″Врагу не пожелаешь″: Корреспондент кремлевского пула рассказал о полуночных встречах Путина

Корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter рассказал о полуночных встречах президента России Владимира Путина с лидерами думских фракций. ″Врагу не пожелаешь″, - посочувствовал главе государства спецкор.

О напряженном и плотном рабочем графике президента России Владимира Путина говорилось уже не раз. Корреспондент кремлевского пула, спецкор ″Комсомольской правды″ Дмитрий Смирнов в своем Twitter рассказал о полуночных встречах главы государства.

″Врагу не пожелаешь, - посочувствовал журналист. - Вот вы спокойно спали, а Путин полночи встречался с лидерами парламентских фракций″.

В частности, речь идет о том, что накануне поздно вечером у президента, действительно, было четыре встречи с лидерами основных думских фракций: зампредседателя Госдумы, руководителем фракции ″Единая Россия″ Сергеем Неверовым, главой КПРФ Геннадием Зюгановым, руководителем ЛДПР Владимиром Жириновским и главой ″Справедливой России″ Сергеем Мироновым.