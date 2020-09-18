Вредные вбросы: перед думскими выборами вырастет количество фейков

Распространение фейков о выборах в Госдуму в 2021 году может начаться уже в октябре-ноябре нынешнего года. Об этом «Известиям» рассказали в рабочей группе Общественной палаты (ОП) по противодействию распространению недостоверной информации в интернете. Там отметили, что количество инцидентов будет измеряться десятками тысяч, что существенно больше, чем во время единого дня голосования – 2020. В комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ считают, что недружественных действий перед думскими выборами стоит ожидать от США, некоторых стран НАТО, Украины, а также НКО западных государств. В СФ также признали опасность анонимных Telegram-каналов и отметили необходимость 100-процентной блокировки источников фейковой информации.

Год впереди

В Общественной палате считают, что кампания по дискредитации думских выборов может начаться уже в октябре-ноябре этого года. Об этом «Известиям» рассказал глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич. При этом количество фейков в Сети существенно вырастет по сравнению с единым днем голосования – 2020, уверен он.

— В 2021 году количество фейков будет кратно больше, чем в этом. Я рассматриваю прошедший ЕДГ как генеральную репетицию «битвы за Москву» в следующем году. За две недели по региональной кампании ЕДГ было 3 тыс. фейков, а через год будут крупные федеральные выборы, которые затронут все регионы. Я думаю, что число «фейков» уйдет за 10 тыс. однозначно. Такие истории могут измеряться десятками тысяч, — пояснил Александр Малькевич.

Пока кампания по дискредитации выборов в парламент еще не началась. Александр Малькевич предположил, что прозападные структуры только на фейки о думских выборах потратят 250–300 млн рублей.

В комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП считают, что наиболее активный период распространения недостоверной информации придется на ближайшие к выборам недели.

— Никакого сомнения нет, что фейки будут появляться и их будет много. Особенно активны они будут перед началом голосования. С этим явлением мы снова столкнемся. Любые крупные выборы обрастают домыслами, спекуляциями и недостоверными публикациями, — рассказала «Известиям» член комиссии Екатерина Мизулина.

В ходе единого дня голосования Общественная палата выявила почти 3 тыс. фейков. К примеру, выявлены недостоверные публикации в адрес кандидата в губернаторы Иркутской области от КПРФ Михаила Щапова. Ярким примером недостоверной информации в ОП считают распространявшиеся сведения о том, что студентам Новосибирского государственного университета предлагают 500 рублей за голос на выборах в заксобрание региона. Еще одним случай — публикация видеоролика об агитации зампреда одной из УИК Смоленской области в адрес одного из кандидатов, отмечают в ОП. Все инциденты были проверены и не нашли подтверждения.

Где рассадник

Попыток вмешательства можно ожидать от тех стран, которые «не прекращают разрабатывать планы против России», заявил «Известиям» глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

— В первую очередь это Вашингтон. Причем это не только государственные ведомства США, такие как Госдеп и его разведывательное бюро. Это и разного рода негосударственные организации, это организации, которые аффилированы с государством, но позиционируют себя в качестве НКО. Часть этих организаций уже давно признаны в России нежелательными, — пояснил он.

Андрей Климов отметил, что активно против России работают страны Балтии и Польша. Также вредоносные действия «под американским кураторством» совершает и Украина, сказал он.

При этом, по мнению главы комиссии, эффект от вмешательства в ЕДГ был не таким, как рассчитывали на Западе, так как в российском законодательстве есть механизмы противодействия фейкам. Однако количество фактов вмешательства в преддверии думских выборов будет больше, чем в период ЕДГ, согласен Андрей Климов.

Деструктивную роль фейковой информации признают и в Совете Федерации. Но там отметили, что СМИ научились «проводить достаточно добросовестный фактчекинг». Большая проблема — широкое распространение анонимных Telegram-каналов, полагает первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

— Сегодня настоящий рассадник фейков — специально создаваемые для их распространения Telegram-каналы, где анонимность порождает полную безнаказанность и безответственность. Многие из них претендует на статус «эксперта» и «обладателя инсайдерской информации», но в реальности работают на уровне «надписи на заборе», — отметила парламентарий.

Она добавила, что некоторые СМИ перепечатывают информацию из недостоверных источников, и это чревато судебными исками. Тем не менее полностью предотвратить появление фейков в ходе избирательной кампании 2021 года не получится, считает сенатор. По ее словам, необходимо усиливать технологические возможности по удалению и блокировке такой информации.

Для ограничения вбросов ничем не подтвержденной анонимной информации в Telegram-каналах нужны прежде всего технологические возможности, например, стопроцентная блокировка отдельных каналов по решению суда, полагает Ирина Рукавишникова.

Выборы в Государственную думу VIII созыва должны состояться 19 сентября 2021 года в единый день голосования.