Временный запрет с исключениями: Россия ограничивает авиасообщение со всеми странами

На фоне распространения COVID-19 Россия временно приостановит авиасообщение с другими странами за исключением рейсов, связывающих Москву со столицами и крупными городами 146 государств. Ограничения также не действуют в отношении чартеров, которые возвращают россиян на родину. В ведомстве указали, что за последнюю неделю в связи со сложной эпидемиологической обстановкой российские авиакомпании перевезли домой почти 20 тыс. граждан РФ.

С 23 марта Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами. Исключениями станут рейсы из Москвы в столицы государств, крупные города и чартеры, на которых россияне возвращаются домой.

«Росавиация сообщает, что в соответствии с поручением правительства России № ТГ-П12-2111 от 20.03.2020 с 00:00 мск 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств», — рассказали в ведомстве.

В приложенном к сообщению списке приведён список рейсов-исключений, которые продолжат работу. В него вошли маршруты в 146 стран, в каждую из которых предусмотрен один рейс.

По информации Росавиации, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские перевозчики транспортировали в РФ почти 20 тыс. человек за прошедшую неделю.

«За прошедшую неделю, из стран, где сложилась наиболее сложная ситуация — Болгарии, Венгрии, Индия, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории — российскими авиакомпаниями доставлено 19 942 человек, из них 4547 иностранных граждан. За 20 и 21 марта — доставлено 8256 пассажиров, из них 1268 иностранцы», — приводит РИА Новости сообщение Росавиации.

Отмечается, что все россияне, попавшие за рубежом в трудное положение из-за карантина, должны направить свои данные в загранучреждения МИД России соответствующих стран.

Глава Минтранса Евгений Дитрих обратился к МИД РФ с просьбой сформировать до 26 марта точный список граждан, которым необходима помощь по возвращению в Россию.

Рост числа заражённых и новые меры

По данным Роспотребнадзора, по всём мире насчитывается более 305 тыс. заражённых COVID-19. За сутки этот показатель вырос на 31 тыс. случаев (+11,6%).

Абсолютное большинство заболевших выявлены за пределами Китая — свыше 224 тыс. человек в 158 странах. На территории КНР известно о более чем 81 тыс. случаев заражения. За сутки выявлено 82 новых заболевших.

Карта RT: в каких регионах России зафиксирована коронавирусная инфекция COVID-19

RT

По информации за 22 марта на территории России зафиксировано 367 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За последние сутки в 6 регионах России выявлен 61 случай заболевания в шести регионах. Больше всего заболевших нашли в Москве — 54. В Кировской и Удмуртской области выявили по два заражённых, в Новгородской, Архангельской и Брянской областях — по одному.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В связи с распространением COVID-19 в России под наблюдением медиков с начала 2020 года находилось 104 577 человек. По информации на 20 марта под контролем остаются 52 747 человек.

На фоне публикации этих сведений оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции опроверг появившиеся в ряде СМИ сведения о том, что в России могут ввести жёсткий карантин. В организации посоветовали журналистам аккуратнее работать с информацией.

«Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — приводит РИА Новости фрагмент из сообщения штаба.

Вместе с тем стало известно, что в ряде российских регионов решено построить дополнительные инфекционные боксы из-за ситуации с COVID-19. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, российский Минпромторг начал централизованно поставлять в российские регионы медицинские маски. Первая партия поступила в Калужскую область.

«Такое решение было принято в условиях, когда необходимо обеспечить ритмичное и бесперебойное снабжение этой продукцией лечебных учреждений и граждан через аптечные сети, исключить возможность спекуляции, а также гарантировать прослеживаемость поставок», — пояснили в ведомстве.