«Враг всего мира»: Президент Боливии назвал США глобальной угрозой для человечества

Президент Боливии Эво Моралес назвал США главной угрозой миру из-за намерения Америки выйти из ДРСМД и послать войска на границу с Мексикой.

Желание Соединенных Штатов выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), озвученное президентом США Дональдом Трампом ранее, а также его угроза отправить на границу с Мексикой американские войска, чтобы остановить поток мигрантов, вызвали бурю негодования у его боливийского коллеги Эво Моралеса. Он назвал США «врагом всего мира».

Такую точку зрения лидер Боливии высказал в своем Twitter.

«Трамп угрожает отправить свои войска на мексиканскую границу против тысяч центральноамериканских мигрантов, объявив о выходе США из Договора о ядерных ракетах средней дальности с Россией, - пишет Моралес. - Таким образом, США являются врагом всего мира и прав человека».