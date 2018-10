«Враг всего мира»: Президент Боливии назвал США глобальной угрозой для человечества

Желание Соединенных Штатов выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), озвученное президентом США Дональдом Трампом ранее, а также его угроза отправить на границу с Мексикой американские войска, чтобы остановить поток мигрантов, вызвали бурю негодования у его боливийского коллеги Эво Моралеса. Он назвал США «врагом всего мира».

Такую точку зрения лидер Боливии высказал в своем Twitter.

«Трамп угрожает отправить свои войска на мексиканскую границу против тысяч центральноамериканских мигрантов, объявив о выходе США из Договора о ядерных ракетах средней дальности с Россией, - пишет Моралес. - Таким образом, США являются врагом всего мира и прав человека».

Trump threatens to send send his troops to the Mexican border against thousands of Central American migrants, after announcing the US withdrawal from the Intermediate-range Nuclear Forces (INF) treaty with Russia. Thus, the US is the enemy of world peace and human rights.