Предложенные властям поправки в Конституцию позволят эффективнее бороться за социальную справедливость в стране и отстаивать государственный суверенитет. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты после обращения президента РФ к гражданам . Владимир Путин считает, что поправки закрепляют объединяющие для россиян ценности и принципы «как высшие, безусловные конституционные гарантии». При этом он вновь подчеркнул, что любые изменения в Основной закон будут внесены только в случае согласия большинства избирателей.

Настоящее и будущее

Президент обратился к гражданам 30 июня — накануне основного дня голосования по внесению поправок в Конституцию. На этот раз речь Владимира Путина оказалась весьма лаконичной по сравнению с предыдущими выступлениями, посвященными борьбе с коронавирусом и новым мерам поддержки населения в период пандемии. Но краткость тут не главное. Речь российского лидера на фоне величественного Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области имела важный посыл для будущего страны.

— Сегодня на тверской земле открыт монумент сотням тысяч советских солдат, сражавшихся подо Ржевом, — вспомнил Владимир Путин о героях, которые боролись за мирную жизнь для следующих поколений. — Мы, их наследники, продолжаем этот неразрывный, тысячелетний исторический путь. И знаем, что когда мы вместе, нам даже в критической ситуации по плечу самые сложные задачи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин (слева направо) на церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату у деревни Хорошево Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

После этих вдохновляющих слов российский лидер перешел к будущему, рассказав о важности внесения изменений в Основной закон. По его словам, сейчас россияне голосуют не просто за поправки, облеченные в четкие правовые нормы, а за страну, в которой хотят жить — с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан и с эффективной властью, подотчетной обществу.

— Мы голосуем за страну, ради которой работаем и которую хотим передать нашим детям и внукам , — подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что поправки закрепляют объединяющие для россиян ценности и принципы «как высшие, безусловные конституционные гарантии» , которые вступят в силу только в случае их одобрения гражданами РФ. При этом он призвал россиян принять активное участие в голосовании, которое продлится и 1 июля, подчеркнув, что голос каждого — самый важный и самый главный.

— Стабильность, безопасность, благополучие и достойную жизнь людей мы можем обеспечить только через развитие, только вместе и только сами, — добавил Владимир Путин . — Именно на нашей ответственности, на наших искренних чувствах патриотизма, заботы о Родине держится суверенитет России, так же как и на уважении к своей истории, культуре, к родному языку, традициям, к нашей памяти о достижениях и свершениях наших предков.

В России наступила ситуация, когда общество требует значительного улучшения жизненного уровня, считает член Общественной палаты РФ Иван Абажер . Речь идет о борьбе с бедностью, о повышении пенсий для людей пожилого возраста и других социальных гарантиях для граждан страны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Предлагаемые поправки — это и есть ответ на такие запросы. В случае их одобрения, когда представители общественности или законодатели будут инициировать принятие социально значимых законов, можно будет опираться на текст Конституции. Этот факт чрезвычайно важен , поскольку он позволит более эффективным образом бороться за социальную справедливость в нашем государстве, — заявил он «Известиям».

Поправки, вынесенные на всероссийское голосование, затрагивают разные сферы и поэтому в комплексе имеют большое значение для развития страны, уверен сенатор Алексей Пушков . По его словам, большинство предложений можно разделить на пять групп. В частности, они касаются высших органов власти, включая институт президентства и разделение полномочий между главой государства и законодательной властью. Кроме того, есть социально экономические поправки, которые, к примеру, гарантируют индексацию пенсий и других выплат.

— Потом есть группа поправок относительно истории и защиты исторической правды. Это очень важно, поскольку сейчас, к сожалению, есть попытки создать альтернативную историю , — отметил в беседе с «Известиями» Алексей Пушков.

Защита исторической правды особенно важна в контексте 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, добавил в беседе с «Известиями» латышский историк Янис Кузинс. Россия — правопреемница СССР и поэтому нельзя допустить переписывания исторических фактов и глумления над событиями, которые стоили жизни миллионов граждан Советского Союза, уточнил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Четвертая группа поправок, относящаяся к международным отношениям, усиливает суверенитет России , заявил Алексей Пушков. В частности, в новой редакции Основного закона указано, что решения межгосударственных органов, противоречащие Конституции РФ, не подлежат исполнению в нашей стране. Кроме того, в случае принятия поправок в Основном законе будет сказано, что не допускаются шаги, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям.

— Последнее — это ценностные поправки, — продолжил Алексей Пушков, подчеркнув, что здесь речь идет, в частности, о закреплении брака как союза мужчины и женщины.

По мнению парламентария, это один из важнейших вопросов национальной самоидентификации . При этом такого рода поправки станут ответом на идеологические атаки, которые предпринимают некоторые страны против России.

Согласно данным экзитполов, проведенных ВЦИОМом, большинство россиян поддерживают предложенные властями конституционные поправки. По предварительным данным, за изменения в Основной закон высказались 76% избирателей, против — 23,6% респондентов . Еще 0,4% человек испортили бюллетень. При этом 29,4% опрошенных отказались отвечать на вопрос социологов.

Оперативный ответ

После обращения к гражданам Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко принял участие в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. В этот же день президент провел видеоконференцию по случаю запуска пяти новых медцентров для оказания помощи пациентам с COVID-19 в Воронеже, Пензе, Каспийске, Дербенте и Ботаюрте.

По словам президента, эти современные медицинские учреждения, построенные Министерством обороны, располагают всем необходимым оборудованием и техникой для помощи людям, столкнувшимся с коронавирусной инфекцией.

— И, конечно, они должны укрепить потенциал региональных систем здравоохранения на долгосрочную перспективу , — добавил Владимир Путин, напомнив, что ранее подобные учреждения были оперативно возведены во многих других регионах по всей стране.

Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия медицинских центров для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией Смена режима: Зеленскому пророчат звание "последнего президента Украины" Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

В частности, через два месяца после начала эпидемии приступили к работе 16 медцентров Минобороны для больных коронавирусом , уточнил Владимир Путин. При этом за относительно короткий период эти медучреждения доказали свою востребованность: в них прошли лечение свыше 4,5 тыс. человек, а также было проведено свыше 25 тыс. различных исследований, отметил президент. Кроме того, в Дагестане, Красноярском и Забайкальском краях вскоре были развернуты еще четыре мобильных госпиталя.

— Ситуация, с которой мы столкнулись, показала, что отечественная система здравоохранения, да и в целом страна способна быстро реагировать на самые непростые вызовы, — заявил глава государства , добавив, что в короткие сроки были сконцентрированы необходимые ресурсы.

При этом он подчеркнул, что весь механизм оперативного реагирования на распространение инфекции и оказания помощи регионам должен всегда оставаться на самом высоком уровне готовности . В целом в борьбе с эпидемией участвовали более 18,5 тыс. специалистов военно-медицинской службы Минобороны, которые действовали профессионально, а когда требовалось — самоотверженно, завершил Владимир Путин.