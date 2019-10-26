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Враньё на 20 миллиардов: Как и кому Россия на самом деле списывает долги
26 октября 2019, 00:39 • 62 • Политика
Всплеск спекуляций СМИ и социальных сетей на теме якобы списанных африканским странам долгов показал, что журналистика и критическое отношение к прочитанному в России практически истреблены
Автор:
Мельников Михаил
Пир духа для соцсеточек
Первоисточник информации, по всей видимости, – «Интерфакс», изложивший всё совершенно нормально. Владимир Путин выступил на форуме, напомнил о человеческом отношении России к проблемам Чёрного континента, выслушал заслуженные аплодисменты. Но потом что-то пошло не так.
Напомним, год назад на Форуме молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия списала за последние 20 лет долгов на 140 миллиардов долларов, в том числе Африке – 20 миллиардов за 15 лет.
Ещё за год до этого ту же самую цифру озвучивал и Владимир Путин. За это время были новые списания (например, свежие 163,6 миллиона Эфиопии), но цифра существенно не выросла.
Почему же давно известный факт вдруг произвёл такое впечатление только сейчас? Потому что некие СМИ, не будем показывать на коллег пальцем, истолковали слова президента как некое новое списание долгов, дополнительное к прежним. Дескать, для своих – пенсионная реформа и рост налогов, для африканцев – все радости жизни. Интернет полон искромётного юмора и гневных отповедей:
Люди, что с вами происходит? Когда вы разучились понимать простые слова: «Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд»? И не повод ли это начать применять недавно принятый закон о «фейках»? Как можно было так идиотски интерпретировать слова президента, который к тому же фактически цитировал самого себя двухлетней давности? Наоборот, из повторения суммы следует, что списания практически прекратились. Правда, встретившие заявление Путина овацией руководители африканских стран тоже, кажется, не очень поняли, в чём дело. Но мы не расисты, выводы делать не будем.
Президент России Владимир Путин (слева) во время церемонии официальной встречи с главами и правительств государств – участников саммита «Россия – Африка». Фото: Bai Xueqi / Globallookpress
Несложно подсчитать, что Россия в среднем списывает африканским странам чуть более 1 миллиарда долларов в год. Кстати, долги эти главным образом советского происхождения. В обмен мы получаем особо удобные условия для своей деятельности в «прощённых» странах. На данный момент у Африки просто нет 20 миллиардов долларов долгов перед Россией. Нет, скорее всего, и двух миллиардов, но об этом ниже.
А что для своих?
Чужим – списания, своим – долговые ямы, обвиняет блогосфера правительство. Между тем своим гражданам Россия долги вполне себе прощает, просто мы это воспринимаем как должное.
Поверьте, африканским лидерам тоже приходится прилагать немало усилий, дабы убедить Россию сделать великодушный шаг.
Кто нам должен
Есть три основных типа денежной помощи, которую выдаёт в последние годы Россия:
Сколько же этих долгов?
В целом нам очень мало должны (отчасти и благодаря списаниям). Есть разные подсчёты, ибо далеко не вся информация по кредитам находится в открытом доступе, особенно когда она связана с военным сотрудничеством.
Нижняя оценка – 27 миллиардов долларов, верхняя – 40 миллиардов. 40 миллиардов – это одна сороковая ежегодного российского ВВП, то есть деньги, которые страна зарабатывает за 9 дней. Это примерно в три раза меньше, чем сумма ежегодно выплачиваемых в России пенсий (раз уж кому-то хочется поспекулировать на реформе).
Наш крупнейший должник – Белоруссия, которая регулярно рефинансирует у нас же эти 7,5-10 миллиардов.
Фото: yui / Shutterstock.com
Долг можно считать «вечным» – списывать его не будут, чтобы держать поведение ветреного союзника в разумных рамках. Но и отдавать его не будут. Аналогичная ситуация с Киргизией. Ещё один серьёзный должник – Венесуэла, финансовые возможности которой близки к нулю. Другие известные должники – Армения, Украина, Индия, Бангладеш, Куба, Марокко, Китай; до последних дней Эфиопия. Ещё один крупный должник России – США, ибо «трежерис», в которых мы храним часть своих резервов, – не что иное, как государственные долговые обязательства.
Сама Россия до последнего времени практически не имела внешнего долга. Минфин зачем-то вышел на рынок заимствований, но скорее чтобы напомнить миру о своём существовании, чем ради нескольких миллиардов долларов: в Фонде национального благосостояния и других золотовалютных резервах мы храним во много раз больше.
Прощаем, но не Африке
В общем, получилось как в том анекдоте: «Во-первых, не миллион, а тысячу, во-вторых, не в лотерею, а в карты, и в-третьих, не выиграл, а проиграл». Да, Россия простила Африке старые советские долги, но было это давно, продолжалось очень долго, и это далеко не главное направление нашей русской щедрости.
32 миллиарда Кубе. 11 миллиардов Монголии. 11 миллиардов Афганистану. 10 миллиардов Сирии. 9,5 миллиардов Вьетнаму. В топ-5 крупнейших наших списаний этого века государства Африки вообще отсутствуют – и что-то не помнится шквала негодования по каждому из этих случаев.
А тут возбудились буквально на ровном месте. С такими неадекватными реакциями пора к сексологу заглядывать.
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