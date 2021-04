«Враждебный шаг»: в МИД пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Чехии • 83 • В мире В МИД России пообещали принять ответные меры в отношении Чехии после объявления о высылке оттуда 18 российских дипломатов. Ранее Прага обвинила российскую разведку в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Во внешнеполитическом ведомстве назвали такие заявления голословными и надуманными, подчеркнув, что «этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы». Эксперты полагают, что дипломатический скандал мог быть инспирирован под давлением Вашингтона, который в последние дни развернул новую санкционную кампанию против РФ. © REUTERS/David W Cerny Участие «Росатома» в конкурсе по достройке чешской АЭС «Дукованы» может оказаться под вопросом из-за выдвинутых Прагой обвинений в адрес Москвы в том, что она якобы причастна к взрывам на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Об этом заявил журналистам вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек. «Происходящие события, конечно же, могут повлиять на тендер, — заявил чешский министр. — Поступила очень серьёзная информация. Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечёт за собой последствия». Гавличек добавил, что решение об участии иностранных компаний в строительстве АЭС будет принято на основании информации, подготовленной спецслужбами по запросу МВД. Напомним, государственное управление по ядерной безопасности Чехии в начале марта выдало оператору АЭС «Дукованы» разрешение на возведение нового энергоблока. «Росатом» был допущен к конкурсу 29 марта. При этом контрразведка и разведка страны длительное время настаивали на отстранении от конкурса российских компаний, мотивируя тем, что они якобы могут нести потенциальную угрозу безопасности Чехии. Помимо российской госкорпорации в тендере участвуют американо-канадская компания Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP. Стоимость контракта оценивается в 162 млрд крон (примерно €6 млрд). Стоит отметить, что ранее в участии в тендере было отказано китайской корпорации China General Nuclear Power, изъявившей желание строить энергоблок в начале 2018 года. АЭС «Дукованы»

© Wikimedia В поисках «русского следа» Председатель правительства Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек на экстренной пресс-конференции 17 апреля 2021 обвинили российскую разведку в причастности к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. На той же пресс-конференции было объявлено о решении чешского правительства выслать 18 сотрудников посольства РФ, которые, по словам чешской стороны, якобы являются офицерами российских разведывательных органов. Гамачек выразил сожаление в связи с тем, что эти, по его словам, вынужденные решения Праги нанесут серьезный удар по российско-чешским отношениям. Бабиш, в свою очередь, сообщил, что он вместе с первым вице-премьером проинформировал обо всём этом президента страны Милоша Земана. Председатель правительства, ссылаясь на некие данные чешских спецслужб, заявил, что за происшествием на военных объектах якобы стоят офицеры «подразделения 29155» ГРУ (Главное управление Генштаба ВС РФ). По его словам, тогда погибли два гражданина страны, а Чехии был причинён огромный материальный ущерб. Позднее он высказался об этом и в своём Twitter. «Существуют обоснованные подозрения, что агенты российской спецслужбы ГРУ причастны к взрывам на складах с боеприпасами, произошедшим в 2014 году в чешской деревне Врбетице. В связи с этим Чешская Республика высылает 18 российских дипломатов», — написал премьер-министр. There is a reasonable suspicion that Russian secret agents of the GRU service were involved in the 2014 explosions of an ammunition dump in the Czech village of Vrbětice. The Czech Republic has consequently expelled 18 Russian diplomats. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 17, 2021 Он также высоко оценил «профессиональную работу» чешских служб безопасности и правоохранительных органов, которые «разоблачили эту беспрецедентную и возмутительную акцию», и отметил, что проинформировал о случившемся председателя Евросовета Шарля Мишеля. Кроме того, в связи с событиями в Врбетице в Чехии объявили в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Они якобы находились в период с 11 по 16 октября 2014 на территории республики. При этом опубликованные на сайте чешской полиции фотографии совпадают с фотографиями людей, которых ранее в Великобритании обвинили в покушении в Солсбери на осуждённого в России за госизмену Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Александр Петров и Руслан Боширов

