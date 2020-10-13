Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Нава...
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл прав...
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
Главная / Аналитика

Враги Трампа правы: иностранцы выберут Америке президента

13 октября 2020, 09:30  •  97 • Аналитика
© REUTERS / Kevin Lamarque 
Президентская кампания в США идет своим чередом.
Журнал Vogue написал в Instagram, что "мода — это политика", и призвал покупать мерч, созданный "19 ведущими модельерами страны" в поддержку Джо Байдена и Камалы Харрис. В конце поста издание осознало, что чего-то не хватает, и напомнило о необходимости прийти на выборы.
Не остаются в стороне и иностранные деятели.
Подросшая с прошлого года шведская экоактивистка Грета Тунберг также отметилась агитацией в пользу кандидата от Демократической партии. Она предпочла использовать в качестве рупора Twitter, где экспрессивно выразила свою мысль: "Я имею в виду… ну знаете… черт! Просто организуйтесь и заставьте всех голосовать #Байден".
С девушкой работают настоящие профессионалы своего дела, среди прочего эффектно использующие хештег.
Более тонко действовали другие селебрити — герцог и герцогиня Сассекские, больше известные под именами принц Гарри и Меган Маркл и ныне проживающие в Лос-Анджелесе. В конце сентября они записали видео, в котором призвали граждан США прийти на избирательные участки в день выборов.
Правда, резонанс оказался в основном не тот, на который явно был расчет. Меган Маркл в прошлом неоднократно высказывалась негативно в адрес американского президента. Гарри же и вовсе не является гражданином США. К тому же, сохраняя за собой герцогский титул, своим выступлением пара нарушила базовое правило британской королевской семьи о неучастии в политике, тем более другого государства. А в формально нейтральных формулировках их обращения легко усматривается прозрачная поддержка все того же Джо Байдена.
Так что из-за ролика Гарри и Меган превратились в мишень для общественного недовольства. На днях Джейсон Смит, один из республиканцев — членов палаты представителей, направил официальное обращение послу Великобритании в США Карен Пирс, в котором выразил обеспокоенность вмешательством супругов в президентские выборы.
Британские таблоиды пишут, что поведением пары крайне недовольны и в Букингемском дворце. Более того, по слухам, Гарри уже вызван на ковер к королеве Елизавете, которая намерена устроить ему обструкцию за недопустимые для членов монаршего семейства действия.
В то же время понятно, что по современным меркам ничего из ряда вон выходящего внук своей бабушки не совершил.
На прошлых президентских выборах в США мэр Лондона Садик Хан открыто поддержал Хиллари Клинтон. Он, конечно, не принадлежит к королевской фамилии, но куда более официальное лицо, нежели шестой номер в линии наследования британского престола.
Да и вообще, за последние двенадцать лет привлечение иностранных лидеров общественного мнения для поддержки кандидатов от Демократической партии стало обыденностью. Двенадцать и восемь лет назад все прогрессивное человечество открыто и самым активным образом болело за Барака Обаму, первого чернокожего в Белом доме. Агитационная истерика либералов планеты четырехлетней давности за Хиллари Клинтон, первую женщину — претендента на Овальный кабинет, свежа в памяти многих. К делу тогда привлекались любые влиятельные общественно-политические фигуры, деятели культуры и просто знаменитости вне зависимости от гражданства и места проживания.
Так что нынешняя агитационная кампания в поддержку Джо Байдена просто продолжает сложившуюся многолетнюю практику.
С этой точки зрения новыми гранями начинают играть уже набившие оскомину обвинения в адрес России во вмешательстве в американские выборы. Обычно их воспринимают как отражение внешнеполитической привычки Соединенных Штатов бесцеремонно влезать в выборные процессы в других странах.
Однако запустили-то эту тему во внутреннюю политику и постоянно поддерживают ее в активном состоянии именно демократы, недовольные избранием Дональда Трампа, — те самые демократы, которые уже давным-давно сделали стандартной практикой влияние иностранцев на выбор американцами главы своего государства.
Разумеется, авторы данной технологии уверены, что никакой угрозы суверенитету Соединенных Штатов она не несет, так как иностранцы в данном случае выступают в качестве инструмента, который используется ровно настолько, насколько это нужно американским организаторам.
Вот только политика тем и интересна, что любой инструмент тут можно повернуть против его создателя, а открыв ящик Пандоры, крайне затруднительно удержать под контролем его содержимое.
Текущий опыт США, на собственном опыте проверяющих возможности технологии "цветных революций", служит тому очередным подтверждением. А там и до иностранцев, которые захотят на самом деле повлиять на выбор хозяина Белого дома, может дойти.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
12 октября 2020, 08:45
Совершена большая антикитайская провокация
12 октября 2020, 05:05
Раз в год и ботинок стреляет: как Хрущев насмешил и напугал одновременно
12 октября 2020, 08:45
У Америки не хватило денег на вакцину
12 октября 2020, 11:30
Газификация России в надёжных, натруженных руках топ-менеджмента «Газпрома»
12 октября 2020, 09:40
Мир на Ближнем Востоке зависит от воли Ирана
12 октября 2020, 08:45
Фидель Кастро – диктатор, влюбивший в себя полмира
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "...
13 октября 2020, 06:45
Неудобные вопросы о COVID: "Шарите" - в центре скандала с "преступлени...
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать...
13 октября 2020, 02:10
"Если не смогу закончить войну...": Зеленский дал радикальное обещание по Д...
13 октября 2020, 02:10
Шаг до применения ядерного оружия? Журналисты заявили об опасной "побочке" ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2020, 12:35
Чертыхнулась, но высказалась: "Девочка, обвинившая президентов" оскандалилась с новым призывом
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
07 октября 2020, 19:40
Самолёт-разведчик пролетел над российской базой в Гюмри и "вырубился"
11 октября 2020, 16:15
"Слышь, басурмане": Чичерина вступилась после недвусмысленной угрозы военкору Пегову
07 октября 2020, 23:20
"Рычаги давления на Польшу есть": Варшава может поплатиться за штраф "Газпрому" - эксперт
08 октября 2020, 14:00
Владимир Зеленский продал Николаев англичанам за возможность купить британские военные катера
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.