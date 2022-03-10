«Враждебная вакханалия»: как развивается ситуация вокруг санкций против России на энергорынке

Россия как поставщик энергоресурсов бесперебойно и в полном объёме выполняет свои обязательства перед партнёрами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что Запад устраивает по этому поводу «враждебную вакханалию». Ранее Венгрия заявила о решающей роли российских энергоресурсов в Европе, а Брюссель рассказал, что не планирует вводить запрет на импорт нефти и газа из России вслед за США, но пообещал избавляться от энергозависимости. До этого Вашингтон объявил эмбарго на импорт нефти и газа из РФ, Оттава отказалась покупать российскую нефть, а Лондон пообещал прекратить её закупки у РФ до конца года. По мнению экспертов, такие изменения вредят всему миру из-за роста цен на энергоресурсы, однако Россия при этом ничего не теряет.

Россия как поставщик энергоресурсов непрерывно и всецело следует своим обязательствам в рамках всех действующим соглашений, заявили в Кремле.

«Европейские лидеры в один голос признают, что Россия бесперебойно и в полном объёме выполняет свои обязательства по всем действующим договорам и контрактам. Но вы видите вакханалию, враждебную вакханалию, которую устроили страны коллективного Запада, которая, конечно, делает ситуацию очень сложной и заставляет нас её серьёзно обдумывать», — сообщил журналистам Песков.

В свою очередь, заместитель министра энергетики России Павел Сорокин во время совместного заявления с замглавы Минобороны РФ Николаем Панковым подчеркнул, что транзит газа в Европу через Украину идёт в полном объёме.

«Хочу особенно отметить, что на данный момент транзит осуществляется в полном соответствии с контрактами и в соответствии с заявками потребителей. Он сегодня составляет примерно 109 млн куб. м газа в сутки», — сказал он.

Сорокин сообщил, что из четырёх газоперекачивающих станций на Украине две находятся под контролем вооружённых сил России.

«(По ним. — RT) гарантируется полная безопасность как функционирования, так и защита оборудования. Российская сторона максимально заинтересована в том, чтобы полностью выполнять взятые обязательства по всем газовым контрактам и чтобы обеспечивать и осуществлять поставки в полном объёме», — заявил замминистра энергетики РФ.

Он также подчеркнул, что ещё две компрессорные станции находятся под контролем украинской стороны.

«И обеспечение их надёжности и безопасности, как функционирования, так и оборудования, находящегося на данных станциях, является обязанностью и обязательством «Оператора ГТС Украины». Хотел бы особенно подчеркнуть и предупредить, что любые нарушения работы или провокации на компрессорных станциях — в сфере ответственности украинских властей», — отметил Сорокин.

Голос ЕС

Стоит отметить, что ряд стран Евросоюза и Брюссель на днях высказались относительно взаимодействия с Россией в сфере энергетики.

Так, Венгрия сообщила о решающей роли российских энергоресурсов в Европе, а также выступила против санкций, касающихся импорта нефти и газа из РФ. Будапешт также пояснил, что для переориентации поставок потребуются годы, в то время как Венгрия покупает большую часть всего объёма нефти и голубого топлива в России.

Болгария попросит исключения из санкций ЕС против газа и нефти из РФ, если Евросоюз введёт такого рода рестрикции, заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр республики Кирил Петков. Он пояснил, что у болгарской стороны сейчас нет альтернатив среди поставщиков. По словам Петкова, его республика «слишком зависима» от России.

Здание Еврокомиссии

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Германия уже выступила против введения эмбарго на российские энергоносители. По словам министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, отказ от поставок нефти, газа и угля из РФ спровоцирует резкий рост цен на энергоресурсы в Западной Европе и во всём мире из-за сократившегося предложения.

В свою очередь премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью агентству Bloomberg сообщил о нереалистичности возможного запрета ЕС на импорт природного газа из РФ.

Впрочем, и сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз не планирует вводить запрет на импорт энергоресурсов из России и следовать США «в этом вопросе». При этом он сказал, что сейчас Брюссель занят «поиском альтернатив газу», поскольку, по его словам, РФ «перестала быть надёжным партнёром». Во время пресс-конференции 4 марта Боррель отметил, что так называемый «энергетический переход» нужно ускорять, в том числе «по геополитическим соображениям».

«Вчера Международное энергетическое агентство опубликовало доклад, согласно которому приняв ряд вполне выполнимых мер, зависимость Европы от российского газа можно будет снизить на треть. Устранить её в одночасье нельзя, но уменьшать её необходимо прямо сейчас, применяя для этого все доступные нам средства», — отметил дипломат.

Боррель также напомнил, что доля российского голубого топлива в газовом импорте Евросоюза составляет 40%.

«Не стоит ожидать, что она будет сведена к нулю в одночасье. Но сократить её нужно, и мы в состоянии это сделать», — сказал он.

Англосаксонская позиция

Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о том, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт российской нефти и газа. Однако, по его словам, в Белом доме понимают, что европейские партнёры не смогут присоединиться к этому эмбарго.

Уже на следующий день некоммерческая Американская автомобильная ассоциация сообщила, что цены на бензин в США второй день подряд обновили исторический максимум.

Белый дом

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Кроме того, Лондон пообещал отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу текущего года. По данным британских властей, Россия покрывает 8% спроса в Соединённом Королевстве. К тому же Лондон изучает возможность отказаться от импорта российского газа.

