Враждебные санкции Токио не останутся без ответа

Японцы хотят запретить Путину въезд в Страну восходящего солнца?

Токио пересмотрит стратегию переговоров с Москвой по мирному договору в связи с военной операцией РФ на Украине, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники. Как известно, для японского правительства так называемый мирный договор есть не что иное, как эвфемизм «возвращения» Японии законно принадлежащих нашей стране южнокурильских островов – Кунашира, Итурупа, Шикотана и группы островов Плоские, Хабомаи по-японски. Вместе с этими островами по требованию японского правительства к Японии должны отойти также имеющие важное военно-стратегическое значение проливы и богатые ресурсами 200-мильные экономические зоны.

Последовавшие в последнее время разъяснения Москвы о том, что российское правительство не признает незаконные территориальные притязания Японии и не ведет с этой страной переговоры о принадлежности Курильских островов, во внимание не принимались. Игнорировалось в Токио и положение Конституции РФ о недопустимости отчуждения российских территорий в пользу других государств.

В Японии рассчитывают на значительное экономическое ослабление России, когда ради получения японской помощи Москва будет вынуждена пойти на уступки и согласиться на «возвращение островов». Существуют в Токио и расчёты на помощь со стороны США.

Однако твёрдость и решительность в отстаивании интересов России, проявленные российским руководством при признании ДНР и ЛНР и начале специальной военной операции на Украине, посеяли большие сомнения по поводу реалистичности японской «стратегии» на российском направлении.

Как отмечают японские СМИ, среди членов правительства и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) все чаще звучат мнения о невозможности продолжения переговорного процесса с Россией по мирному договору и совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. В частности, председатель влиятельного Политического совета ЛДП, националистически ориентированная женщина-политик Санаэ Такаити подчеркнула, что «экономическое сотрудничество (с Россией) не может быть достигнуто в текущей ситуации».

Какие-либо переговоры по «территориальному вопросу» и «мирному договору» тем более невозможны в ситуации, когда японское правительство присоединилось к санкциям США и союзников по G7, призванным нанести значительный ущерб не отдельным финансовым институтам и физическим лицам, а народу России.

Кроме ограничений в отношении представителей руководства ДНР и ЛНР, официальный Токио объявил о запрете на операции с российскими ценными бумагами в Японии. Запрет затронет правительство, Центробанк, государственные организации РФ. Введены также меры по замораживанию активов банка «Россия» – одного из трех финансовых учреждений, оказавшихся под санкциями Токио.

О введении нового пакета санкций против РФ объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он сообщил, что японское правительство приняло решение усилить ограничительные меры в отношении России по трем направлениям: выдача виз гражданам РФ, замораживание активов финансовых учреждений, ограничение экспорта ряда товаров, включая полупроводники.

Детали второй части санкций ещё не опубликованы. Объявлено о запрете на выдачу виз некоторым гражданам РФ (кому именно, пока не уточняется), замораживании активов ВЭБ и Промсвязьбанка, ограничении на экспорт товаров организациям, связанным с военным сектором. Энергетический сектор, по сообщению ТАСС, исключен из сферы санкций по согласованию с Соединёнными Штатами и другими государствами.

Тем не менее известно, что в руководстве ЛДП ставился вопрос об ограничении доступа на японский рынок сахалинского сжиженного природного газа (СПГ). Правящая партия начала обсуждение такой возможности с представителями тех отраслей японской промышленности, предприятия которых потребляют российский СПГ.

Как демонстративное проявление отсутствия заботы о поддержании отношений с высшим руководством России следует расценить разговоры в японских верхах о допустимости санкций в отношении президента Путина.

Газета The Japan Times пишет: «Продолжение двустороннего диалога по территориальному спору о четырех российских островах у Хоккайдо кажется трудным после объявления Токио (в пятницу) о санкциях». Предсказано, что «Россия жестко отреагирует на японские санкции».

Выполняя указание Москвы, посол РФ в Японии Михаил Галузин провел пресс-конференцию, на которой пообещал, что «российская сторона ответит на новые санкции, о которых объявило правительство Японии».

«Мы прочитали сегодняшние объявления японского правительства о так называемых санкциях. Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьезным», – сказал посол.

Отвечая на вопросы о том, насколько сильный ущерб могут нанести японские санкции российской экономике, посол отметил, что пока не может дать такую оценку, поскольку японская сторона не огласила подробности нового санкционного пакета. «Но одно я могу сказать точно, что ущерб будет нанесен обеим сторонам», – заявил Галузин, осудив действия японских властей.

Было подчеркнуто, что такие шаги правительства Японии «не вносят вклад в развитие взаимовыгодных и добрососедских отношений» между Москвой и Токио и «в построение положительной атмосферы вокруг диалога по самому широкому спектру вопросов, включая мирный договор».

Налицо изменение тона российской дипломатии в отношении занявшего недружественную позицию Токио. Вне сомнения, в Москве найдут эффективные средства и методы воздействовать на японское правительство в плане побуждения его с уважением относиться к интересам соседней державы и не играть постыдную роль «различных табаки, подвывающих Ширхану», как однажды сказал президент В. Путин. От специалистов уже поступают предложения о российском ответе на вызывающее поведение Токио. Так, экс-замминистра рыбного хозяйства СССР профессор Вячеслав Зиланов считает, что вне зависимости от санкций Россия должна расторгнуть как не отвечающее её интересам соглашение 1998 года, разрешающее японский промысел биоресурсов в российских территориальных водах у южных Курил.

P.S. ТОКИО, 27 февраля. /ТАСС/. Япония вслед за западными странами введёт санкции против руководства России, в том числе против президента Владимира Путина. Об этом заявил в воскресенье японский премьер-министр Фумио Кисида. «Международное сообщество больше не может поддерживать отношения с Россией, как прежде. С этой точки зрения Япония решила ввести такие санкции, как замораживание активов в отношении представителей российских властей, включая президента Путина», – сказал Кисида.