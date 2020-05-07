Время для лжи. Фальшивые причины пандемии • 98 • Аналитика

Источник: edition.cnn.com





Паника и слухи – двигатели инфекции

1831 год. Санкт-Петербург в самом эпицентре эпидемии холеры, пришедшей с востока. Никто не знает истинных причин этого смертельного опасного заболевания, царская семья покинула столицу, войска окружили город — в общем, петербуржцы находятся в состоянии хронического шока. В атмосфере неизвестности и близкой смерти рождаются самые безумные теории заговора. Распространенным слухом было организованное поляками массовое отравление населения и что никакой холеры на самом деле нет. Еще во Владимире майор Гейкинг доносил начальнику 2-го округа Корпуса жандармов о том, что



«с недавнего времени… распространилась общая молва, будто холеру везде производят люди злонамеренные, подкупленные поляками, французами и турками, кои отравляя колодцы и съестные припасы, производят смертность под видом холеры. От чего в народе усилилась недоверчивость к лечению медиков, кои самые, кажется, подают к сему повод беспрерывными своими спорами о прилипчивости и неприлипчивости холеры».

Досталось в это смутное время и врачам. Лекари, по мнению толпы, в больницы увозили абсолютно здоровых людей, а уже в госпиталях травили несчастных и заживо хоронили. Самые активные и отчаявшиеся горожане сколотились в банды, обыскивали случайных прохожих на предмет наличия склянок, пузырьков и прочих атрибутов отравителя. Естественно, в случае обнаружения искомого подозреваемого в лучшем случае ждало избиение, а в худшем – смерть. «Спасали» больных, отбивая их из медицинских карет. В итоге обезумевшая толпа на пике бесчинства ворвалась в холерный госпиталь, перебила врачей, покалечила младший медперсонал и разгромила все медицинское имущество.





Николай I во время холерного бунта на Сенной площади. Источник: ru.wikipedia.org

Современник тех событий, некто Гагаев, пишет (орфография и пунктуация сохранена):



«Спешу милой друг вас уведомить на счет Санкт-Петербургского горестного происшествия для царя нашего. Константин Павлович помре, еще беда сего месяца 21 и 22 числа, какой был бунт в Питере, какого не бывало никогда, народ черной осердился на лекарей, морят людей и говорят, что холера, разбил три больницы, лекарей, фельдшеров, частных приставов, 5 карет побросали в каналы; армия стояла 24 числа в ружьях на Сенной площади, у Спаса иподъяческой части, в рожественской части пехота, кавалерии, артиллерии все просили слезно, мужиков губернатор, Генералы, полицмейстер унимали, и сам Государь приехал 23 числа, как у церкви Спаса на Сенной на коленки со слезами горько заплакал, возгласил веруете ли в Бога и Царя, вся закричали веруем, готовы все пасть с оружием на поле брани, а не погибать от рук докторов, кои живых людей в гробы кладут, какое было слезное рыдание, что делается в России, теперь сделать приказал Государь городову больницу, казны велел дать 320.000 рублей и всякого звания народа должен быть чиновник выбран поверять больных какой болезней и пять сот тысяч жителей будь-то не должно мереть; попы уже не хоронят, и все лекаря в рогатках как скот валят в ямы, чтобы звания не было холеры; это видно Польша подкупила докторов так морить; ходят кругом крестным ходом кажней церкви; народ мрет скоропостижно, ужасно валится, где с воды, где с квасу, где с чаю, а где с водки; 25 числа у Глазова кабака была баталия народная; били лекарей и частных, где все войска собирались, немцов, поляков, французов всех вон из Питера, ловят и на гауптвахту сажают, в квасы мышьяк кидают, за это ни одного чтобы не было».

