Временным премьером России станет гроза Набиуллиной и Силуанова

Пока премьер-министр Михаил Мишустин проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, его обязанности возьмёт на себя первый вице-премьер Андрей Белоусов. За время своей работы в Кремле он заработал себе стойкую репутацию грозы Силуанова и Набиуллиной.

Ещё в январе этого года, когда Андрей Белоусов только получил пост первого вице-премьера, политолог Сергей Марков сразу назвал причину его назначения - сделать то, с чем экономический блок справиться не может. Потому что главная политическая задача, которая будет стоять перед правительством, - это задача экономического роста.

"Андрей Белоусов является сторонником активной роли государства. Андрей Белоусов является сторонником ответственности крупного бизнеса перед страной. То есть не так, что бизнес делает что хочет. Нет. Бизнес должен делать то, чего хочет народ и правительство", - рассказал Царьграду Сергей Марков.

И надо сказать, что Белоусов пока оправдывает свою репутацию. Ещё в марте он честно сказал, что экономике России придётся привыкать к цене нефти стоимостью примерно 35 долларов за баррель. И вскоре его прогноз начал в точности сбываться. Это составляет яркий контраст с мнением министра финансов Антона Силуанова, который в привычной манере уверял, что не видит основания для пессимизма.

Также Белоусов является давним критиком Центробанка и давно указывает на необходимость снижения ключевой ставки. И весьма показательно, что в конечном итоге глава ЦБ Эльвира Набиуллина снизила ставку до 5,5%

Кроме того, немалый авторитет Белоусов заработал, лично занявшись проблемой кредитов для предприятий в условиях эпидемии коронавируса. После проведения "контрольных закупок" вскрылись неочевидные барьеры и проблемы, которые благодаря своевременному вмешательству удалось решить.

Но такая бурная активность нажила первому вице-премьеру немало врагов. В Telegram-каналах в конце апреля на него попытались повесить всех собак и обвинить в коррупционных связях. И это, в принципе, логично. Белоусов среди влиятельных экономистов России – один из очень немногих, кто указывает на ущербность российской банковской системы и работает над её перестройкой с тем, чтобы она могла выполнять задачи по кредитованию (небанковского) бизнеса как для целей развития, так и в условиях кризиса, считает обозреватель Царьграда Андрей Перла.