globallookpress.com

© Metroplitan Police/Global Look Press Ряд чешских партий уже поддержали действия правительства. Однако не все политические силы страны посчитали доводы Бабиша и Гамачека убедительными. Так, заместитель председателя палаты депутатов парламента, председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип поставил под сомнение озвученную руководством страны информацию. «У меня больше вопросов, чем ответов. По прошествии семи лет эта информация мне кажется неправдоподобной, всё это скорее похоже на игры разведслужб, а не на действительное полицейское расследование. Чаще всего дипломаты в Чехии находятся четыре года. Если речь идёт о взрывах семилетней давности, то очевидно, что мы уже не говорим о тех же самых сотрудниках российского посольства», — приводит его слова Radio Prague International. Филип также задался вопросом, как столь серьёзная информация, касающаяся взрывов складов с боеприпасами, появилась по прошествии такого большого срока, когда делом занимались как военные, так и полицейские следователи. «Основания не выдерживают критики» МИД России уже выразил решительный протест чешским властям и пообещал принять ответные меры, «которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами». Ранее об этом высказалась и официальный представитель ведомства Мария Захарова. «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами», — заявила она в интервью ТАСС. В МИД добавили, что «власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского Посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице». «Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами», — говорится в заявлении, размещённом на сайте внешнеполитического ведомства. «Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — добавили в МИД. Бейонсе одним русским словом всколыхнула фантазию фанатов: Что на шее? В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров опроверг утверждения чешской стороны о «причастности» Москвы к взрывам складов. «Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жёсткий ответ от нас, — сказал сенатор в интервью ТАСС. — Уж чем-чем, мы никогда в жизни подобными вещами не занимались. Это смешно. Зачем нам что-то взрывать в Чехии». Джабаров подчеркнул, что РФ заинтересована в хороших отношениях с Чешской Республикой. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Прага пытается действовать в фарватере политики Вашингтона, который недавно объявил о новом пакете санкций в отношении РФ. При этом обвинения чешского правительства абсолютно безосновательны, заявил политик. «Чехия, высылая российских дипломатов, идёт в русле русофобского фарватера Вашингтона. Основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года. Реальных причин для такого шага, уверен, не было», — сказал депутат журналистам. При этом Слуцкий предположил, что решение Чехии призвано отвлечь внимание мировой общественности от раскрытия заговора в Белоруссии, где ряд лиц обвиняются в подготовке госпереворота и покушения на президента страны Александра Лукашенко. «Понятно, что всё это совершенно четко срежиссировано», — заявил Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Он полагает, что европейские политики, подконтрольные Вашингтону, сейчас «будут всячески отвлекать от ситуации в Белоруссии». «Они даже не потрудились что-то сфабриковать на коленке новое и вразумительное», — подчеркнул депутат. Парламентарий выразил уверенность, что высылка 18 сотрудников российской дипмиссии станет серьёзным ударом по двусторонним отношениям с РФ. Москва, отметил он, вынуждена будет ответить на такие враждебные действия. «Ответ будет адекватным. На такие вещи надо отвечать. И ответ с нашей стороны не замедлит себя ждать», — заключил Слуцкий. Несостоявшееся потепление Стоит отметить, что в последние годы отношения Москвы и Праги несколько раз были омрачены кризисами, за которыми следовала взаимная высылка дипломатов. При этом каждый раз инициатором напряжённости в отношениях выступала Чехия. Так, в 2018 году Чехия объявила о высылке трёх российских дипломатов в связи с событиями в британском Солсбери. Новый виток напряжённости пришёлся на 2020 год, когда в чешской столице по решению властей района Прага-6 демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу. В ответ Следственный комитет России возбудил против местных властей уголовное дело. После этого Прага выслала двух сотрудников российского посольства из-за того, что российский дипломат якобы пытался ввезти в страну химоружие. При этом никаких доказательств представлено снова не было. В обоих случаях Москва на действия Праги отвечала зеркально. Российское посольство в Праге

© REUTERS/David W Cerny Тем не менее, отмечают эксперты, в последнее время отношения двух стран, вроде бы, стали приходить в норму. Об этом свидетельствует допуск «Росатома» к тендеру по расширению АЭС, а также переговоры о возможных поставках российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Чехию. Однако новый скандал может перечеркнуть этот прогресс, говорят аналитики. Так, первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек уже сообщил, что из-за нынешнего кризиса отказался от запланированного на 19 апреля рабочего визита в Москву, где с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым планировал обсудить возможности получения Чехией российской вакцины «Спутник V». Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркнул, что обвинения Праги в адрес Москвы необоснованны. «С учётом давности тех событий и того, что руководство Чехии не представило никаких доказательств, взрывы складов являются не причиной, а лишь поводом для данного скандала. Прага пытается показать свою лояльность США, идя в фарватере внешнеполитического курса Вашингтона, который вводит новые санкции против Москвы», — сказал аналитик в беседе с RT. Схожего мнения придерживается преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв. «Шаги Чехии, в том числе высылка 18 сотрудников посольства РФ, а также объявление в розыск граждан РФ Петрова и Боширова — это безумие. Само обвинение России во взрыве на военных складах абсурдно, поскольку Москве нет смысла проводить подобные операции», — сказал аналитик в разговоре с RT. Алексей Мухин полагает, что за действиями Праги могут стоять США, которые хотят не допустить потепления отношений между РФ и Чехией. «Отношения России и Чехии в последнее время стали нормализовываться: РФ вошла в тендер на достройку в Чехии АЭС, была достигнута договорённость о поставке в Чехию вакцины «Спутник V». То же самое происходит, например, в двухсторонних отношениях с Японией: как только Россия начинает выходить на трек по подписанию мирного договора, США тут же будируют проблему Курильских островов», — указал Мухин. Кроме того, эксперт не исключил, что в данном случае геополитические соображения совпали с лоббированием интересов американских компаний. «Попутно лоббисты решают свои проблемы. Например, из-за этого кризиса в двусторонних отношениях под вопросом оказалось участие России в тендере на достройку АЭС. Полагаю, что за этими комплексными мерами по вытеснению РФ с европейского рынка стоят США. Безусловно, эта вредительская деятельность должна быть оценена соответствующим образом», — говорит эксперт. В свою очередь, Вадим Трухачёв полагает, что определённую роль в этой ситуации могли сыграть внутриполитические разногласия в Чехии. «Годами Россия является предметом для внутренних разборок в Чехии. Возможно, чешские политики заигрались внутри страны, вследствие чего спровоцировали подобные шаги. Однако подобными инициативами Чехия сделала выстрел себе в ногу. При этом от ухудшения двусторонних отношений Прага больше пострадает и больше понесёт убытков, чем Москва», — заключил аналитик.

