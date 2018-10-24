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«Враг всего мира»: Президент Боливии назвал США глобальной угрозой для человечества
24 октября 2018, 12:09 • 87 • Политика
Президент Боливии Эво Моралес назвал США главной угрозой миру из-за намерения Америки выйти из ДРСМД и послать войска на границу с Мексикой.
Желание Соединенных Штатов выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), озвученное президентом США Дональдом Трампом ранее, а также его угроза отправить на границу с Мексикой американские войска, чтобы остановить поток мигрантов, вызвали бурю негодования у его боливийского коллеги Эво Моралеса. Он назвал США «врагом всего мира».
Такую точку зрения лидер Боливии высказал в своем Twitter.
«Трамп угрожает отправить свои войска на мексиканскую границу против тысяч центральноамериканских мигрантов, объявив о выходе США из Договора о ядерных ракетах средней дальности с Россией, - пишет Моралес. - Таким образом, США являются врагом всего мира и прав человека».
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