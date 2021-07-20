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Временного президента Мали попытались убить

20 июля 2021, 13:40  •  160 • Политика
На него совершили нападение с ножом.
На временного президента Мали Ассими Гоита совершена попытка покушения на убийство. Его пытались зарезать ножом, сообщает агентство Франс Пресс. Других подробностей пока нет.
Конституционный суд Мали назначил полковника Гоиту временным президентом после того, как его предшественник был арестован в конце мая.
Ранее, 7 июля 2021 был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Неизвестные расстреляли его во время ужина с женой в ресторане.

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