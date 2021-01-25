Враг у ворот? В Казахстане найдены следы влияния Пентагона

Автор:

Владимир Хомяков

Но меня лично не столько США беспокоят (они-то как раз себя в своём стиле ведут), а соседний с нами Казахстан. Вроде бы наш, бывший когда-то вообще автономной республикой в составе РСФСР. Вместе с нами спасавший мир в Великой Отечественной войне. После распада СССР вместе с Россией – основной "локомотив" сотрудничества новообразованных государств. Член ЕврАзЭС и ОДКБ. И тем не менее… "Сила птицы – в крыльях, а человека – в дружбе" – гласит хорошая казахская пословица. Вот только с дружбой этой в последнее время у нас что-то не то. И это настораживает.

"Их в поликлинику надо сдать, для опытов…" (почтальон Печкин)

Следуя "ковидной" моде последнего времени, начну с вирусов. Как известно, в Казахстане продолжают находиться, а по некоторым данным, несмотря на недовольство местных жителей, негласно расширяются референс-лаборатории, действующие в тесном сотрудничестве с Пентагоном. Ещё со сталинских времён в Алма-Ате работала крупнейшая в Средней Азии исследовательская школа противоэпидемиологической службы с огромной научной базой, коллекциями и массой наработок. Всё это Казахстан "по дружбе" предоставил своим новым американским партнёрам. И что те в своих лабораториях нынче "химичат", одному Аллаху ведомо.

Разумеется, местных жителей это тревожит, а для оппозиции становится одним из главных поводов для критики властей. Наличие курируемых Пентагоном (а значит, военных и ничего общего с обеспечением антивирусной безопасности населения не имеющих) лабораторий официально отрицал даже казахстанский МИД. Правда, наличие Центральной референтной лаборатории при Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Айкимбаева (создана 9 сентября 2016 г.) казахи не отрицают, но тут же оговариваются, что занимается она исключительно фундаментальными исследованиями в области биологической безопасности страны, принадлежит только Казахстану и только им финансируется.

Но многие местные всё равно этому не верят и, видимо, имеют на это серьёзные основания. Потому как то, что американские военные лаборатории, тестирующие с риском для местного населения искусственно созданные в них вирусы, имеются в 25 зарубежных странах, хорошо всем известно. Ибо не дома же у себя им такую дрянь тестировать. А местных не жалко…

"На границе тучи ходят хмуро" (советская песня про танкистов)

Несмотря на то, что Казахстан вроде как член ОДКБ, и в случае чего Россия обязана его защищать, это нисколько не мешает его военному сотрудничеству с США и в чисто военном аспекте. Так, совместные со Штатами и Англией военные учения "Степной орёл" (а также ряд других специальных манёвров) проводятся им с 2003 года. Интересно, против кого? Против "международных террористов", вероятно (хотя что они там, в Казахстане, забыли?!). Ну не против России же…

А ещё США, как и везде, занимаются прежде всего подготовкой "своих" кадров. На базе Военного института Сухопутных войск в Алма-Ате создан учебный центр специальной программы НАТО "Партнёрство ради мира", которая является промежуточным подготовительным шагом для вступления страны в НАТО.

На базе кадетского корпуса Министерства обороны РК с 2015 года проводится курс подготовки младшего командного состава, где преподают инструкторы Академии сержант-майоров Сухопутных войск США. А ещё американцы в открытом в 2018 году на базе Академии пограничной службы РК открыли Центр для обучения пограничников стран Центральной Азии и даже презентовали казахским коллегам 11 модульных комплексов, размещённых в пункте технического наблюдения "Мыс Скалистый" на Каспии.

При том, что подобные "подарки", как правило, снабжены соответствующими "закладками", сегодня через них американцы могут спокойно наблюдать за Каспием, где по международным договорам их быть вообще не должно. Говорят, что по той же "программе помощи" американцы сотрудничали с Академией Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана. Причём, по слухам, в обмен они получили информацию о возможности пересечения российской границы в разных местах.

Но совсем смешно получилось в Усть-Каменогорске, где США в октябре 2019 года открыли Антикризисный учебный центр Национальной гвардии Казахстана на территории... секретного Ульбинского металлургического завода (УМЗ), где хранятся 90 тонн низкообогащённого урана. Формально нацгвардейцев учат этот опасный объект охранять, однако случись какой крутой поворот в американо-казахских отношениях, и за то, что на территории Казахстана вдруг не жахнет "грязная бомба" в 90 тонн, я бы лично не поручился. Вот и гадай с такими "друзьями": то ли шейку тебе почёсывают, то ли к горлу примеряются.

"На земле друзей не так уж много,

Опасайтесь потерять друзей"

(Расул Гамзатов)

Ну и, конечно, не обошлось без экономического сотрудничества, иначе предоставление своих территорий только под американских военных выглядело бы несколько двусмысленно. 7 января было объявлено о создании США, Казахстаном и Узбекистаном Центральноазиатского инвестиционного партнёрства. Разумеется, исключительно

в целях продвижения регионального экономического партнёрства и процветания (разве американцы где-либо в мире чем-то другим занимаются?)

Предполагается, что Американская финансовая корпорация международного развития DFC, Международный финансовый центр "Астана" и Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана за пять лет привлекут не менее $1 млрд в проекты частного бизнеса – в основном в туризм, сельское хозяйство и "женский бизнес". Не Бог весть что, но важно начать и зафиксировать своё присутствие в регионе.

То, что здесь больше политики, нежели экономики, и неэкономисту понятно. Ясно, что главная цель – вовлечь среднеазиатские государства на постсоветском пространстве в постоянные "союзнические" отношения с США, максимально оторвав их от ЕврАзЭс и Китая. В связи с этим американцы резко оживили формат встреч "С5+1" (5 центральноазиатских стран + США), начатый ещё когда Госдепом руководил Джон Керри. Целью проекта изначально являлся подрыв влияния России в регионе, что вызвало поддержку даже у теперь уже экс-президента Трампа и щедрое финансирование от Конгресса в 15 млн долларов.

В отличие от Узбекистана, которого ещё со времён Збигнева Бжезинского американцы пытаются подтолкнуть к роли "регионального лидера", в отношении Казахстана планы более скромные. Но они есть. В частности, это касается его участия в обширной программе подготовки местных кадров. Американцы, видимо, чётко усвоили тезис нелюбимого ими Сталина, что "кадры решают всё", и сегодня делают всё, чтобы это были ИХ КАДРЫ.

В частности, создан Молодёжный совет "C5+1", ставший, по словам американцев, "динамичной молодёжной платформой", объединяющей студентов из пяти стран Центральной Азии и Афганистана. Здесь американцы готовят будущее поколение лидеров. Возможных лидеров протестов и цветных революций – в том числе. На всякий случай, а то мало ли что…

"Если друг оказался вдруг

И не друг, и не враг, а – так…"

(В. Высоцкий)

Меня могут упрекнуть, что в весьма объёмную сравнительно с рядом других "постсоветских" стран "бочку мёда" двусторонних отношений я влил изрядную "ложку дёгтя", а то и не одну.

Однако "любовь за деньги" с США, явно направленная против России, в Республике Казахстан дополняется общеизвестной "ползучей русофобией": вытеснением из обращения русского языка, тотальным переименованием русских городов в Казахстане, конъюнктурным искажением исторической правды и даже репрессиями против своих граждан, призывающих к более тесной российско-казахстанской интеграции (да, это я опять про Ермека Тайчибекова). Всё это ни искренней дружбе, ни даже товарищескому взаимному доверию, мягко говоря, не способствует.