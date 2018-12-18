«Вредоносная украинская затея»: в России ответили на принятие Генассамблеей ООН резолюции о «милитаризации» Крыма

Российские политики и дипломаты выразили сожаление в связи с принятым Генассамблеей ООН проектом резолюции о «проблемах милитаризации» Крыма и районов Чёрного и Азовского морей. За представленный Украиной, США и рядом стран Запада документ проголосовали 66 стран, 19 выступили против и ещё 72 государства воздержались. В резолюции осуждается «военное присутствие РФ» на полуострове и строительство Крымского моста, а ответственность за инцидент 25 ноября в Керченском проливе возлагается на Москву. Комментируя принятие документа, в России подчеркнули, что большая часть членов ГА ООН не поддержала резолюцию. По мнению опрошенных RT экспертов, голосование стало своеобразной «перекличкой» зависимых от США стран, на которые Вашингтон оказывает значительное влияние.

Россия считает принятый Генеральной Ассамблеей ООН проект резолюции о «проблемах милитаризации» Крыма и районов Чёрного и Азовского морей «вредоносной украинской затеей». Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. В поддержку подготовленного 31 государством (включая Украину, США и страны ЕС) документа проголосовали 66 стран, 19 выступили против и ещё 72 (большая часть стран Азии, Латинской Америки и Африки) воздержались.

«Сожалеем по поводу прошедшего голосования. Отрадно то, что очень много государств воздержалось, не желая иметь ничего общего с этой вредоносной украинской затеей. При этом приходится констатировать, что сегодня сформировалась группа стран — членов ООН, прежде всего входящих в НАТО и ЕС, которые своими действиями (а также бездействием) поощряют своих украинских подопечных на новые преступления и провокации в регионе во имя западных политических амбиций», — заявил Полянский.

Он обратил внимание на то, что именно эти государства, ведомые пресловутой «блоковой дисциплиной», присутствуют в числе соавторов и коспонсоров украинского проекта резолюции.

Таким образом украинские власти получают всё новые сигналы о том, что им «всё дозволено и всё будет прощено», а во всех преступлениях киевского режима будет заранее и безусловно обвинена Москва.

«Вместо того чтобы образумить майданный режим, заставить его услышать голос народа, ему поставляется оружие и демонстрируется всяческая, в том числе и военная, поддержка. Такие действия наводят на мысль о том, что в Вашингтоне стремятся не просто столкнуть два братских народа, но и развязать между ними полномасштабную войну. Заодно ещё и зомбируя коллег по НАТО мнимой российской угрозой», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что одним из сюжетов вынесенной на рассмотрение Генассамблеи ООН резолюции является российский Крым. «Именно российский, потому что другого уже давно нет. Некая аннексированная, оккупированная и милитаризированная территория существует лишь в проектах наших украинских коллег, до сих пор, похоже, испытывающих фантомные боли», — отметил Полянский.

Зампостпреда напомнил, что именно действия политиков, пришедших к власти на Украине после антиконституционного переворота, привели к тому, что жители Крымского полуострова сделали выбор, пытаясь сохранить идентичность и сберечь себя от войны и разрушений.

«Для России и крымчан вопрос принадлежности Крыма решён окончательно и бесповоротно — Крым был, есть и будет российским. И никакие ваши жалкие потуги (санкции, резолюции, провокации) этого не изменят. Крайне разочаровывает то, что с подачи Киева и его западных спонсоров в Генассамблею был привнесён очередной крайне политизированный и насквозь пропитанный украинской ложью сюжет», — подытожил Полянский.

Обращаясь к тексту принятой резолюции, стоит отметить, что в документе выражается озабоченность в связи с присутствием в Крыму российских войск, «прогрессирующей милитаризацией» полуострова и проведением на его территории военных учений. Кроме того, осуждается строительство и открытие Крымского моста, а ответственность за инцидент в Керченском проливе 25 ноября возлагается на РФ.

Делегации Ирана и Сирии выступали с предложением дополнить эту часть резолюции, включив в них пункты с призывами к России и Украине проявлять сдержанность и воздерживаться от провокационной риторики, в том числе от призывов к причинению ущерба критически важным объектам инфраструктуры.

