ru Group Андрей Молчанов и Александр Горный запустили приложение для медитации и сна «Мо» в середине 2018 года. Однако именно в 2020-м люди стали внимательнее относиться к своему психологическому благополучию, а из-за роста общей тревожности у многих появились проблемы со сном. Сейчас «Мо» — самое популярное в России приложение в своей нише.

Идея проекта родилась у Андрея Молчанова. По его словам, у существовавших на тот момент зарубежных аналогов был один существенный недостаток: они были только на английском языке и, соответственно, не подходили для русскоязычных пользователей.

«У нас есть пять основных целей. Как только человек скачал приложение, мы у него спрашиваем, что ему интересно: сон, борьба со стрессом, работа с самооценкой, повышение своей эффективности или чувствовать себя счастливее. Треть пользователей выбирает вкладку «Сон». Во вторую очередь — борьбу со стрессом», — делится он.

«Мо» пока доступно только на платформе iOS, но в ближайшее время запустится и на Android. Основной контент предоставляется пользователю в аудиоформате. По мнению создателей, именно так проще всего усваивать нужную информацию и абстрагироваться от происходящего вокруг.

Содержимое приложения можно условно разделить на две части: сами техники медитации с инструкторами, которые подсказывают, как правильно выполнять ту или иную технику, и раздел «Истории на ночь».

«Мы записываем специальные сказки, под которые могут засыпать взрослые. Это детские истории, которые начинаются интересно, но со временем становятся скучнее, диктор начинает говорить медленнее и тише. Идеальный результат — когда человек начал их слушать и заснул. Сейчас начали записывать этот раздел голосами известных людей: уже есть пара историй с Туттой Ларсен и Ириной Слуцкой», — рассказывает Андрей Молчанов. Он добавил, что в будущем появится раздел с успокаивающей музыкой: некоторым людям лучше помогает именно такой способ борьбы с бессонницей.

Что касается медитаций, то их сооснователь стартапа называет скорее не «восточными практиками», а «ментальными упражнениями» и «фитнесом для сознания». По словам Молчанова, медитации — это психологические техники, которые позволяют лучше разбираться в себе, ставить происходящий вокруг хаос на паузу, смотреть на всё со стороны, бороться со стрессом и решать проблемы со сном.

В планах «Мо» — укрепить позиции на российском рынке и выйти за рубеж. В частности, недавно приложение стало доступно на итальянском языке.

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