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Врата в Сахару замело "по-московски": Русские не удержались от насмешек

19 января 2021, 21:50  •  155 • В мире
На окраине пустыни Сахара местные засняли "апокалиптичные" фото зимней Сахары. Местные наблюдали аномальное природное явление на минувшей неделе. Как раз тогда же снегом завалило и российскую столицу. Необычное явление в пустыне у русских вызвало лишь насмешки. "Глобальное потепление, говорили они", - иронизируют комментаторы в соцсетях.
Москву и Подмосковье на минувшей неделе накрыл мощнейший снегопад. Буквально за одни сутки на столицу обрушилась треть месячной нормы. Впрочем, допускают синоптики, возможна и вторая волна снегопадов.
И если для нас настоящая морозная русская зима - это здорово, то для теплолюбивых жителей Испании, где Мадрид также накрыло снежной периной, - это событие из ряда вон. Впрочем, как и для Африки. Там, снег выпал в пустыне Сахара.
Sahara in the Snow b33#sahara #desert #WINTER #cold #contrast pic.twitter.com/P528os7XXm
— Melodee L. St. James (@MelsBracelets) January 14, 2021
Аномальное природное явление наблюдали 13 января жители небольшого города Айн-Сефра в Алжире, который ещё называют Вратами в Сахару. Городок и пустыню засыпало снегом.
В Сети русскоязычные пользователи не преминули пошутить по этому поводу.
"Сахару присыпало сахаром", - пишет пользователь "Пикабу" denkott.
"Глобальное потепление - говорили они…", "Глобальное потепление наступает", "Марс они колонизировать собрались... Сахару колонизировать не могут, а вот Марс подавай", - шутят комментаторы в обсуждениях.

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