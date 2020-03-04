«Время безвозвратно прошло»: Украина уже не сможет вернутся на рынок России

Украина вряд ли сможет возобновить торговлю с Российской Федерацией полностью, в тех объемах, которые были ранее.«Это объективно невозможно», заявил советник по экономическим вопросам президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко.Украинская продукция прежде всего уже во многом не нужна России, указал он. Таковы последствия санкций.«Шесть лет санкций, под которыми находится Россия, они сыграли с ними, кроме злой шутки, еще и позитивную роль – сыграли в плюс. Они активно занимались программами, связанными с импортозамещением. И когда часть нашей продукции прекратила продаваться на территории России, мы сейчас вряд ли сможем это возобновить. Потому что у них уже есть свое внутреннее производство», - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.TV.Кроме того, он обратил внимание на то, что за последние 6 лет Украина утратила свой научно-технический потенциал, который перебазировался в том числе в ту же Россию.«Но мы растеряли в значительной мере за последние шесть лет самое ужасное – наш научно-технический персонал. Целые коллективы, конструкторские бригады складывали свои вещи и просто выезжали за пределы страны. Куда угодно, в частности – в Российскую Федерацию, на постсоветское пространство», - отметил Устенко.Экономист считает, что восстановление уже практически невозможно.«То, что было потеряно на российском направлении не было компенсировано в абсолютных величинах на европейском направлении. Это время безвозвратно прошло. Это объективно невозможно сделать», - считает эксперт.В то же время он считает, что Украина могла бы компенсировать потери на иных рынках – уже не Европы, и не России. Продвигая туда продукцию машиностроительного сектора, который еще не совсем в стране потерян.«Мир большой. Есть Латинская Америка, которая может потреблять нашу продукцию. Например, в свое время были договоренности по космической отрасли, машиностроению с Бразилией. Там есть возможности. Нам важно в такого рода чувствительных секторах экономики быть в рабочих альянсах. То есть ты должен быть частью более глобальной истории тогда есть возможности по продаже своей продукции», - пояснил экономист.