Британско-нидерландская компания Shell уже заявила, что немедленно прекратит спотовые закупки российской сырой нефти и будет поэтапно отказываться от нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ. Британская BP не будет заключать новые контракты на покупку российских нефти и газа, сообщает Bloomberg.

Ранее, 28 февраля, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава намерена прекратить поставки сырой нефти из России. По его словам, хотя канадская сторона импортировала её крайне мало, ограничение станет, как он отметил, «очень мощным» посланием.

«Могут не пережить»

Как напомнил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, ажиотаж вокруг энергетического вопроса начали создавать США. По его словам, до того как ввести эмбарго на российские нефть и газ, Соединённые Штаты всячески подталкивали Европу к такому же шагу, однако у них ничего не вышло.

«В призывах к ЕС отказаться от российских энергоресурсов есть чёткий мотив Вашингтона. Речь идёт о том, чтобы сделать европейцев ещё более управляемыми. Сейчас страны Евросоюза находятся в политической зависимости от США, но если они откажутся от российских углеводородов, то станут зависеть и в экономической, и в энергетической сферах», — заявил эксперт.

Однако, по словам Оленченко, такой вариант для Брюсселя совсем не выгоден, и это в ЕС уже, вероятно, начали осознавать.

«Европейцы могли убедиться, что Соединённые Штаты не будут колебаться в том, какие устанавливать цены. При такой политике странам ЕС придётся очень туго. А вот выгоду, как экономическую, так и политическую, будут получать США. Однако среди европейских политиков мало тех, кто это понимает. И единицы тех, кто готов защищать национальные интересы своей страны, как, например, Венгрия», — сказал аналитик.

При этом Оленченко усомнился в том, что страны Европы смогут в обозримой перспективе заменить российский газ «альтернативными вариантами».

«Энергетический рынок, когда Россия закрывает 40% всех газовых потребностей Европы, складывался естественным образом, в том числе в силу географического положения стран. И вот этот естественный порядок вещей Вашингтон и его сателлиты хотят сделать искусственным. Это экономически затратное мероприятие. США обещают наращивать поставки СПГ, но такой газ намного дороже российского. Тем более РФ — надёжный поставщик, который регулярно доказывает всем, что он таковым и остаётся», — заявил он.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин также подчёркивает, что Россия всегда была и остаётся стабильным поставщиком энергоресурсов.

«И по своей воле Москва никогда не срывала контракты. У неё надёжная история поставок более 50 лет. Никогда существенных рисков тут не было. Нефтегазовый рынок Европы складывается так, что, конечно, наиболее дешёвые российские поставки находят свою нишу. Именно под них настроены мощности прежде всего в Центральной и в Восточной Европе», — сказал эксперт в комментарии RT.

При этом Кулагин отметил, что сокращение так называемой «зависимости» европейских стран от российских газа и нефти неминуемо приведёт к колоссальному росту цен на энергетическом рынке.

ГТС в Европе

AP

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«Мы уже сейчас видим цены на нефтяном, а тем более на газовом рынках такие, в которые год назад никто бы не поверил. При дальнейших действиях по сокращению импорта газа и нефти из России, следует ожидать новых ценовых рекордов», — заявил аналитик.

Однако Россия в такой ситуации ничего не потеряет, уверен Кулагин.

«Если РФ продаст меньше ресурсов, но по большей цене, она ни в чём не проиграет. Отдуваться за такого рода манипуляции на рынке будут европейские потребители, которых уже сейчас просят экономить электроэнергию», — сказал эксперт.

Что касается возможного сокращения или отмены импорта нефти из России ещё рядом стран, то это вызовет также повышение цен на данный энергоресурс, а также инфляционные скачки, рассказал Кулагин.

Он пояснил, что США и Канада, которые покупают не так много российской нефти и газа, в отличие от Европы, и то почувствуют на себе крайне негативные последствия от эмбарго на эти энергоресурсы из России.

«Например, для Соединённых Штатов, где цена за бензин и так была крайне высокая, это было непростое решение. После введения запрета на российские нефть и газ цена на топливо продолжает бить исторические рекорды», — отметил аналитик.

При этом для Европы отказ от этих энергоресурсов из России и вовсе может быть катастрофой, подчеркнул Кулагин.

«В ЕС манёвренность относительно этого вопроса куда ниже. Россия закрывает 40% всех объёмов поставок на европейский рынок, а для некоторых стран это все 100%. Для них отказ от российских энергоресурсов будет означать не просто колоссальный рост цен, а просто отсутствие газа», — сказал он.

И тут США не помогут Европе своим СПГ, поскольку для этого в странах ЕС необходимо строить большое количество соответствующих терминалов, других объектов инфраструктуры, полагает Кулагин.

«Всё это может длиться годами и сопровождаться огромным количеством проблем. Более того, мало просто построить инфраструктуру. Нужно ещё где-то брать этот сжиженный природный газ. Если наращивать объёмы производства СПГ, то на это тоже нужно потратить много лет и инвестиций. При том что поставщиков СПГ на мировом рынке не так много», — заявил аналитик.

Кулагин также подчеркнул, что такого рода изменения, как и эмбарго на нефть из РФ, это «удар по всему миру».