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Врагов России предостерегли от гонки против русских: "Все хотят жить"
21 апреля 2021, 15:30 • 189 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги послания президента России Владимира Путина, отметил, что глава государства назвал вещи своими именами, говоря о США и зависимых от них странах. Парламентарий вслед за Путиным предупредил "Шерхана" и "Табаки" о необратимых последствиях гонки против русских.
Подводя итоги международной части послания президента России Владимира Путина, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что тот "назвал вещи своими именами".
Напомним, Путин в своём послании Федеральному Собранию заметил, что в нашей стране видят происходящее в реальной жизни. В частности, видят то, как "цепляют Россию то тут, то там без всяких причин".
Володин вслед за президентом предостерёг врагов России, подчеркнув, что "вот эта гонка, которую развернули США, напрягая всё и больше и больше ситуацию, может привести к необратимым последствиям".
Спикер Госдумы обратил также внимание на то, что президент Путин в своём послании "остановил эти горячие головы, подчеркнул, что так нельзя", и "привёл конкретные примеры и сказал, что не позволим".
Напомним, в послании Путин отметил, что Россия желает иметь "добрые отношения со всеми участниками международного общения", и "мы действительно не хотим сжигать мосты".
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