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Времени еще вагон: Скотленд-Ярд не торопится раскрывать отравление Скрипаля
20 марта 2018, 04:24 • 29 • Политика
Полиция Великобритании назвала дело Скрипаля самым сложным в своей практике.
Британская полиция считает дело об отравлении шпиона-перебежчика и экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "самым крупным и сложным делом", которым ей приходилось заниматься. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте Скотленд-Ярда.
Отмечается, что следственные органы работают по всему городу Солсбери, где произошло преступление. Полицейскими было отсмотрено 4000 часов записей с камер видеонаблюдения и проведена экспертиза около 800 улик. Кроме того, констебли опросили примерно 400 свидетелей по делу.
Это сильно контрастирует с заявлениями британских политиков, которые уже назначили виновных в преступлении и требуют их наказания.
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