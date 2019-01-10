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Временный поверенный Перу покинул Венесуэлу после присяги Мадуро
10 января 2019, 22:24 • 58 • Политика
Временный поверенный в делах Перу в Венесуэле отозван на родину для консультации. Об этом сообщается на сайте МИД Перу. Напомним, что сегодня президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь принёс присягу главы государства.
На прошедших в прошлом году выборах он был переизбран на новый срок, который начинается 10 января 2019 года. Заканчивается новая президентская каденция Мадуро в 2025 году.
Госсекретарь США Майк Помпео назвал случившееся "узурпацией власти". Он также назвал прошедшие в Венесуэле выборы нечестными и обещал, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Каракас.
Национальное собрание Венесуэлы, распущенное президентом Мадуро, остаётся единственным органом власти в боливарианской республике, который Штаты признают как законный, добавил господин госсекретарь.
Отреагировали на инаугурацию Мадуро и в Парагвае. Так, президент Марио Абдо Бенитес заявил, что разрывает отношения со страной и закрывает посольство своего государства в Каракасе.
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