"Враги ушли". Почему войны не остановятся даже из-за коронавируса • 142 • Аналитика © REUTERS / Gleb Garanich Настало время солидарности, а не изоляции, считает генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш. В условиях пандемии он требует прекратить огонь во всех вооруженных конфликтах. "Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны", — подчеркнул Гутерриш. Кроме того, он призвал страны "Большой двадцатки" снять санкции, мешающие борьбе с эпидемией. Услышал ли кто-нибудь руководителя ООН или его слова повиснут в воздухе — разбиралось РИА Новости. На линии огня Гутерриш просит остановить "военные действия, отбросить недоверие и вражду, зачехлить оружие, прекратить артиллерийские обстрелы и авиаудары". Прислушались к генсеку ООН пока только повстанцы-маоисты на Филиппинах, согласившиеся на перемирие с правительственной армией до 15 апреля. Но другие конфликты на планете не утихли. Судя по сообщениям из Донбасса, там чрезвычайные меры, введенные на подконтрольной Киеву территории, не мешают боевым действиям. Например, 25 марта жилой дом в поселке Александровка на западе Донецка поврежден огнем украинских военных. В тот же день обстреляли и Горловку. Эпидемия повлияла на контакты по мирному урегулированию. Участники гуманитарной подгруппы по Донбассу встретились не в Минске, а в интернете. В формате видеоконференции они провели консультации о процессуальной очистке пленных. © AP Photo / K.M. Chaudary Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в Лахоре, Пакистан Пандемия не убавила ненависти "Исламского государства"* (ИГ*) к "дар аль-куфру" — "землям неверных". Руководство "халифата"* попросило Аллаха усилить мучения "идолопоклонников" от коронавируса. Болезнь заставила "крестоносцев" отступить, чтобы "бороться с распространением вируса в их странах", с удовлетворением отметили исламисты. Впрочем, после призыва Всемирной организации здравоохранения в ИГ* дали практические советы по противостоянию инфекции. Называлось это, правда, "религиозными наставлениями", и они ничем не отличались от обычных медицинских предписываний: держаться подальше от больных, мыть руки перед едой, избегать поездок в неблагополучные регионы. Ну и, конечно, "уповать на Аллаха и в Нем искать убежища". А маловерам напомнили: "Болезнь не поражает сама по себе, но по соизволению Аллаха". В Сирии первый случай коронавируса зарегистрировали только 22 марта. Но боевые действия нарушили работу коммунальных и санитарных служб. И что существенней, там развернуты лагеря беженцев, а в условиях скученности людей заражения не избежать. Международный комитет Красного Креста (МККК) пообещал принять меры для предотвращения эпидемии в сирийском лагере беженцев Аль-Холь. Организация готова оказать помощь и в других регионах. © REUTERS / Mohammad Ismail Афганские военные на месте нападения боевиков на храм сикхов в Кабуле. 25 марта 2020 года Ливийское правительство национального согласия в Триполи, возглавляемое Фаизом Сараджем, заявив, что иностранные наемники могут занести в страну заразу, тем не менее договорилось с Ливийской национальной армией и кабинетом министров Сараджа о гуманитарном перемирии. Хотя режим прекращения огня нарушается. В Афганистане правительство с началом весны возобновило боевые действия против Талибана*. Заразившихся — несколько десятков. Ограничения на санкции Генеральный секретарь ООН призвал прекратить и санкционные войны. Он предложил лидерам "Большой двадцатки" отменить ограничения, препятствующие поставкам продовольствия, медицинской помощи и предметов первой необходимости. "COVID-19 потребует ответа, подобного которому не было раньше, — плана военного времени в пору гуманитарного кризиса. У G20 есть исключительная возможность выступить с мощным пакетом мер для устранения возникших угроз", — пояснил он. И добавил, что это продемонстрировало бы солидарность с народами мира, особенно наиболее уязвимыми. Речь прежде всего об Иране. Из-за санкций Исламской Республике не хватает лекарств и средств диагностики. А там уже несколько тысяч зараженных. Тегеран просит мировое сообщество содействовать отмене ограничений для борьбы с эпидемией. "Коронавирус произведет обратный эффект — не смягчит, а усугубит противоречия, — считает заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин. — Наиболее яркий пример — системный кризис ЕС: члены Евросоюза вредят друг другу своей эгоцентричной, недальновидной политикой". © РИА Новости / Антон Быстров Люди в медицинских масках на улицах Тегерана По мнению эксперта, пандемия коснется и противостояния давних противников. "COVID-19 усилит конкурентную борьбу в условиях системного мирового финансового кризиса. Наглядная иллюстрация — циничное выступление (госсекретаря США Майкла. — Прим. ред.) Помпео о том, что санкции против Ирана не мешают борьбе с коронавирусом, хотя мы знаем, как сильно Тегеран нуждается в помощи". Костин считает, что из-за распространения болезни "какое-то затухание будет, но кратковременное". "Скорее всего, сильные постараются использовать ситуацию в своих целях и интересах", — уточняет он. Вместе с тем эксперт отмечает, что эпидемия "не воспринимается настолько серьезной угрозой, чтобы человечество вело себя более прагматично, целесообразно и гуманитарно". "В американской прессе встречаются суждения ястребов — мол, надо воспользоваться ситуацией и ударить по Ирану, пока он слаб. Некоторые увидели повод и для усиления давления на Китай, — продолжает Костин. — Как видите, до смягчения нравов очень далеко". Руководитель группы стратегических оценок Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Сергей Уткин указывает, что выступать с призывами к солидарности — роль генсека ООН. "Его публичность требует таких заявлений, но он не имеет средств принуждения, поэтому слова Гутерриша не произведут особого эффекта, — полагает собеседник РИА Новости. — Сегодняшняя угроза довольно серьезная, она отвлекает силы сторон, вовлеченных в противоборство. Тут действуют больше здравый смысл и необходимость принимать меры по защите собственного населения, чем увещевания сколь угодно авторитетной международной организации". "Что касается санкций, в случае с Ираном некоторые западные страны могут допустить поставки препаратов в очаг распространения инфекции, — продолжает Уткин. — В отношении России ситуация совершенно другая. Не предполагается медицинская помощь, кроме того, позиция Москвы — санкции не могут быть предметом международных переговоров, так как незаконны. Правительство России предпринимало меры по демпфированию их эффекта, включая поддержку ряда отраслей. И для Запада, и для России этот вопрос не настолько критичен, чтобы что-то поменялось". По словам сотрудника ИМЭМО, "каждый конфликт разный". "Я не занимаюсь Ливией непосредственно, но, насколько знаю, ситуация там не улучшается. Сложно представить, что Иран примет помощь напрямую от США или Вашингтон поможет. Здесь важна роль посредников. Но вероятно, возобладают политические противоречия, которые не устранит никакая борьба с коронавирусом", — заключает Уткин. *Организация признана экстремистской и запрещена в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





142 Источник Похожие новости Капкан для авиации ВКС РФ или мнительность СМИ? Длинная рука Patriot PAC-2/3 The National Interest, а чего вы, собственно, хотели? Страшные мартовские годовщины Звёзды, полосы, восходящее солнце, гиперзвук и многообещающие планы Эволюция танковой брони: вчера, сегодня, завтра Коронавирус: как перестать паниковать и успокоиться? Новости партнеров