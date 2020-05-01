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Временным премьером России станет гроза Набиуллиной и Силуанова
01 мая 2020, 01:10 • 13 • Политика
Пока Михаил Мишустин лечится от COVID-19, его место займёт Андрей Белоусов, которого считают грозой Силуанова и Набиуллиной.
Пока премьер-министр Михаил Мишустин проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, его обязанности возьмёт на себя первый вице-премьер Андрей Белоусов. За время своей работы в Кремле он заработал себе стойкую репутацию грозы Силуанова и Набиуллиной.
Ещё в январе этого года, когда Андрей Белоусов только получил пост первого вице-премьера, политолог Сергей Марков сразу назвал причину его назначения - сделать то, с чем экономический блок справиться не может. Потому что главная политическая задача, которая будет стоять перед правительством, - это задача экономического роста.
И надо сказать, что Белоусов пока оправдывает свою репутацию. Ещё в марте он честно сказал, что экономике России придётся привыкать к цене нефти стоимостью примерно 35 долларов за баррель. И вскоре его прогноз начал в точности сбываться. Это составляет яркий контраст с мнением министра финансов Антона Силуанова, который в привычной манере уверял, что не видит основания для пессимизма.
Также Белоусов является давним критиком Центробанка и давно указывает на необходимость снижения ключевой ставки. И весьма показательно, что в конечном итоге глава ЦБ Эльвира Набиуллина снизила ставку до 5,5%
Кроме того, немалый авторитет Белоусов заработал, лично занявшись проблемой кредитов для предприятий в условиях эпидемии коронавируса. После проведения "контрольных закупок" вскрылись неочевидные барьеры и проблемы, которые благодаря своевременному вмешательству удалось решить.
Но такая бурная активность нажила первому вице-премьеру немало врагов. В Telegram-каналах в конце апреля на него попытались повесить всех собак и обвинить в коррупционных связях. И это, в принципе, логично. Белоусов среди влиятельных экономистов России – один из очень немногих, кто указывает на ущербность российской банковской системы и работает над её перестройкой с тем, чтобы она могла выполнять задачи по кредитованию (небанковского) бизнеса как для целей развития, так и в условиях кризиса, считает обозреватель Царьграда Андрей Перла.
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