Хотя со времен холерной эпидемии прошло почти двести лет, вера населения царской России в теории заговора очень сходна с нынешним состоянием общественного сознания. И современных гагаевых, сеющих слухи во всемирной сети о причинах и последствиях коронавирусной пандемии, стало в разы больше. Причин доверия конспирологическим гипотезам несколько. Прежде всего это чувство неопределенности и неуверенность в завтрашнем дне. Если даже ученые до конца не могут определиться со всеми нюансами происхождения и эволюции коронавируса, то что говорить о простых обывателях? Врожденный скептицизм многих, помноженный на слабое критическое мышление, делает своё черное дело. Второй важной причиной веры людей в коронавирусный бред становится вечная надежда на чудо, которая, как известно, умирает последней. Именно отсюда слухи про целительные свойства чеснока, меда с лимонной кислотой, имбиря и способность бананов переносить на себе (или даже в себе) вирусы SARS-CoV-2. Теперь, вооружившись такой «панацеей», гражданин может и карантинные мероприятия не соблюдать – у него теперь есть инструмент контроля сложившийся критической ситуации.





Источник: fn-volga.ru

Кстати, сложившееся общественное мнение, касающееся всесильности современной науки, создало еще один прецедент для распространения фейков и слухов. Теперь достаточно смонтировать на псевдодокументе реквизиты некого реального или даже выдуманного научного института, и все – часть аудитории восторженно примет информацию. Это прием очень часто используется на телеканалах, когда с экрана вещает никому не известный доктор наук, а то и академик, поддакивающий ключевой гипотезе эфира. При этом случаются и более опасные казусы, когда высокопоставленные функционеры от науки намеренно лгут. Так, например, автор книги «Осторожно! Биологическая опасность» Канатжан Алибеков недвусмысленно намекает на использование советскими войсками под Сталинградом биологического оружия. Все помнят про вспышку туляремии у немцев? Так вот, доктор биологических наук, микробиолог с мировым именем, утверждает, что это дело рук советских специалистов. Типичная политизированная псевдонаука.



Справедливости ради стоит сказать, за рубежом ситуация с такой терпимостью к псевдонауке не лучше, чем у нас. Так, в 80-х годах прошлого столетия во Европе был известен Вильжюифский список, состоящий из множества распространенных пищевых добавок, якобы взывающих рак. В этой мистификации самым главным канцерогеном была объявлена лимонная кислота, о чем достоверно сообщали якобы врачи-исследователи из клиники в городе Вильжюифе. Естественно, медицинское сообщество никакого отношения к этому не имело, но вот последствия в Европе ощущались еще 10-15 лет. Это вынуждало врачей снова и снова опровергать откровенный фейк, всплывающий в наивном сознании европейцев. И сейчас врачам и исследователям постоянно приходится отвлекаться от своих непосредственных обязанностей, чтобы разубедить нас в очередном бреде.



Хит-парад фейков и слухов

XIX век – эпоха мессенджеров и социальных сетей. Информация в пару секунд копируется, распространяется среди миллионов пользователей, далее это вызывает эмоциональную волну, остановить которую непросто. В марте петербурженка Полина Головушкина, живущая и работающая в Италии, в сети «ВКонтакте» выложила тенденциозный текст. Обращение к россиянам проникнуто гипертрофированными описаниями ужаса в Италии, а заканчивается очень мило (орфография и пунктуация сохранена):



«Я не призываю паниковать, но умоляю вас: свои привычки нужно изменить сейчас, т. к. через пару недель будет поздно. Не выходите из дома, не принимайте гостей, родственников, не ходите на работу, школу, университет. (Это конечно в основном зависит от государства, но все же..) Носите маски, мойте руки. Дорожите своими близкими. Выходите из дома редко, и по крайней необходимости. Тренажеры, книги, фильмы вам в помощь». Эксперт назвал слова латвийского министра о "донорстве денег" СССР хайпом

Только в социальной сети этот опус собрал почти 6 млн. просмотров, а растиражирован по различным мессенджерам был, пожалуй, на всё население России. О ней даже патриарх Кирилл упомянул в проповеди! Аргументы Полины типа «спасайтесь, пока не поздно» и «я сама здесь и все знаю» оставили неизгладимое впечатление на психике россиян. К слову, у автора поста в собственности агентство по организации свадеб в Италии, что, безусловно, сыграет определенную положительную роль, когда вся история уляжется.





