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«Враг всего мира»: Президент Боливии назвал США глобальной угрозой для человечества

24 октября 2018, 12:09  •  87 • Политика
Президент Боливии Эво Моралес назвал США главной угрозой миру из-за намерения Америки выйти из ДРСМД и послать войска на границу с Мексикой.
Желание Соединенных Штатов выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), озвученное президентом США Дональдом Трампом ранее, а также его угроза отправить на границу с Мексикой американские войска, чтобы остановить поток мигрантов, вызвали бурю негодования у его боливийского коллеги Эво Моралеса. Он назвал США «врагом всего мира».
Такую точку зрения лидер Боливии высказал в своем Twitter.
«Трамп угрожает отправить свои войска на мексиканскую границу против тысяч центральноамериканских мигрантов, объявив о выходе США из Договора о ядерных ракетах средней дальности с Россией, - пишет Моралес. - Таким образом, США являются врагом всего мира и прав человека».
Trump threatens to send send his troops to the Mexican border against thousands of Central American migrants, after announcing the US withdrawal from the Intermediate-range Nuclear Forces (INF) treaty with Russia. Thus, the US is the enemy of world peace and human rights.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 24 октября 2018 г.

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