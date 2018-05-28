«Вред для единства и безопасности Европы»: почему Польша готова заплатить $2 млрд за базу США на своей территории

Варшава обратилась к США с предложением субсидировать размещение американской базы на своей территории. Об этом говорится в документах Минобороны Польши. Местные власти готовы инвестировать в проект до $2 млрд из-за якобы «растущей угрозы со стороны России». Эксперты считают, что инициатива Варшавы играет на руку Вашингтону, при этом сама Польша с помощью такого предложения пытается противопоставить себя странам Центральной Европы — Германии и Франции.

США необходимо разместить в Польше свою постоянную военную базу, Варшава готова вложить в этот проект от $1,5 млрд до $2 млрд. С такой инициативой выступило польское Министерство обороны.

«Это предложение обрисовывает явную и настоятельную необходимость в постоянном размещении военной дивизии США в Польше, обязательство Польши предоставить значительную поддержку, которая может достичь $1,5—2 млрд, путём создания совместных военных объектов и обеспечения более гибкого перемещения сил США», — говорится в документе.

В проекте подчёркивается, что создание базы должно стать ответом на «растущую угрозу со стороны России». Для размещения американских войск предлагается несколько мест. Отмечается, что проект включает в себя строительство военных объектов, госпиталей, школ и спортивных залов.

© David Mdzinarishvili

Reuters

Самые преданные

В Варшаве утверждают, что подобная база отвечает интересам и самих Соединённых Штатов, так как сделает их более «стратегически гибкими».

«Национальная стратегия США от 2017 года, обнародованная администрацией Трампа, определяет российскую агрессию как главную угрозу Соединённым Штатам и глобальной стабильности. Россия пытается укрепить свои политические и экономические отношения с ключевыми европейскими странами за счёт национальных интересов США. Возросшее постоянное присутствие в Польше предоставит Америке стратегическую гибкость, которая ей необходима для противостояния и сдерживания этих угроз», — отмечается в документе.

В проекте также говорится, что Польша является одним из «самых преданных союзников США», который тратит на свою оборону 2% ВВП.

Между тем американские СМИ сообщают, что предложение Минобороны не было единогласно одобрено правящими структурами Польши. В частности, издание Politico утверждает, что инициатива была направлена в Вашингтон без консультации с Министерством иностранных дел страны и без ведома главнокомандующего — президента Анджея Дуды.

Сам же Дуда считает Россию главной угрозой для Польши и всего мира. «Мы должны помнить о значении трансатлантических связей особенно сейчас, когда наша система безопасности подвергается проверке разными игроками, создающими угрозу для мира и безопасности. Самый важный из них — Россия, подрывающая элементы международного уклада», — заявил польский лидер на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

«Последствия очевидны»

В ответ на это Россия предупредила Польшу о последствиях размещения американской базы. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные шаги вызовут контрмеры.

«В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ… это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте. Наоборот, эти экспансионистские действия, конечно же, приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет. Это (строительство базы. — RT) суверенное решение любой страны… Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны», — сказал он.

За проектом польских властей стоят Соединённые Штаты, уверен военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Эта инициатива инспирируется со стороны Соединённых Штатов, но так, чтобы это не выглядело, будто Америка кому-то навязывает свои военные базы. Потому что объективных причин для размещения постоянного контингента войск США в этом регионе нет. Россия никому не угрожает и никогда не угрожала Польше ни прямо, ни косвенно, несмотря на все выкрутасы, которые выполняет польское руководство, обвиняя Россию во всех тяжких грехах и занимая крайнюю позицию русофобии», — пояснил он RT.

По словам Леонкова, жители Польши вряд ли единогласно выступят в поддержку данной инициативы.

Такое мнение разделяет и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «На мой взгляд, эта политика руководства страны не стыкуется с мнением жителей Польши. И то, что политика руководства страны носит военизированный характер, очевидно», — цитирует парламентария РИА Новости.

В пику всем

Этим проектом Польша старается затмить таких крупных игроков ЕС, как Германия и Франция, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Нынешние польские власти умышленно противопоставляют себя европейскому центру в виде Германии и Франции, рассчитывая на США как на своего ближайшего политического партнёра. В таком сотрудничестве Польша надеется, что сможет противопоставить американское влияние влиянию Западной Европы. А США рассчитывают, что Польша одновременно будет ослаблять и Россию, и Европу», — сказал он в беседе с RT.

Брутер подчеркнул, что инициатива Варшавы играет на руку Вашингтону, который пытается сохранить за собой лидерские позиции в Европе.

«Для США размещение войск в Восточной Европе, да ещё и за счёт принимающей стороны, — это очень хороший пиар-ход, который Трамп будет пытаться продать на внутреннем рынке как расширение американского влияния, причём на таких условиях, о которых он всегда говорил. Но этот консенсус между Вашингтоном и Варшавой будет вредить и единству Европы, и её безопасности», — подытожил эксперт.

Отметим, что и ранее Польша выступала с предложением разместить на своей территории американские военные силы в виде бронетанковой бригады на постоянной основе. В частности, в январе нынешнего года Минобороны страны направило эту инициативу конгрессу США.