Источник: nplus1.ru

Настоящим фейком стали пресловутые сети 5G, которые по мнению многих конспирологов, являются истинной причиной такого стремительного развития коронавирусной инфекции. Несколько дней назад история докатилась и до России – в Северной Осетии сожгли первую вышку 5G. До этого уничтожали вышки в Великобритании и Нидерландах. В густом винегрете конспирологии 5G намешано «чипирование» людей «умной пылью», коронавирус, Билл Гейтс, Виктория Боня со своим инстаграмом и еще куча всего такого заговорщицкого.



На втором месте после всевозможных историй с коронавирусом стоят вопросы противостояния Китая с Соединенными Штатами. Собственно, Поднебесная здесь больше в роли обороняющейся стороны – основные нападки летят со стороны Трампа. Президент США обвиняет китайских ученых то ли в халатности, то ли в злом умысле при создании смертоносного вируса и грозит тяжелыми последствиями для всей страны. В ответ звучат обвинения в американском биологическом заговоре с целью разрушить экономику Китая. Обе точки зрения пытаются безуспешно купировать всевозможные ученые разных мастей, при этом забывая, что у самих нет особых доказательств природного происхождения SARS-CoV-2. Масла в огонь подливают некие ученые-лауреаты, выкрикивающие с места предположения, что «всё-таки, чисто теоретически, с большими допущениями коронавирус мог быть создан руками человека». И маховик фейковых новостей запускается с новой силой.



