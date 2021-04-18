Как считает политический обозреватель Царьграда Андрей Перла, враги России выбрали особую дату для атаки. Речь идёт о 21 апреля, когда глава государства Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию.

Сторонники блогера Алексея Навального решили организовать 21 апреля очередную акцию протеста. Ситуацию прокомментировал политический консультант, журналист и политический обозреватель Царьграда Андрей Перла.

Именно 21 апреля президент России Владимир Путин намерен обратиться с посланием к Федеральному Собранию.

Перла не считает глупым подобный манёвр "изменников родины имени берлинского пациента, голодающего из Петушков". Да, много людей собрать они не смогут, однако организаторам будет проще спровоцировать потасовки с полицией, которые затем будут использовать западные СМИ.

"С другой стороны, эти жёсткие меры будут полностью оправданы. Ничем кроме врагов отечества этих людей больше ни считать, ни называть нельзя. И сами они никем другим себя более не считают", - пояснил Перла.

Обозреватель добавил, что против Путина выступают сейчас враги России. Других оппонентов у главы государства сейчас попросту нет.

Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил России новыми проблемами. На этот раз поводом стало состояние блогера Алексея Навального, который отбывает наказание в тюрьме.

Ранее сторонники блогера начали утверждать, что он якобы умирает. Они также решили организовать новую акцию протеста 21 апреля.

В унисон с Белым домом выступил МИД Франции. Дипломаты рассказали, что Евросоюз может ввести новые санкции из-за ситуации с блогером. Более того, дело Навального станет одной из тем на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдёт уже 19 апреля.