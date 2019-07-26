«Вредят не только «Северному потоку — 2»: Nord Stream 2 AG оспорит поправки к Газовой директиве ЕС в суде

Компания — оператор строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG заявила о намерении оспорить в суде поправки к Газовой директиве Евросоюза. По мнению организации, они направлены непосредственно против российского газопровода, а их задачей было создание препятствий для реализации проекта. В частности, директива предусматривает запрет для добывающей топливо компании одновременно владеть газопроводом. Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг также отметил, что документ подрывает инвестиционную привлекательность ЕС. Эксперты считают, что Европейский союз, введя эти поправки, фактически применяет санкции против российского газопровода. Брюссель лишь пытается усилить свой контроль над поставками голубого топлива, убеждены аналитики.

Компания — оператор строительства российского газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в Европейский суд с просьбой отменить поправки к Газовой директиве Евросоюза. Об этом говорится на сайте организации.

«Как предусмотрительный инвестор, мы намерены защищать наши инвестиции. Однако поправки к Газовой директиве вредят не только «Северному потоку — 2». Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к «низкоуглеродной» энергии стал реальностью», — приводит компания слова исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Напомним, поправки к Газовой директиве Евросоюза были приняты в апреле. Они распространяют на морские газопроводы те требования, которые действуют в отношении наземных. Среди таких мер — анбандлинг (компаниям запрещено одновременно добывать газ и владеть газопроводом), доступ других компаний к 50% мощности магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность.

При этом Германии удалось добиться смягчения этих поправок — для газопроводов могут быть сделаны исключения из этих требований. Соответствующее решение может принимать та страна, в которой газопровод попадает на территории Евросоюза. В случае с «Северным потоком — 2» этой страной как раз и будет Германия.

В Nord Stream 2 AG уверены, что поправки к Газовой директиве были приняты именно против газопровода «Северный поток — 2», чтобы «создать неблагоприятные и препятствующие реализации проекта условия».

В компании также напомнили, что могут продолжить отстаивать свои права в рамках арбитража против Евросоюза. Так, 12 апреля Nord Stream 2 AG инициировала трёхмесячный консультационный период перед началом самого процесса, в течении которого стороны должны стремиться к урегулированию. Речь идёт о гарантиях защиты инвестиций, предусмотренных Договором к Энергетической хартии (ДЭХ).

«25 июня состоялась встреча между Европейской комиссией и компанией Nord Stream 2 с целью внесудебного урегулирования в соответствии с правилами ДЭХ. До сегодняшнего дня мирное урегулирование достигнуто не было, хотя трёхмесячный период консультаций уже истёк», — подчеркнули в Nord Stream 2 AG.

«Это санкции, просто европейцы боятся их так называть»

Независимо от того, как обернётся это обращение в суд, маловероятно, что это повлияет на реализацию «Северного потока — 2», считает юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин.

«Дело в том, что судебные процедуры в Европе гораздо более длительные, чем в России. Судебное разбирательство может тянуться годами, а проект нужно завершать в этом, максимум в следующем году», — сказал он RT.

Приняв данные поправки, Евросоюз намеревался расширить контроль над поставками газа, а соображения энергетической безопасности, предусмотренные Газовой директивой, послужили оправданием для этого, убеждён юрист.

«Условия, принятые этой поправкой, ссылаются на директиву ЕС в качестве красивых слов. А по сути это попытка регулировать бизнес-процессы, которые связаны с поставкой газа в Европу», — добавил Ванин.

При этом фактически эти поправки затрагивают лишь «Северный поток — 2», подчеркнул в разговоре с RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Распространение на морские газопроводы фактически касается только одного проекта. Де-факто это санкции, просто европейцы боятся их так называть и выдают это за изменение своего законодательства. Никакой конкуренции в море возникнуть не может», — сказал он RT.

Юшков напомнил, что Газовая директива должна была бороться с монополиями и развивать конкуренцию, однако она не сможет выполнять эту задачу.

«Это ограничение вводится после того, как было принято инвестиционное решение и вложены средства в строительство «Северного потока — 2»: получается, что инвесторы приходят, вкладывают свои деньги, потом ЕС делает что-то, что меняет экономику проекта, — подчеркнул эксперт. — Выходит подрыв инвестиционного климата. Здесь вполне обоснованы претензии к данным поправкам».

При этом Юшков допустил, что иск подан для того, чтобы Евросоюз занял более конструктивную позицию в переговорах по «Северному потоку —2».

С точки зрения России, распространение Газовой директивы на «Северный поток — 2» — нарушение принципа защиты инвестора. Об этом в интервью немецкой газете Rheinische Post говорил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Недоумение вызывают настойчивые попытки определённых сил вставлять палки в колёса, мешать реализации проекта. Именно так мы расцениваем вступившие в силу 23 мая поправки к Газовой директиве Третьего энергопакета Евросоюза, фактически нарушающие основополагающий принцип защиты инвестора от изменения законодательства принимающей стороны», — сказал он.

Тем не менее строительство газопровода идёт согласно графику, отметил Лавров. Он сообщил, что было уложено около 60% всех труб, а капитальные затраты на реализацию проекта профинансированы более чем на 80%.