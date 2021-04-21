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Врагов России предостерегли от гонки против русских: "Все хотят жить"

21 апреля 2021, 15:30  •  189 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги послания президента России Владимира Путина, отметил, что глава государства назвал вещи своими именами, говоря о США и зависимых от них странах. Парламентарий вслед за Путиным предупредил "Шерхана" и "Табаки" о необратимых последствиях гонки против русских.
Подводя итоги международной части послания президента России Владимира Путина, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что тот "назвал вещи своими именами".
Потому что многие страны, зависимые от США, понимают, что мир идёт в никуда, что грядёт кризис в отношениях, растёт напряжение, но сказать не могут, - подчеркнул парламентарий. - Они зависимы. А все хотят жить, никто не хочет воевать.
Напомним, Путин в своём послании Федеральному Собранию заметил, что в нашей стране видят происходящее в реальной жизни. В частности, видят то, как "цепляют Россию то тут, то там без всяких причин".
И вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Подвывают, чтобы задобрить своего суверена, - привёл показательное сравнение глава государства.
Володин вслед за президентом предостерёг врагов России, подчеркнув, что "вот эта гонка, которую развернули США, напрягая всё и больше и больше ситуацию, может привести к необратимым последствиям".
Спикер Госдумы обратил также внимание на то, что президент Путин в своём послании "остановил эти горячие головы, подчеркнул, что так нельзя", и "привёл конкретные примеры и сказал, что не позволим".
Напомним, в послании Путин отметил, что Россия желает иметь "добрые отношения со всеми участниками международного общения", и "мы действительно не хотим сжигать мосты".
Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость, должен знать: ответ будет асимметричным, быстрым и жёстким - предупредил президент.

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