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Вражда между Россией и США отодвигает Киев на второй план - экс-глава МИД Украины

23 марта 2021, 13:55  •  83 • Политика
Павел Климкин. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Новые каналы связи Кремля и Белого дома не предполагают обсуждения Незалежной, считает бывший министр
Нарастающее напряжение между Россией и Соединенными Штатами ставит под угрозу интересы Украины. Такое мнение озвучил бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин.
По словам политика, президент США Джо Байден смог доказать, что является фактическим "лидером демократического мира". Однако после его недавнего отзыва о главе РФ Владимире Путине Украина столкнулась с существенным риском.
Так, недавние слова Байдена о российском коллеге Владимире Путине увеличивают вероятность перехода к неформальным отношениям между государствами. Тем самым администрация Белого дома в значительной степени сократила пространство для официальных каналов связи, развив неофициальные. В последних Украину, скорее всего, исключат из списка тем для обсуждений, о чем Климкин заявил в эфир "Украины 24".
"В мире Путина это можно считать ударом под дых, и, как ему кажется, сейчас в цивилизованный мир ему попасть без шансов. Поэтому обсуждения будут проводить неофициально", – считает бывший глава украинского МИД.
Накануне российский политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что российская сторона должна принять меры по проведению переговоров с Байденом, вопреки позиции американской администрации. Как считает специалист, Кремль может договориться с американским лидером о плане по "спасению глобальной экономики".
Ранее украинский эксперт Михаил Самусь призвал Байдена к нарушению конвенции Монтрё за счет увеличения присутствия НАТО в Черном море и наращиванию своего военного потенциала в регионе. По мнению представителя Незалежной, атлантический блок должен оказать Киеву поддержку в Черном море.

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