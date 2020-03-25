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Враг у ворот. Коронавирус и армия
25 марта 2020, 15:35 • 18 • Аналитика
На фоне разнонаправленной информации от государственных учреждений и ведомств в деле работы с коронавирусом, на фоне уже проигранных локальных битв отдельными учреждениями встает вопрос о центре борьбы с этой проблемой. Есть ли такой центр?
Речь идёт не о формальном подходе: соберём межведомственную комиссию, примем решения и т.д., а о реальном решении проблемы.
Информации о принимаемых мерах разрозненными организациями противостоит постоянный рост числа заболевших. То есть наши ведомства действуют предсказуемо: все решения по факту, никакой работы на опережение.
Более того, выясняется, например, такой крайне странный факт, что врачи не находятся на едином учете, им необходимо это сделать в ближайшее время. Это удивительно, так как все врачи и квалифицированный медперсонал — военнообязанные, они должны стоять на учете в военкоматах. То есть следует ли понимать, что учет военнообязанных никто не ведет как положено? Но действующее законодательство возлагает эту обязанность в том числе и на кадровые подразделения юридических лиц (компаний), и (говорю из личного опыта) сотрудники военкоматов требуют четкого отчета по всем военнообязанным. Впрочем, как известно, важнейший принцип чиновничьего управления в РФ известен: ищем под фонарем, а не там где потеряли.
Поэтому чем прозрачнее организация, тем сильнее ее проверяют, и наоборот.
Этот формальный принцип – краеугольный камень нынешней системы управления, укоренившийся во всех ведомствах, за редким, очень редким исключением.
Но на фоне реальной или мнимой угрозы коронавируса встает вопрос: кто сможет помочь людям, кроме Генерала Мороза? Его силы бессильны на фоне наступления весны. К тому же говорят, что вирус погибает при плюсовых температурах.
Представляется, что в такой ситуации только одно ведомство может справиться с этой проблемой, справиться наиболее эффективно.
Министерство внутренних дел крайне усечено в своих функциях, гражданский Минздрав не имеет соответствующих полномочий, а МЧС — должного веса.
Конечно, и по факту, и по специализации это дело только для Министерства обороны.
Объективно мы не знаем, настоящая это война или нет, но это некий прообраз вторжения («Марс атакует»). И кому, как не представителям Министерства обороны, стоять во главе обороны, кому, кому, как не его представителям, возглавлять все чрезвычайные штабы? Не партикулярным же чиновникам, которые в массе своей (когда не занимаются «своими делами») трудятся, за редким исключением, над перекладыванием бумажек и написанием отчетов о перекладывании бумажек… Войной с вирусом нужно заниматься военным людям, умеющим действовать в соответствующих ситуациях. По крайней мере, мне кажется, что они знают, как действовать. А заодно и потренируются. Это во-первых.
Во-вторых, в структуре ВС и есть войска радиационной, химической и биологической защиты, созданные именно для этого. Кому, как не им, решать эту задачу?
В-третьих, никто, кроме военных, не сможет обеспечить реального карантина необходимых мест.
Да, мне могут возразить: мол, что для этой цели существуют экс-ВВ – Росгвардия.
Но это ведомство в силу структурной специфики не имеет «естественных» целей. В реальности эта государственная структура, хоть она и стала формально-бюрократически самостоятельной, но в основной своей деятельности всё равно полностью взаимодействует с МВД, по факту являясь структурой вспомогательной. Использовать ее потенциал необходимо, но все силы Росгвардии в ситуации с вирусом должны быть подчинены армейскому руководству.
Единоначалие — это краеугольный камень при решении такой задачи.
Так же, как и все транспортные узлы с их ведомствами и их руководством должны быть подчинены военным комендантам.
Министерство здравоохранения в области борьбы с пандемией так же должно быть подчинено военному командованию, а в местах особых угроз все другие структуры, включая МВД (кроме структур национальной безопасности), также должны неукоснительно выполнять решения военных.
Дабы в условиях карантина избежать нарушения прав граждан, что часто возникает в щекотливых ситуациях, к подразделениям, выполняющим задачи по ликвидации очагов и угроз, в обязательном порядке нужно прикомандировать представителей прокуратуры. Должны находиться они и в штабах.
Любые обращения граждан должны фиксироваться, а решения должны достигаться в рамках полномочий представителей ВС в районах карантина (не выходя за рамки закона и не нарушая прав и свобод).
В конце концов, всё это делается на благо граждан страны.
Армия РФ сегодня — единственная четкая структура, которая имеет (при многих проблемах) систему управления и решений. Структура, в которой не только наличествует формальная (на бумаге) система, но есть реальная система, способная бороться с пандемией. Устав караульной службы – он и в Африке устав.
И эта ситуация дает военному ведомству возможность на практике отработать борьбу с реальными угрозами, получить уникальный опыт. Это не командно-штабные учения!
Скажу больше: в случае создания на базе именно ВС, а не межведомственных комиссий и комитетов, штаба по борьбе с пандемией его может возглавить верховный главнокомандующий, что, очевидно, придаст ему дополнительный импульс.
Конечно, описанный сценарий чисто гипотетический, но я считаю, что в настоящих условиях достичь быстрого и четкого результата можно только в том случае, если эта трудная работа будет доверена МО.
Ващенко Э.
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