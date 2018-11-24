«Времени на соблюдение политеса уже нет»: Эксперт о том, как на чиновников подействует «встряска» от Путина

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Крым потребовал от чиновников реализации майских указов. Разговор с представителями власти был конкретный и требовательный, отмечают эксперты. Как заявил в комментарии Царьграду политолог Александр Асафов, времени на какое-то соблюдение политеса нет, новые вызовы требуют результатов. Старые протокольные методы уже в прошлом, подчеркнул он, отметив необходимость посмотреть на действия людей, которые присутствовали на Госсовете.

Эксперт отмечает, что для России сейчас есть новые вызовы времени, которые различны по своей природе – внешние факторы, экономическое давление из-за рубежа.

«И поэтому времени на какое-то соблюдение политеса нет. Путин встречается с теми, кто для него важен на данный момент для выполнения конкретных важнейших задач», - подчеркнул Асафов.

Он добавил, что на 20 декабря назначена большая пресс-конференция президента России. Основные ответы на подобные вопросы мы узнаем уже в рамках нее, пояснил специалист.

Формат для проведения разговора с чиновниками в этом случае вторичен, пояснил он.