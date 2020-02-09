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Временное название для заболевания и эвакуация: как развивается ситуация с распространением коронавируса в КНР
09 февраля 2020, 20:24 • 91 • В мире
Власти Китая дали временное наименование заболеванию, вызываемому коронавирусом 2019-nCoV, — NCP, или пневмония, вызванная новым типом коронавируса. Кроме того, в Китае заявили, что за последнюю неделю количество ежедневно регистрируемых новых случаев заражения за пределами провинции Хубэй снизилось более чем на 40%. Между тем общее число заболевших превысило 37 тыс., а жертвами вируса стали более 800 человек. Западные государства продолжают эвакуацию своих граждан из города Ухань, ставшего очагом распространения новой болезни.
AFP © GREG BAKER
Заболевание, вызываемое новым коронавирусом 2019-nCoV, получило временное название — Novel coronavirus pneumonia, или NCP.
В Китае указали, что за последнюю неделю число новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом снизилось почти на 43%, однако речь идёт о территориях без учёта провинции Хубэй, ставшей очагом заболевания.
Так, согласно ежедневной статистике заболеваемости, 3 февраля в Китае выявили 3235 заболевших, из них за пределами провинции Хубэй насчитывалось 890 человек. 4 февраля эти показатели снизились до 3887 и 731 человек соответственно, 5 февраля — до 3694 и 707, 6 февраля — до 3143 и 696, 7 февраля — до 3399 и 558, 8 февраля — до 2656 и 509 человек.
Представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн отметил, что эта динамика говорит об эффективности действующих в стране мер профилактики и контроля.
Кроме того, для борьбы с новым типом заболевания в Ухань со всего Китая прибыли 12 тыс. медиков.
Напомним, в конце декабря власти КНР сообщили о вспышке нового типа коронавируса в провинции Ухань. К настоящему времени от вызванного вирусом заболевания в Китае скончались более 800 человек, число заражённых превысило отметку в 37 тыс. За пределами КНР заболели как минимум 190 человек, один из них скончался.
СМИ сообщили, что от последствий распространения нового типа коронавируса погибло больше людей, чем во время эпидемии SARS в 2002—2003 годах. Как отмечают зарубежные издания, от «атипичной пневмонии» погибли 774 человека.
Снабжение Уханя
Город Ухань и провинция Хубэй, ставшие очагом распространения коронавируса нового типа, полностью обеспечены продовольствием, заявили власти Китая.
Как пояснил представитель Министерства коммерции КНР Ван Бинь, рынок товаров первой необходимости в провинции Хубэй в целом устойчив, уровень складских запасов стабилизировался, а цены продолжают падать.
«Нынешние запасы риса, лапши, растительного масла, мяса птицы, молочной продукции могут обеспечить бесперебойные поставки по всей провинции в течение 10—15 дней, свинины и яиц — около пяти дней, овощей — на три дня поставок», — приводит слова чиновника РИА Новости.
Он также отметил, что складские запасы пополняются ежедневно.
Власти КНР также поблагодарили российскую сторону за содействие в борьбе с распространением коронавируса. Ранее МЧС России направило в Ухань самолёт с гуманитарным грузом весом более 23 тонн. В посылку также вошли различные медицинские средства индивидуальной защиты, нехватку которых отмечают в Китае.
Эвакуация из Ухани
Между тем Роспотребнадзор сообщает, что новых заболевших в России не выявлено. На территории РФ ранее было зафиксировано два случая заражения коронавирусом, в обоих случаях речь идёт о приехавших в страну гражданах Китая.
В свою очередь, эвакуированные из Китая россияне, которые находятся на карантине в санатории в Тюмени, чувствуют себя хорошо. Об их текущем состоянии рассказали в областном Департаменте здравоохранения.
«По данным термометрии и утреннего обхода медиков, все находящиеся на карантине чувствуют себя хорошо», — приводит РИА Новости слова директора ведомства Инны Куликовой.
Напомним, что 5 февраля самолёты ВКС России доставили из Ухани в Тюмень 144 человека, среди которых были россияне, а также граждане стран ЕАЭС и Украины.
Новый этап эвакуации своих граждан провели власти США и Великобритании. Более 800 американцев, их родственников и обладателей разрешений на постоянное жительство в США вылетели в пятницу из Ухани двумя самолётами, совершившими посадку на базе американских ВВС в Техасе. Для прибывших объявили 14-дневный карантин.
В воскресенье утром, 9 февраля, 200 человек прилетели на базу ВВС в Великобритании. Лондон организовал транспортировку 105 британцев и членов их семей и 95 европейцев и членов их семей. Рейс прибыл на базу ВВС Brize Norton, всех прилетевших поместили на карантин в одну из гостиниц.
В Германии уточнили, что часть эвакуированных британским чартером людей — граждане ФРГ. В общей сложности за минувшую неделю Берлин вывез их Ухани более 100 немцев.
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