″Вредно для страны″: Путин призвал членов партии ″ЕР″ не хамить людям

Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда ″Единой России″, заявил, что члены партии не должны допускать хамства и пренебрежения к людям. ″Вредно для страны″, - объяснил глава государства.

Президент России Владимир Путин сегодня, 8 декабря, выступил на пленарном заседании съезда ″Единой России″. Он отметил, что никто из партийцев не должен допускать хамства и пренебрежения к людям.

″ Это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса″, - отметил глава государства.