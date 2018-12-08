|
″Вредно для страны″: Путин призвал членов партии ″ЕР″ не хамить людям
08 декабря 2018, 20:54 • 97 • Политика
Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда ″Единой России″, заявил, что члены партии не должны допускать хамства и пренебрежения к людям. ″Вредно для страны″, - объяснил глава государства.
Президент России Владимир Путин сегодня, 8 декабря, выступил на пленарном заседании съезда ″Единой России″. Он отметил, что никто из партийцев не должен допускать хамства и пренебрежения к людям.
″Это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса″, - отметил глава государства.
Он пояснил, что суть лидерства не в демонстрации хамства. А в том, чтобы принимать нужные стране решения. И затем — доносить до людей нужность и важность этих решений.
Подпишитесь на нас
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
06 декабря 2018, 03:54
|
05 декабря 2018, 01:54
|
05 декабря 2018, 05:09
|
02 декабря 2018, 15:24
|
02 декабря 2018, 02:24
|
08 декабря 2018, 11:09
|
04 декабря 2018, 04:56