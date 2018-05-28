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«Вред для единства и безопасности Европы»: почему Польша готова заплатить $2 млрд за базу США на своей территории
28 мая 2018, 15:39 • 88 • В мире
Варшава обратилась к США с предложением субсидировать размещение американской базы на своей территории. Об этом говорится в документах Минобороны Польши. Местные власти готовы инвестировать в проект до $2 млрд из-за якобы «растущей угрозы со стороны России». Эксперты считают, что инициатива Варшавы играет на руку Вашингтону, при этом сама Польша с помощью такого предложения пытается противопоставить себя странам Центральной Европы — Германии и Франции.
© Peter Andrews Reuters
США необходимо разместить в Польше свою постоянную военную базу, Варшава готова вложить в этот проект от $1,5 млрд до $2 млрд. С такой инициативой выступило польское Министерство обороны.
В проекте подчёркивается, что создание базы должно стать ответом на «растущую угрозу со стороны России». Для размещения американских войск предлагается несколько мест. Отмечается, что проект включает в себя строительство военных объектов, госпиталей, школ и спортивных залов.
Самые преданные
В Варшаве утверждают, что подобная база отвечает интересам и самих Соединённых Штатов, так как сделает их более «стратегически гибкими».
«Национальная стратегия США от 2017 года, обнародованная администрацией Трампа, определяет российскую агрессию как главную угрозу Соединённым Штатам и глобальной стабильности. Россия пытается укрепить свои политические и экономические отношения с ключевыми европейскими странами за счёт национальных интересов США. Возросшее постоянное присутствие в Польше предоставит Америке стратегическую гибкость, которая ей необходима для противостояния и сдерживания этих угроз», — отмечается в документе.
В проекте также говорится, что Польша является одним из «самых преданных союзников США», который тратит на свою оборону 2% ВВП.
Между тем американские СМИ сообщают, что предложение Минобороны не было единогласно одобрено правящими структурами Польши. В частности, издание Politico утверждает, что инициатива была направлена в Вашингтон без консультации с Министерством иностранных дел страны и без ведома главнокомандующего — президента Анджея Дуды.
Сам же Дуда считает Россию главной угрозой для Польши и всего мира. «Мы должны помнить о значении трансатлантических связей особенно сейчас, когда наша система безопасности подвергается проверке разными игроками, создающими угрозу для мира и безопасности. Самый важный из них — Россия, подрывающая элементы международного уклада», — заявил польский лидер на пленарном заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
«Последствия очевидны»
В ответ на это Россия предупредила Польшу о последствиях размещения американской базы. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные шаги вызовут контрмеры.
«В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ… это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте. Наоборот, эти экспансионистские действия, конечно же, приводят к контрдействиям с российской стороны, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет. Это (строительство базы. — RT) суверенное решение любой страны… Но последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны», — сказал он.
За проектом польских властей стоят Соединённые Штаты, уверен военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
По словам Леонкова, жители Польши вряд ли единогласно выступят в поддержку данной инициативы.
Такое мнение разделяет и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «На мой взгляд, эта политика руководства страны не стыкуется с мнением жителей Польши. И то, что политика руководства страны носит военизированный характер, очевидно», — цитирует парламентария РИА Новости.
В пику всем
Этим проектом Польша старается затмить таких крупных игроков ЕС, как Германия и Франция, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
«Нынешние польские власти умышленно противопоставляют себя европейскому центру в виде Германии и Франции, рассчитывая на США как на своего ближайшего политического партнёра. В таком сотрудничестве Польша надеется, что сможет противопоставить американское влияние влиянию Западной Европы. А США рассчитывают, что Польша одновременно будет ослаблять и Россию, и Европу», — сказал он в беседе с RT.
Брутер подчеркнул, что инициатива Варшавы играет на руку Вашингтону, который пытается сохранить за собой лидерские позиции в Европе.
«Для США размещение войск в Восточной Европе, да ещё и за счёт принимающей стороны, — это очень хороший пиар-ход, который Трамп будет пытаться продать на внутреннем рынке как расширение американского влияния, причём на таких условиях, о которых он всегда говорил. Но этот консенсус между Вашингтоном и Варшавой будет вредить и единству Европы, и её безопасности», — подытожил эксперт.
Отметим, что и ранее Польша выступала с предложением разместить на своей территории американские военные силы в виде бронетанковой бригады на постоянной основе. В частности, в январе нынешнего года Минобороны страны направило эту инициативу конгрессу США.
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