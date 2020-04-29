Врага отступить заставим, но не ценой жизни наших родителей: Самое проникновенное слово Путина

Президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания с главами субъектов и членами правительства говорил о важнейших решениях, без которых мы не выстоим в дни пандемии коронавируса. Он отметил, что распространение коронавируса в России удалось затормозить, и добавил: тем не менее сегодня было бы беспечно полагаться на то, что угроза ослабела и обойдёт нас стороной.

Путин призвал граждан дисциплинированно и чётко выполнять предписания медиков. Кроме того, сообщил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая "при строгом соблюдении профилактических мер, принятых сейчас в регионах". Озвученные решения можно представить тезисно:

"Мы не можем бросить других больных, люди должны получать всю необходимую помощь".

"Пик ещё не пройден, мы перед самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией".

"От всех нас потребуется собранность, дисциплина и организованность".

"Чем строже мы будем соблюдать требования, следовать требованиям самоизоляции и карантина, тем быстрее это уйдёт".

А на обращении Владимира Путина Царьград остановится подробнее. Публикуем его полностью. Пожалуй, это самое проникновенное слово президента за последние месяцы.

"Для каждого из нас самое дорогое – это жизнь, здоровье близких, безопасность родителей и детей. И сейчас мы чувствуем это особенно остро. Переживаем за свои семьи, за друзей. Стремимся оградить их от жестокой угрозы. При этом кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит. Многие не видят угрозы, ну просто не чувствуют её. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших, 48 тысяч человек – это всего лишь 0,4% жителей столицы. Но, во-первых, это жизнь, здоровье конкретных людей, и их немало. А во-вторых, опасность дальнейшего, причём широкого распространения болезни не миновала, она ещё очень велика.

Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, всё больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция. Кто оказался в больнице с осложнениями. Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких. Понимаю, как это нелегко: и горечь потери, и груз усталости, тревог, неопределённости. Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей. Накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы. И каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: всё наконец закончилось, всё позади. Тем более что за окнами весна, тёплые солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. Многие планировали там где-то, возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках. И конечно, так и нужно сделать. Но… но прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность. Воздержаться, как бы этого ни хотелось, от похода в гости к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок. Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом.

Предстоящие майские дни здесь решающие. Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно. Соблюдая требования безопасности, режима самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник – День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. Этот день, его духовная сила навсегда в наших сердцах. Девятого мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдёт авиационная техника, современные боевые самолёты и вертолёты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют. Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять – найдём возможность сказать им самые тёплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы. Расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о её событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек. Споём "День Победы", "Катюшу", "Землянку" – песни, которые любим и знаем наизусть. А всё, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведём и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка". Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И прежде всего вдвойне – для наших ветеранов.

Фото: Kremlin Pool/Globallookpress.

Уважаемые друзья, пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания. Конечно, с военными их сравнить нельзя, и слава Богу. Но надо чётко понимать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом. И его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей приуменьшать тоже нельзя. Ведь мы видим, какие тяжёлые последствия во всём мире несёт распространение коронавируса. Делаем всё возможное, чтобы его остановить. Основный удар держат, конечно, наши медицинские работники. Они ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других. Призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте сражаются за всех нас. И их слово имеет особый вес для осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены.

Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, ну, конечно, раздражают. Даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав. И в этой связи хочу ещё раз сказать о том, что лежит в основе принятых мною решений. Безусловная ценность современной цивилизации – это, конечно, свобода, свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима. Является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны её защитить. Для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил. Напомню также известную формулу: свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией она, эта формула, более чем уместна.

Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свобод других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизни. И в этом случае свобода превращается в безответственность, в эгоизм и – в определённом смысле – в насилие над окружающими. Может привести к немалым бедам. И ещё об одном нравственном, моральном выборе, который стоит перед нами сейчас. В мире в целом, а порой и у нас, в России, звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. И это, конечно, очень, очень важно. Но что в этой связи предлагается... Предлагается, по сути, идти вперёд, перешагивая через всё и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь. По сути, не брать в расчёт риски, связанные с эпидемией. И просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть – ну, мол, пусть заболеет. Останется инвалидом или даже умрёт. Значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя…

Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы живем в XXI веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству. Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жёстких порядках. Однако и это не помогло. И в конечном счёте она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительна.

Давайте вспомним и очень короткий, всего несколько страниц, но пронзительный, трогающий до слёз рассказ Джека Лондона "Закон жизни". В нём речь идёт о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды – и уходили. Оставляя родителей на съедение зверей. Оставляя их умирать. А старик, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю, это не наш генетический код. Потому что мы учились у наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живёт более тысячи лет. И сегодня они – главная опора нашей государственности. Мы получили их вместе с Православием. Эти ценности лежат и в основе других наших религий, других народов России – ислама, буддизма, иудаизма. Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей.

Вновь повторю: для нас сейчас главное – это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем. Твердо знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас. Сохраним, сбережём людей, а всё остальное приложится. Мы всё обязательно поправим и наверстаем. Одолеем этот коронавирус – и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто. Подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им и сохранить рабочие места, и снова встать на ноги. Такие меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться и расширяться. А сейчас каждый наш пусть даже небольшой, но всё-таки реальный успех, тем более каждая спасённая жизнь укрепляют нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией. Мы заставим её отступить. Жизнь обязательно наладится. И в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее. Чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надёжные условия для будущего развития. Спасибо вам всем. Благодарю".