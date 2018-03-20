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Времени еще вагон: Скотленд-Ярд не торопится раскрывать отравление Скрипаля

20 марта 2018, 04:24  •  29 • Политика
Полиция Великобритании назвала дело Скрипаля самым сложным в своей практике.
Британская полиция считает дело об отравлении шпиона-перебежчика и экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "самым крупным и сложным делом", которым ей приходилось заниматься. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте Скотленд-Ярда.
Отмечается, что следственные органы работают по всему городу Солсбери, где произошло преступление. Полицейскими было отсмотрено 4000 часов записей с камер видеонаблюдения и проведена экспертиза около 800 улик. Кроме того, констебли опросили примерно 400 свидетелей по делу.
"Расследование займет много месяцев ... следственные действия проводятся по всему городу Солсбери, поэтому назвать даже примерные сроки крайне затруднительно", - говорится в официальном заявлении.
Это сильно контрастирует с заявлениями британских политиков, которые уже назначили виновных в преступлении и требуют их наказания.

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