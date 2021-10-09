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Временная рабочая группа депутатов распределила посты глав комитетов ГД

09 октября 2021, 02:05  •  63 • Политика
Временная рабочая группа депутатов распределила в пятницу, 8 октября, посты глав комитетов Госдумы. Так, у «Единой России» — 17, у КПРФ — пять, у «Справедливой России» (СРЗП) и ЛДПР — по четыре, а у «Новых людей» — два. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Были приняты решения по вопросам о кандидатурах председателей комитетов и их составах, о составах временных органов Государственной думы, о вопросах изменения в регламент Государственной думы, в связи с изменением структуры Государственной думы», — отмечается в заявлении.
Голосование пройдет в дату первого пленарного заседания Госдумы 12 октября.
Ранее, 5 октября, секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак заявил, что фракция «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновилась на 50% в сравнении с предыдущим созывом.
7 октября стало известно, что руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме станет Владимир Васильев.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.
Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя. Итоговая явка на выборах в Госдуму составила 51,72%. В выборах, по данным ЦИК, приняли участие 56 484 685 избирателей.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
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