«Генассамблея... призывает оба государства в этой связи провести полное, транспарентное и основанное на доказательствах расследование этого инцидента, с тем чтобы привлечь виновных к ответственности», — говорится в проекте поправок.

Однако эти дополнения не были приняты. Поправки поддержали лишь 25 стран, а 60 государств выступили против. Комментируя эту попытку сбалансировать украинский проект резолюции, Дмитрий Полянский назвал её примирительным сигналом, однако констатировал, что никакие поправки не способны изменить провокационной сути документа.

«Тех, кто несмотря ни на что намерен сегодня поддержать украинскую провокацию, призываем задуматься, какой сигнал вы посылаете Киеву. Поддерживая подобные резолюции, вы фактически разрешаете Петру Порошенко продолжать убивать собственных граждан и подрывать мир в регионе, втягивая своих соседей в конфронтацию», — заявил дипломат.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Ольги Тимофеевой, важно отметить, что 72 государства воздержались от голосования, а 19 стран выступили против документа, то есть у лагеря западных стран во главе с США отсутствует абсолютное большинство.

«Мы прекрасно понимаем (а теперь уже выстроены составляющие того кризиса на Украине, который был спровоцирован в 2014 году), кто его инсценировал, организовывал — это группа западных партнёров: США, Германия, Франция — существующее ядро НАТО. Соответственно, сейчас они будут продолжать действовать в том же ключе», — отметила сенатор от Севастополя в беседе с RT.

«Нынешний режим на Украине создавался для тарана России, он поддерживается во имя этого... дальше конфликт они будут только поощрять. Это показано, в частности, и этим голосованием в ООН», — полагает Тимофеева.

«Мы делаем всё, чтобы донести правду, всё, чтобы сформировать линии защиты внутри нашего контура и обеспечить безопасность своей страны. В любое время они будут пытаться спровоцировать... им нужно, чтобы средства, вложенные в Украину, сработали, чтобы этот конфликт принёс им определённые дивиденды», — подытожила она.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил уверенность в том, что виновные в проведении провокации в Керченском проливе будут наказаны по закону.

«Что же касается злостных нарушителей границы — украинских моряков и их кораблей, — то сначала они ответят по российским законам, а затем будет решаться их дальнейшая судьба. По нашим законам, а не по мнению «тусовки для своих» в ООН», — подчеркнул парламентарий.

Собеседник RT добавил, что усиление военной группировки в Крыму стало вынужденным ответом на агрессивные действия Украины.

«Генассамблея ООН ещё раз продемонстрировала, что в отношении России коллективный Запад и примазавшаяся к нему Украина выдают решение не по принципу объективности, а по принципу своего личного антироссийского мнения», — отметил Бальбек.

При этом глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что Запад продолжает поддерживать киевский режим, поскольку сейчас идёт борьба не за идеологию, а за ресурсы. Однако в последнее время в Европе появляется всё больше политиков, которые придерживаются более сдержанной и здравой позиции, критикуя такой подход.

По словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, голосование в ГА ООН по украинскому проекту резолюции стало своеобразной «перекличкой» зависимых от Вашингтона стран, на которые США оказывают давление при принятии нужных им решений.

«Остаётся сожалеть, что США не прекращают усилий по превращению международных институтов, призванных обеспечивать законность и справедливость, в инструмент манипуляций общественным мнением и достижения своих корыстных целей», — добавил депутат.

«Очевидные попытки милитаризировать Черноморскую акваторию предпринимает именно Украина при подстрекательстве США и НАТО. Россия не участвует в гонке вооружений, которую нам навязывают США, но на любое расширение присутствия сил НАТО в Чёрном море будет отвечать адекватно, защищая морские границы страны», — подчеркнул Железняк.

В свою очередь член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов отметил, что принятая резолюция не имеет юридической силы и является очередной попыткой давления на Россию со стороны управляемой США части ООН. Причём такая ситуация сохранится по меньшей мере до президентских выборов на Украине в марте 2019 года.

«Идёт политическая мобилизация всех антироссийских сил как внутри страны, так и на международной арене. В этой ситуации нам следует активизировать взаимодействие с теми государствами, которые занимают взвешенную и прагматичную позицию по ключевым международным вопросам», — цитирует сенатора РИА Новости.