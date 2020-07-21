Время будущего: что изменит в жизни россиян указ о развитии страны до 2030 года

Задачи, поставленные в подписанном 21 июля указе президента о национальных целях развития России до 2030 года, вполне реализуемы, даже несмотря на экономическую турбулентность в мире. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме , подчеркнув, что сейчас во главе государственных целей стоит человек, а именно — повышение продолжительности и качества жизни, а также снижение бедности. В целом же этот важнейший для страны документ затрагивает практически все сферы жизнедеятельности граждан . Эксперты рассказали «Известиям», какие шаги, по их мнению, должны предпринять власти для решения поставленных задач. 21 июля президент провел и несколько рабочих встреч. В частности, с главой МЧС Евгением Зиничевым российский лидер обсудил ситуацию в Нижних Сергах, где из-за паводка пришлось ввести режим ЧС.

Дольше жить, больше учиться

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» Владимир Путин подписал во вторник, 21 июля. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, речь идет о судьбоносном для страны документе, за которым в трехмесячный срок последует корректировка майского указа президента.

Одна из основных целей — сохранение населения, здоровье и благополучие людей . Согласно тексту документа, через 10 лет ожидаемая продолжительность жизни граждан должна достичь 78 лет . В 2019-м она составила 73,4 года. Кроме того, к 2030 году до 70% должна вырасти и доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом. А уровень бедности в стране по сравнению с 2017-м предстоит снизить вдвое.

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Что касается национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов», здесь тоже ставятся не менее амбициозные задачи. К примеру, РФ должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Кроме того, власти нацелены обеспечить присутствие России в числе десяти ведущих государств мира по объему научных исследований и разработок . Также планируется увеличение числа посещений культурных мероприятий в несколько раз и доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью.

— Мы сейчас переходим в так называемую эпоху непрерывного образования, когда экономика стремительно трансформируется, а вместе с ней и запросы рынка труда. Люди меняют по две-три профессии за жизнь, и, чтобы оставаться конкурентоспособными, у них должна быть возможность постоянно учиться и переобучаться, — заявила «Известиям» директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

В России традиционно сильная система образования, однако тот же EdTech у нас пока развивается медленно и во время самоизоляции все пробелы дистанционного обучения стали очевидны, добавила эксперт.

— Надеюсь, это послужит катализатором внедрения онлайн-платформ как в школьную, так и вузовскую систему образования. Это будет способствовать повышению конкуренции, — подчеркнула Анна Маркс.

Чистая страна

В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» объем строительства нужно увеличить как минимум до 120 млн кв. м в год. Кроме того, не менее 5 млн семей должны ежегодно улучшать свои жилищные условия. 85% дорог в крупнейших городских агломерациях необходимо привести в нормативное состояние . Качество городской среды должно возрасти в полтора раза.

В указе уделяется внимание и экологической повестке. Так, планируется создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, которая обеспечит 100-процентную сортировку бытового мусора. В два раза следует снизить объемы отходов, направляемых на полигоны, а также выбросы опасных веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

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— Нужно сделать акцент на постройке, обновлении и реконструкции очистительных сооружений, а также особое внимание уделить обращению с выбросами в воды загрязняющих веществ промышленными и производственными компаниями, — сказал «Известиям» член центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов.

Эксперт обратил внимание на проблему упрощения экологических норм. По его словам, зачастую нормативы сдвигаются в «неправильную» сторону, чтобы не решать те или иные сложности. К примеру, ранее санитарно-эпидемиологическая служба, а затем Роспотребнадзор ослабили предельно допустимую концентрацию (ПДК) метилмеркаптана. Запах этого вещества чувствуют люди, живущие рядом со свалками.

— Нормативы смягчили и по другим загрязняющим воздух веществам — например, формальдегиду и диоксиду азота. Согласно прежним нормативам, в городах, где концентрации формальдегида превышены, проживало 50 млн человек. После того как ПДК ослабили, статистика «улучшилась»: теперь она показывает, что от повышенных концентраций канцерогенного вещества якобы могут пострадать 20 млн человек, — отметил Тимур Усманов.

Документ содержит и многие другие важные задачи. В частности, планируется увеличить численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая ИП и самозанятых, до 25 млн человек. Реальный рост инвестиций в основной капитал должен быть не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Аналогичное требование касается и реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Между тем 97% домохозяйств должны быть обеспечены широкополосным интернетом . Кроме того, ожидается увеличение инвестиций в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

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— Поставленные цели развития реалистичны, даже несмотря на экономическую турбулентность, которую мы наблюдаем в мире. Коронакризис сильно осложнил реализацию государственных планов, в том числе нацпроектов. Поэтому, например, в документе отсутствует цель войти в пятерку крупнейших экономик мира, которая содержалась в предыдущем указе президента на период до 2024 года, — пояснил депутат Виктор Зубарев.

По словам парламентария, сейчас важно, что во главе государственных целей поставлен человек , а именно — повышение продолжительности и качества жизни, снижение бедности.

— Это даст толчок развития всем отраслям — от здравоохранения до образования. Теперь данному указу необходимо обеспечить законодательную базу. Это задача правительства и Государственной думы на ближайшее время , — подытожил депутат.

Оперативный ответ

Во вторник президент также выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с подтоплением в Свердловской области. По поручению Владимира Путина министр сразу вылетел на место происшествия. Ранее на территории города Нижние Серги был введен режим ЧС из-за паводка, вызванного обильными осадками. На утро 21 июля вода ушла из домов.

Аварийно-восстановительные работы в г. Нижние Серги Фото: МЧС РФ

«По уточненной информации, подтоплено 63 жилых дома, в которых проживает 189 человек, четыре административных здания », — говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Кроме того, потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три дома, три пешеходных моста и один автомобильный. Спасатели эвакуировали из зоны подтоплений пять человек. Остальные жители смогли самостоятельно покинуть свои дома благодаря своевременному оповещению. Пострадавших в результате непогоды и ее последствий нет . Сейчас в городе проводятся аварийно-восстановительные работы.

В этот же день Владимир Путин провел в Кремле очную встречу с генеральным директором «РусГидро» Николаем Шульгиновым, который информировал президента об итогах работы энергохолдинга за 2019 год и первые шесть месяцев 2020-го.