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«Времени на соблюдение политеса уже нет»: Эксперт о том, как на чиновников подействует «встряска» от Путина

24 ноября 2018, 22:09  •  121 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Крым потребовал от чиновников реализации майских указов. Разговор с представителями власти был конкретный и требовательный, отмечают эксперты. Как заявил в комментарии Царьграду политолог Александр Асафов, времени на какое-то соблюдение политеса нет, новые вызовы требуют результатов. Старые протокольные методы уже в прошлом, подчеркнул он, отметив необходимость посмотреть на действия людей, которые присутствовали на Госсовете.
Эксперт отмечает, что для России сейчас есть новые вызовы времени, которые различны по своей природе – внешние факторы, экономическое давление из-за рубежа.
«И поэтому времени на какое-то соблюдение политеса нет. Путин встречается с теми, кто для него важен на данный момент для выполнения конкретных важнейших задач», - подчеркнул Асафов.
Он добавил, что на 20 декабря назначена большая пресс-конференция президента России. Основные ответы на подобные вопросы мы узнаем уже в рамках нее, пояснил специалист.
Формат для проведения разговора с чиновниками в этом случае вторичен, пояснил он.
«Задачи важнее, чем соблюдение какого-то их такого традиционного оформления. Безусловно, мероприятия проходят в том виде, в котором они максимально эффективны. А гадание по количеству лакированных там тяжелых столов или наличию канделябров – ну это не является продуктивным, скажем так, рациональным анализом политического процесса. Давайте посмотрим на результаты, давайте посмотрим на действия этих людей, которые присутствовали на Госсовете, и на судьбы и действия людей, которые не присутствовали», - указал эксперт.

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