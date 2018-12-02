«Временный компромисс в экзистенциальном конфликте»: Трамп согласился не поднимать пошлины для Китая с 1 января

В Аргентине в рамках саммита G20 прошла встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По итогам обе стороны констатировали прогресс в переговорах. Белый дом согласился не вводить в отношении Китая анонсированные ранее пошлины в размере 25%, а Пекин пообещал закупать американскую продукцию для снижения торгового дисбаланса. При этом Соединённые Штаты оставляют за собой право принять решение о новых заградительных мерах в том случае, если США и КНР не придут к соглашению по ряду вопросов в течение 90 дней. Как полагают эксперты, компромисс между странами временный, поскольку Америка будет продолжать попытки помешать экономическому росту Китая.

Лидеры КНР и США, а также члены их делегаций на переговорах в Аргентине Reuters

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином стала одним из самых ожидаемых событий форума в Аргентине. Главной темой переговоров стала торговая война между двумя странами.

По итогам обе стороны заявили о прогрессе в диалоге. В Белом доме отметили, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился начать закупать значительные объёмы американских товаров, в том числе сельхозпроизводителей США, чтобы снизить торговый дисбаланс. Дональд Трамп, в свою очередь, пообещал не повышать пошлины с 10% до 25% с 1 января в том случае, если Вашингтон и Пекин достигнут соглашения по определённому кругу вопросов в течение 90 дней.

«Обе стороны согласны с тем, что они будут стремиться завершить эту сделку в течение следующих 90 дней. Если по истечении этого периода стороны не смогут договориться, 10-процентные пошлины будут увеличены до 25%», — отмечается в заявлении Белого дома.

В преддверии переговоров глава МВФ Кристин Лагард в очередной раз призвала лидеров США и Китая снять напряжённость в торговле и снизить пошлины, поскольку ограничительные меры наносят вред мировой экономике.

Накануне переговоров Трамп подчёркивал, что у Китая «скоро будет меньше денег, чем есть сейчас». В то же время он отмечал, что в целом настроен положительно на встречу с китайским коллегой.

В свою очередь, выступая на форуме G20, Си Цзиньпин заявил, что его страна готова к дальнейшему движению по пути развития рыночных отношений и «расширению импорта».

По мнению экспертов, ожидать прорыва пока рано. Так, руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов полагает, что Вашингтон намерен оказывать давление на КНР.

«Китай уже сделал ряд уступок, не стал зацикливаться на антиамериканской риторике и надеется, что ситуация как минимум зафиксируется, — отметил в интервью RT Маслов. — Но, судя по тому, как действует Трамп, судя по его логике, он выдвинет новые претензии и требования к Китаю».

Как отметил востоковед, профессор РУДН Юрий Тавровский, компромисс между США и Китаем возможен лишь временный.

«Сейчас возможен какой-то временный компромисс. Но в то же время я считаю, что это противостояние надолго. Речь идёт не о торговой войне, а о экзистенциальном конфликте. Трамп стремится сохранить первенство Америки. А задача Си Цзиньпина — в том, чтобы Китай стал мировой державой высшего уровня наравне со Штатами, с Россией, с Европой, — полагает Тавровский. — И эти два противостоящие вектора настолько мощные, что речь сейчас может идти только, вероятно, о каком-то временном замедлении противостояния».

Аналитик убеждён, что президент США Дональд Трамп будет стремиться помешать Китаю, который в последние десятилетия показывает небывалые темпы развития. По оценке эксперта, Америка в данный момент «проигрывает в честном противостоянии».

«На сегодняшний день США должны Китаю $1 трлн 200 млрд. Но дело даже не в этих деньгах. Американцы просчитали, что будет в 2049 году, если США будут, как сейчас, давать в лучшем случае 2% прироста ВВП, а китайцы — хотя бы нынешние 6,5%. Китай очень сильно подпирает Америку. А через двадцать лет КНР наверняка обгонит Штаты со всеми вытекающими отсюда военными расходами, технологическими успехами. И будет поколеблена власть Америки, власть доллара», — заявил Тавровский.

Груз противоречий

В марте Дональд Трамп ввёл импортные пошлины на ввоз стали и алюминия в размере 25% и 10%. Вслед за этим последовало введение новых пошлин на несколько сотен китайских товаров, поставляемых США на суммы в сотни миллиардов долларов. Китай в ответ поднял свои тарифы и в принципе отказался от закупки американских энергоносителей. Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира вызвала опасения торговых партнёров Вашингтона и Пекина, так как грозит глобальными последствиями.

США также периодически обвиняют Китай в промышленном шпионаже. Накануне встречи Трампа и Си в американских СМИ начала муссироваться тема введения ограничений для обучения в США китайских студентов по соображениям безопасности: якобы такие планы вынашивают в Белом доме.

Дрон китайского производителя в офисе американской компании, Нью-Йорк

Reuters

Ранее Financial Times и Reuters сообщали, что советник Трампа Стивен Миллер предлагал запретить выдавать китайцам студенческие визы, чтобы они не могли обучаться в университетах и узнавать американские технологические секреты.

