Врагу не сдаётся гордый Пентагон

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Покровский Александр

Всё было сделано торжественно. Под отчаянный блеск оркестровой меди президент США Дональд Трамп подписал прямо на базе 10-й горной дивизии США в Форт-Драме самый большой за всю историю страны военный бюджет. Он составит в 2019 году $716 млрд долларов. Часть из них пойдёт на «сдерживание России».

Дипломат Трамп

Прежде чем назвать основные статьи будущих расходов, стоит обратить внимание на то, как назвал президент бюджетный документ объёмом более чем в 1,2 тыс. страниц. А назван был законопроект в честь аж самого сенатора Джона Маккейна, этого боевого шпица американского военно-политического истеблишмента, который, кажется, близок к выплате своего долга за самолично сожжённый и едва не утопленный авианосец. Имеется в виду, что сенатор лечится от рака головного мозга, что в его возрасте положительного результата никто не гарантирует. Тем более, что и форма болезни официально признана врачами неизлечимой.

В то же время старина Маккейн известен не только тем, что в бытность свою летчиком на вьетнамской войне запустил ракету по самолётам, стоявшим на палубе авианосца «Форрестол», где он служил пилотом. Политик, у которого определение «оголтелый» буквально написано на лбу, широко известен как ожесточённый критик Дональда Трампа.

Д. Маккейн. Фото: www.globallookpress.com

И вот теперь Трамп непривычно изящно согласился с решением неких «коллег» Маккейна назвать принимаемый бюджет именем неудачливого главы сенатского комитета по оборонным делам. За что тот сменил гнев на милость и благословил документ, отметив, что тот «даёт важную возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущему набору вызовов».

Ну, так себе благословление, конечно, но в устах боевитого дедули оно прозвучало чуть ли не признанием вообще политики Трампа.

Вторую дипломатическую дулю своим врагам из партии демократов президент показал тем, что в бюджете предусмотрено 65 млн долларов на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности. Сами по себе деньги на такую цель ничтожные, да и сама постановка цели ничтожна: Царьград приводил в своё время мнение экспертов о том, что американцы этой работой хотят обеспечить себя ядерным оружием, применение которого будто бы не должно вызвать эскалации вплоть до запуска баллистических ядерных ракет. Однако тут американцы забыли спросить Москву, которая, как нетрудно заметить, размеренно движется по пути развития средств доставки ядерных зарядов до территории США. Причём такого развития, которое на несколько шагов должно будет опережать все оборонительные возможности Штатов.