Враньё на 20 миллиардов: Как и кому Россия на самом деле списывает долги

Автор:

Мельников Михаил

Пир духа для соцсеточек

Первоисточник информации, по всей видимости, – «Интерфакс», изложивший всё совершенно нормально. Владимир Путин выступил на форуме, напомнил о человеческом отношении России к проблемам Чёрного континента, выслушал заслуженные аплодисменты. Но потом что-то пошло не так.

Напомним, год назад на Форуме молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия списала за последние 20 лет долгов на 140 миллиардов долларов, в том числе Африке – 20 миллиардов за 15 лет.

Ещё за год до этого ту же самую цифру озвучивал и Владимир Путин. За это время были новые списания (например, свежие 163,6 миллиона Эфиопии), но цифра существенно не выросла.

Почему же давно известный факт вдруг произвёл такое впечатление только сейчас? Потому что некие СМИ, не будем показывать на коллег пальцем, истолковали слова президента как некое новое списание долгов, дополнительное к прежним. Дескать, для своих – пенсионная реформа и рост налогов, для африканцев – все радости жизни. Интернет полон искромётного юмора и гневных отповедей:

«Африка отчиталась о досрочном выполнении майских указов».

«Поменял имя на Мумбо-Юмбо, покрасился чёрным гримом и пошел в банк. Кредит так и не простили. Не уважают, гады, пример президента!»

«– Зря Путин Африке $20 млрд простил, лучше бы пенсионеров поддержал.

– Как?

– Прибавку к пенсии надо было выдать африканскими долговыми расписками».

– Как? – Прибавку к пенсии надо было выдать африканскими долговыми расписками». «Прошу считать россиян Африкой и списать им все долги».

«Да будь ты и негром преклонных годов / И с мордою чёрной до сини, / Не спишут тебе ни копейки долгов, / Когда гражданин ты России».

«Сегодня мы подарили Африке почти по 9000 рублей. Каждый, от пенсионера до младенца... А на лечение детей своих собираем на Рен ТВ эсэмэсками».

Люди, что с вами происходит? Когда вы разучились понимать простые слова: «Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд»? И не повод ли это начать применять недавно принятый закон о «фейках»? Как можно было так идиотски интерпретировать слова президента, который к тому же фактически цитировал самого себя двухлетней давности? Наоборот, из повторения суммы следует, что списания практически прекратились. Правда, встретившие заявление Путина овацией руководители африканских стран тоже, кажется, не очень поняли, в чём дело. Но мы не расисты, выводы делать не будем.

Президент России Владимир Путин (слева) во время церемонии официальной встречи с главами и правительств государств – участников саммита «Россия – Африка». Фото: Bai Xueqi / Globallookpress

Несложно подсчитать, что Россия в среднем списывает африканским странам чуть более 1 миллиарда долларов в год. Кстати, долги эти главным образом советского происхождения. В обмен мы получаем особо удобные условия для своей деятельности в «прощённых» странах. На данный момент у Африки просто нет 20 миллиардов долларов долгов перед Россией. Нет, скорее всего, и двух миллиардов, но об этом ниже.

А что для своих?

Чужим – списания, своим – долговые ямы, обвиняет блогосфера правительство. Между тем своим гражданам Россия долги вполне себе прощает, просто мы это воспринимаем как должное.

Списание всех долгов индивидуальных предпринимателей по страховым взносам за несколько лет помогло многим «спящим ИП» избавиться от бремени задолженности по большому счёту ни за что.

Долги по линии ЖКХ при тяжёлом материальном положении списываются в индивидуальном порядке – добиться этого сложно, но возможность такая существует.

Есть, в конце концов, процедура банкротства физических лиц – несмотря на сопротивление банковского лобби, этот закон принят и работает, а в обозримом будущем можно ожидать упрощения процедуры.

Планируется списать долги перед бюджетом тем российским регионам, которые успешно выполнят положения майского указа 2018 года.

Есть частные случаи – скажем, долги жителей Чечни перед структурами «Газпрома», по всей видимости, выплачены не будут без последствий для должников.

Поверьте, африканским лидерам тоже приходится прилагать немало усилий, дабы убедить Россию сделать великодушный шаг.

Кто нам должен

Есть три основных типа денежной помощи, которую выдаёт в последние годы Россия:

Плата за лояльность – заведомо невозвратные долги. Одновременно они поддерживают стабильность нужного режима, поскольку в случае недружественной смены власти счета немедленно будут предъявлены к оплате. Именно для этого Россия, скажем, выдала Украине Виктора Януковича 3 миллиарда долларов, яростно оспаривавшиеся Украиной Петра Порошенко. Кредит на покупку нашего оборудования или наших услуг. Железные дороги для Северной Кореи, электровозы для Кубы, оружие для Венесуэлы и многое другое мы поставляем фактически за собственный счёт. Иногда эти деньги возвращаются (когда кредитуем достаточно серьёзные государства вроде Турции или Ирана), чаще – нет. Зато подобные акции загружают работой наши предприятия и наших специалистов. Кредит на покупку ресурсов – ситуация, когда Россия за свой счёт помогает другим государствам с разработкой месторождений и получает оплату «натурой». Яркие примеры – Венесуэла и Иран.

Сколько же этих долгов?

В целом нам очень мало должны (отчасти и благодаря списаниям). Есть разные подсчёты, ибо далеко не вся информация по кредитам находится в открытом доступе, особенно когда она связана с военным сотрудничеством.

Нижняя оценка – 27 миллиардов долларов, верхняя – 40 миллиардов. 40 миллиардов – это одна сороковая ежегодного российского ВВП, то есть деньги, которые страна зарабатывает за 9 дней. Это примерно в три раза меньше, чем сумма ежегодно выплачиваемых в России пенсий (раз уж кому-то хочется поспекулировать на реформе).

Наш крупнейший должник – Белоруссия, которая регулярно рефинансирует у нас же эти 7,5-10 миллиардов.

Фото: yui / Shutterstock.com

Долг можно считать «вечным» – списывать его не будут, чтобы держать поведение ветреного союзника в разумных рамках. Но и отдавать его не будут. Аналогичная ситуация с Киргизией. Ещё один серьёзный должник – Венесуэла, финансовые возможности которой близки к нулю. Другие известные должники – Армения, Украина, Индия, Бангладеш, Куба, Марокко, Китай; до последних дней Эфиопия. Ещё один крупный должник России – США, ибо «трежерис», в которых мы храним часть своих резервов, – не что иное, как государственные долговые обязательства.

Сама Россия до последнего времени практически не имела внешнего долга. Минфин зачем-то вышел на рынок заимствований, но скорее чтобы напомнить миру о своём существовании, чем ради нескольких миллиардов долларов: в Фонде национального благосостояния и других золотовалютных резервах мы храним во много раз больше.

Прощаем, но не Африке

В общем, получилось как в том анекдоте: «Во-первых, не миллион, а тысячу, во-вторых, не в лотерею, а в карты, и в-третьих, не выиграл, а проиграл». Да, Россия простила Африке старые советские долги, но было это давно, продолжалось очень долго, и это далеко не главное направление нашей русской щедрости.

32 миллиарда Кубе. 11 миллиардов Монголии. 11 миллиардов Афганистану. 10 миллиардов Сирии. 9,5 миллиардов Вьетнаму. В топ-5 крупнейших наших списаний этого века государства Африки вообще отсутствуют – и что-то не помнится шквала негодования по каждому из этих случаев.

А тут возбудились буквально на ровном месте. С такими неадекватными реакциями пора к сексологу заглядывать.