Другой фронт американо-китайского противостояния — военно-политический. США и их союзники наращивают военную мощь в спорных районах — близ острова Тайвань и в Южно-Китайском море. Китай также не остаётся в стороне, усиливая свои армию и флот на тихоокеанском направлении.

4 октября, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне, вице-президент США Майкл Пенс огласил список американских претензий к КНР, среди которых особое место заняли «попытки вмешательства в американскую внутреннюю политику».

«Пекин мобилизовал усилия участников секретной деятельности, подставных групп и пропагандистских СМИ с целью изменить взгляды американцев на политику Китая. Как мне недавно сообщил старший кадровый сотрудник нашего разведсообщества, деятельность русских меркнет в сравнении с действиями Китая, направленными на всю нашу страну», — отмечал тогда Пенс.

Кроме того, недовольство США вызвала политика предоставления Китаем иностранных кредитов, которые Пенс окрестил долговым капканом.

Позже американский вице-президент заявлял, что Соединённые Штаты готовы к холодной войне с Китаем и в случае неуспеха переговоров в Буэнос-Айресе могут не только удвоить уже существующие тарифы на китайские товары, но и принять новые меры дипломатического и политического давления. Спор между США и Китаем привёл к тому, что впервые в истории АТЭС участники форума стран Тихоокеанского региона 18 ноября не смогли подписать итоговую декларацию.

«Хорошо бы, чтобы США и Китай ещё больше не рассорились», — сказал RT о перспективах отношений Вашингтона и Пекина президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

По мнению эксперта, позитивным сигналом было бы создание постоянного консультационного механизма.

«США с КНР существенно и глобально договориться не удастся», — считает Алексей Маслов.

Опасности для США

В свою очередь американские СМИ отмечают, что продолжение торговой войны может ударить по американским производителям и потребителям. Часть компаний США давно переместили производство в Китай, а другие закупают там многие комплектующие или иные товары, более дешевые, чем американские аналоги.

Так, среди 500 американских компаний с наибольшей капитализацией, 57 делают 10% закупок в Китае. В их числе Qualcomm, Texas Instruments, Nvidia, Apple, Microsoft, Tiffany, McDonald's, Starbucks, Nike, Yum Brands (владелец KFC), MasterCard, Visa, Boeing и Chevron.

Платить за повышение цен придётся американским потребителям. Да и наличие в руках китайцев американских ценных бумаг на $1,3 трл — само по себе важный инструмент давления, считают эксперты.

Как ни странно, зависят США от Китая и в оборонной отрасли. Так, в октябре Пентагон опубликовал доклад о зависимости американских вооружённых сил от иностранных поставщиков. Оказалось, что производство электроники для вооружений в самих США в значительной степени опирается на поставки редкоземельных металлов из КНР, кроме того из Китая импортируются химические вещества, используемые, в частности, в ракетной технике, которые также практически невозможно заменить.

Кроме того, как отметили в Пентагоне, американские производители микроэлектроники, поставляющие комплектующие для оборонных систем, зависят и от доступа на китайский рынок.

Эксперты отмечают, что дальнейшее противостояние с Китаем опасно для США и внутриполитическими рисками.

«Внутри США Трампа критикуют за то, что он дестабилизировал мировую экономическую систему, как результат — в долгосрочной перспективе произойдёт обнищание, ухудшение материального положения американцев, — отметил в интервью RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков. — Рядовые американцы не могут этого допустить».

Два треугольника

По мнению эксперта, на фоне ослабления позиций администрации Трампа в самих Соединённых Штатах по итогам промежуточных выборов ноября серьёзное противостояние с Китаем может оказаться «не по зубам Трампу».

Поэтому, отмечают эксперты, для противодействия КНР президентская администрация вынуждена отказываться от своей ставшей уже традиционной в других регионах политики пренебрежения союзниками.

Напротив, после ввода в прошлом году в Концепцию национальной безопасности термина «Индо-Тихоокеанский регион» Вашингтон старается расширить и упрочить антикитайский блок, втянув в него Индию.

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе, Аргентина 30 ноября 2018 года.

Reuters

© Kevin Lamarque

Так, 30 ноября на полях саммита G20 прошла первая трёхсторонняя встреча Трампа с премьером Индии Нарендрой Моди и японским главой правительства Синдзо Абэ.

Однако, как отмечают эксперты, сплоченность в этом блоке пока отсутствует.

«США стремятся отколоть Индию от треугольника Китай— Индия —Россия, но если мы посмотрим на результаты встречи Трампа с Моди и Абэ, то увидим, что существенных договорённостей нет, — отмечает Алексей Маслов. — Это псевдоконструкт, который в реальности ни на что не влияет».

30 ноября Индия стала участником ещё одного саммита «на троих» — совещании лидеров стран РИК (Россия, Индия, Китай). По мнению экспертов, Моди с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным связывает гораздо больше общего, чем с Трампом. В первую очередь, представление о будущем мироустройства, резко отличающегося от американской идеи единоличного лидерства.

«Треугольник РИК может стать стратегическим. На встрече лидеров этих стран все они показали единство мнений, что миропорядок надо менять и менять в сторону многополярности. Этот треугольник гораздо более перспективен», — утверждает Сергей Санакоев.