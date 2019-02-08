«Время для диалога прошло»: США призвали отказаться от международных переговоров по урегулированию ситуации в Венесуэле

Соединённые Штаты отказались принять участие в международной конференции в Уругвае, на которой представители десятка государств, включая страны региона и Европы, обсуждают возможности мирного урегулирования в Венесуэле. В Госдепе заявили, что время для диалога с президентом латиноамериканской страны Николасом Мадуро «прошло», и призвали другие страны отказаться от переговоров. Ранее представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Вашингтон прорабатывает реализацию силового сценария смены власти в республике. Она подчеркнула, что для этой цели американские военные уже начали подготовительную работу. Президент США Дональд Трамп отмечал, что не исключает применения вооружённых сил в регионе.

США не будут присоединяться к переговорам контактной группы по Венесуэлы и считают, что эта встреча — «ловушка» законного президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«Не попадите в ловушку, которую Мадуро ранее расставлял много раз, когда речь идёт о фальшивом диалоге, вместо того, чтобы послать Мадуро ясный сигнал, что он должен уйти. Мы не заинтересованы в том, чтобы присоединиться к контактной группе», — цитирует Абрамса РИА Новости.

Абрамс также подчеркнул, что «время для диалога с Мадуро давно прошло».

Напомним, для разрешения политического кризиса в стране в столице Уругвая Монтевидео 7 февраля стартовала международная конференция. В ней принимают участие Европейский союз, Франция, Германия, Италия, Голландия, Португалия, Швеция, Великобритания, Боливия, Коста-Рика, Эквадор, Уругвай и страны Карибского сообщества. На встрече также был представлен Каракас, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Я приветствую встречу, организованную 14 странами Карибского сообщества, Мексикой, Боливией и Уругваем в Монтевидео. Мы подписываемся под вашим предложением о четырёхэтапном диалоге в Венесуэле», — написал он в Twitter.

Saludo la reunión que sostuvieron los 14 países del CARICOM, México, Bolivia y Uruguay, en Montevideo. Suscribimos su propuesta de 4 Fases para el Diálogo en Venezuela. Estamos listos para participar en una agenda abierta de entendimiento por la Paz. pic.twitter.com/hB0Mkd33jh — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 7 февраля 2019 г.

По данным венесуэльского агентства AVN, первая фаза заключается в создании условий для прямого диалога между участниками конфликта. Затем будут проведены сами переговоры, итоги которых стороны представят партнёрам. В ходе третьего этапа будут заключены соглашения. Наконец, на четвёртом этапе достигнутые договорённости будут реализовываться при международной поддержке.

Кроме того, контактная группа договорилась создать условия для проведения новых выборов, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным

делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«Международная контактная группа намерена выполнить две задачи. Она будет находиться в тесном контакте с игроками в стране, регионе и мире, чтобы обеспечить гарантии для скорейшего проведения демократических и свободных президентских выборов, а также чтобы обеспечить скорейшую доставку гуманитарной помощи», — сказала она.

«Силовой вариант смены власти»

Ранее о том, что США уже приняли решение о военном вмешательстве в политический кризис Венесуэлы, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Судя по активности американских военных делегаций, буквально наводнивших в последнее время регион, ведётся детальная проработка вопросов всестороннего, в том числе логистического, обеспечения силового варианта смены власти в Венесуэле», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова указала на появившиеся ранее в соцсетях записи, на которых, предположительно, запечатлены американские войска в колумбийском городе Кукута, расположенном вблизи границы Венесуэлы. Недалеко от Кукуты находится венесуэльский аэропорт, который может принимать все любые воздушные суда.

«Сопоставляя все эти факты, невольно приходишь к выводу, что в Вашингтоне решение о применении силы принято. Всё остальное не более чем операция прикрытия», — добавила Захарова.

Отметим, что глава Южного командования США адмирал Крейг Фоллер заявил, что Вашингтон готов защитить американские учреждения и дипломатов, если появится угроза их безопасности.

«Южное командование готово защитить американских дипломатов и учреждения в Венесуэле, если потребуется», — сказал он.

Кроме того, 3 февраля американский президент Дональд Трамп допустил военное вторжение в Венесуэлу.

«Я не хочу говорить это, — сказал он в ответ на вопрос журналистке CBS. — Но, определённо, это одна из опций»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил это заявление. Он напомнил, что таким образом Вашингтон нарушает международное право.

«Соединённые Штаты не скрывают, что хотят сменить режим любой ценой. Так, вчера Трамп сказал, что оставляет на столе вариант военного вмешательства. Это подрывает все основы международного права», — сказал он.

«Страница была взломана»

На фоне переговоров в Уругвае сайты девяти иностранных посольств Венесуэлы были взломаны. На них разместили заявления в поддержку провозгласившего себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуаидо. В частности, о взломе сообщило посольство Венесуэлы в Бразилии.

«Посольство Венесуэлы в Бразилии сообщает, что его страница была взломана. Весь наш дипломатический состав подтверждает свою абсолютную верность президенту Николасу Мадуро и отвергает подобные незаконные действия, которые только лишь подтверждают отсутствие поддержки у нового наступления империи. Мы победим!» — говорится в сообщении диппредставительства.

Посольство Венесуэлы в России подтвердило факт взлома и назвало произошедшее киберпреступлением.

«Мы заявляем о преступной политике хакерства и вмешательства в веб сайты МИД Венесуэлы в ряде стран​​​. Мы решили прекратить публикацию информации онлайн, пока не будут восстановлены условия кибербезопасности», — заявили в диппредставительстве.

«Поставить во власть марионетку»

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы и призвал законного главу государства Николаса Мадуро уйти в отставку. Верховный суд страны объявил действия Гуаидо незаконными, однако США и ряд других стран признали его в статусе врио президента.

Мадуро заявил, что спикер парламента действует при поддержке Соединённых Штатов, которые намерены реализовать в Венесуэле государственный переворот.

«Мы идём к бою и к победе жизни, демократии, будущего. Мы объявили, утвердили сегодня, что империалистическое правительство США ведёт операцию, чтобы поставить во власть через госпереворот марионетку в Венесуэле в своих интересах», — сказал он.

Стоит отметить, что несмотря на готовность Мадуро идти на переговоры «на любых условиях», Гуаидо категорически отвергает возможность вести переговоры.

«Мы никогда больше не согласимся на ложный диалог, где бы он ни состоялся», — сказал он.

Отказ Гуаидо идти на диалог с Мадуро объясняется его подотчётностью западным державам, которые не заинтересованы в мирном разрешении конфликта, считают в МИД РФ.

«Лидеру и представителям оппозиции просто запрещается вести какой-либо внутренний диалог. Помимо всего прочего, как вы видите (мы наблюдаем это все вместе), целый ряд западных держав единолично начал провозглашать лидера оппозиции якобы законным руководителем страны. Если это делается, если страны и их руководители заявляют об этом публично, о каком внутреннем диалоге можно говорить?» — сказала Захарова.