Правительства разных стран с запозданием открывают антифейковые сайты, ужесточают наказания за ложь о коронавирусе, но люди все равно при виде очередного сообщения на телефоне идут открывать окна и двери балконов. Ведь скоро прилетит вертолет с дезинфекцией и подарит избавление. 1831 год. Санкт-Петербург в самом эпицентре эпидемии холеры, пришедшей с востока. Никто не знает истинных причин этого смертельного опасного заболевания, царская семья покинула столицу, войска окружили город — в общем, петербуржцы находятся в состоянии хронического шока. В атмосфере неизвестности и близкой смерти рождаются самые безумные теории заговора. Распространенным слухом было организованное поляками массовое отравление населения и что никакой холеры на самом деле нет. Еще во Владимире майор Гейкинг доносил начальнику 2-го округа Корпуса жандармов о том, чтоДосталось в это смутное время и врачам. Лекари, по мнению толпы, в больницы увозили абсолютно здоровых людей, а уже в госпиталях травили несчастных и заживо хоронили. Самые активные и отчаявшиеся горожане сколотились в банды, обыскивали случайных прохожих на предмет наличия склянок, пузырьков и прочих атрибутов отравителя. Естественно, в случае обнаружения искомого подозреваемого в лучшем случае ждало избиение, а в худшем – смерть. «Спасали» больных, отбивая их из медицинских карет. В итоге обезумевшая толпа на пике бесчинства ворвалась в холерный госпиталь, перебила врачей, покалечила младший медперсонал и разгромила все медицинское имущество.Современник тех событий, некто Гагаев, пишет (орфография и пунктуация сохранена):Хотя со времен холерной эпидемии прошло почти двести лет, вера населения царской России в теории заговора очень сходна с нынешним состоянием общественного сознания. И современных гагаевых, сеющих слухи во всемирной сети о причинах и последствиях коронавирусной пандемии, стало в разы больше. Причин доверия конспирологическим гипотезам несколько. Прежде всего это чувство неопределенности и неуверенность в завтрашнем дне. Если даже ученые до конца не могут определиться со всеми нюансами происхождения и эволюции коронавируса, то что говорить о простых обывателях? Врожденный скептицизм многих, помноженный на слабое критическое мышление, делает своё черное дело. Второй важной причиной веры людей в коронавирусный бред становится вечная надежда на чудо, которая, как известно, умирает последней. Именно отсюда слухи про целительные свойства чеснока, меда с лимонной кислотой, имбиря и способность бананов переносить на себе (или даже в себе) вирусы SARS-CoV-2. Теперь, вооружившись такой «панацеей», гражданин может и карантинные мероприятия не соблюдать – у него теперь есть инструмент контроля сложившийся критической ситуации.Кстати, сложившееся общественное мнение, касающееся всесильности современной науки, создало еще один прецедент для распространения фейков и слухов. Теперь достаточно смонтировать на псевдодокументе реквизиты некого реального или даже выдуманного научного института, и все – часть аудитории восторженно примет информацию. Это прием очень часто используется на телеканалах, когда с экрана вещает никому не известный доктор наук, а то и академик, поддакивающий ключевой гипотезе эфира. При этом случаются и более опасные казусы, когда высокопоставленные функционеры от науки намеренно лгут. Так, например, автор книги «Осторожно! Биологическая опасность» Канатжан Алибеков недвусмысленно намекает на использование советскими войсками под Сталинградом биологического оружия. Все помнят про вспышку туляремии у немцев? Так вот, доктор биологических наук, микробиолог с мировым именем, утверждает, что это дело рук советских специалистов. Типичная политизированная псевдонаука.Справедливости ради стоит сказать, за рубежом ситуация с такой терпимостью к псевдонауке не лучше, чем у нас. Так, в 80-х годах прошлого столетия во Европе был известен Вильжюифский список, состоящий из множества распространенных пищевых добавок, якобы взывающих рак. В этой мистификации самым главным канцерогеном была объявлена лимонная кислота, о чем достоверно сообщали якобы врачи-исследователи из клиники в городе Вильжюифе. Естественно, медицинское сообщество никакого отношения к этому не имело, но вот последствия в Европе ощущались еще 10-15 лет. Это вынуждало врачей снова и снова опровергать откровенный фейк, всплывающий в наивном сознании европейцев. И сейчас врачам и исследователям постоянно приходится отвлекаться от своих непосредственных обязанностей, чтобы разубедить нас в очередном бреде.XIX век – эпоха мессенджеров и социальных сетей. Информация в пару секунд копируется, распространяется среди миллионов пользователей, далее это вызывает эмоциональную волну, остановить которую непросто. В марте петербурженка Полина Головушкина, живущая и работающая в Италии, в сети «ВКонтакте» выложила тенденциозный текст. Обращение к россиянам проникнуто гипертрофированными описаниями ужаса в Италии, а заканчивается очень мило (орфография и пунктуация сохранена):Только в социальной сети этот опус собрал почти 6 млн. просмотров, а растиражирован по различным мессенджерам был, пожалуй, на всё население России. О ней даже патриарх Кирилл упомянул в проповеди! Аргументы Полины типа «спасайтесь, пока не поздно» и «я сама здесь и все знаю» оставили неизгладимое впечатление на психике россиян. К слову, у автора поста в собственности агентство по организации свадеб в Италии, что, безусловно, сыграет определенную положительную роль, когда вся история уляжется.Настоящим фейком стали пресловутые сети 5G, которые по мнению многих конспирологов, являются истинной причиной такого стремительного развития коронавирусной инфекции. Несколько дней назад история докатилась и до России – в Северной Осетии сожгли первую вышку 5G. До этого уничтожали вышки в Великобритании и Нидерландах. В густом винегрете конспирологии 5G намешано «чипирование» людей «умной пылью», коронавирус, Билл Гейтс, Виктория Боня со своим инстаграмом и еще куча всего такого заговорщицкого.На втором месте после всевозможных историй с коронавирусом стоят вопросы противостояния Китая с Соединенными Штатами. Собственно, Поднебесная здесь больше в роли обороняющейся стороны – основные нападки летят со стороны Трампа. Президент США обвиняет китайских ученых то ли в халатности, то ли в злом умысле при создании смертоносного вируса и грозит тяжелыми последствиями для всей страны. В ответ звучат обвинения в американском биологическом заговоре с целью разрушить экономику Китая. Обе точки зрения пытаются безуспешно купировать всевозможные ученые разных мастей, при этом забывая, что у самих нет особых доказательств природного происхождения SARS-CoV-2. Масла в огонь подливают некие ученые-лауреаты, выкрикивающие с места предположения, что «всё-таки, чисто теоретически, с большими допущениями коронавирус мог быть создан руками человека». И маховик фейковых новостей запускается с новой силой.Правительства разных стран с запозданием открывают антифейковые сайты, ужесточают наказания за ложь о коронавирусе, но люди все равно при виде очередного сообщения на телефоне идут открывать окна и двери балконов. Ведь скоро прилетит вертолет с дезинфекцией и подарит избавление. Евгений Федоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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