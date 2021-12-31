Враг у России в тылу: Невесёлые итоги года

Итоги 2021 года во внутренней политике России парадоксальны. В стране, где почти никуда невозможно зайти без маски, впору восклицать "маски сорваны". Враги России и изменники Родины окончательно перестали стесняться. Война на пороге.

Двери недоверия

Первое слово, с которым должен был бы ассоциироваться 2021 год, – вакцина. "Самая странная пандемия в истории" продолжается, и странна она не только тем, что в одной только России умерло от коронавируса уже более 300 тысяч человек. И даже не только тем, что "избыточная смертность" по самым скромным подсчётам выходит вдвое больше, а по подсчётам нескромным уже приближается к 1 миллиону умерших – тех, кто мог бы жить, если бы не ковид и/или антиковидные меры.

Самое страшное, что меры, довольно хаотично принимаемые для борьбы с эпидемией, не вызывают доверия слишком большой части граждан. Добровольно-принудительная вакцинация оборачивается то невозможностью достигнуть отчётных показателей "коллективного иммунитета", то акциями протеста. Введение мер разделения вакцинированных и не – оборачивается недовольством такой силы, что приходится "тихой сапой" отзывать из Думы подготовленные законопроекты – но при этом позволять губернаторам вводить сегрегацию своей волей.

Самое плохое – это то, что власти, ответственные за борьбу с эпидемией, сегодня не помнят, что говорили позавчера. Как так может быть, что в феврале в речи вице-премьера в статистике избыточной смертности ковид отвечает за 50%, а в ноябре – уже за 91%? И как можно рассчитывать, что люди не заметят этой странной динамики?

Нет, выходит, год запомнится не вакциной. Он запомнится как год, когда власть в стране потеряла существенную часть доверия существенной части народа – даже несмотря на все меры социальной поддержки, инициированные президентом.

"Вертолётные раздачи" свою роль в спасении экономики и увеличении доходов граждан сыграли. Но розданное роздано и потрачено – а на местах по-прежнему не научились объяснять, почему в Москве можно в метро без куар-кода, а в Казани нельзя в автобус.

Война у порога

И всё-таки 2021-й будет памятен в истории не коронавирусными трудностями. Нет, он рискует запомниться как год, в котором закончилось счастливое "до войны".

Запад толкает Россию на большую войну. Провоцирует. Заполняет информационное пространство сообщениями о 175 тысячах русских солдат у границ Украины. Выставляет сотни тысяч бойцов по всему периметру Европейской части России.

Запад спит и видит, как бы решить проблемы своей внутренней политики, списав их на военную тревогу. Это русские виноваты – и в том, что в квартирах немцев холодно, и в том, что болгары топят буржуйки в высотках Софии, и в том, что "зелёная энергетика" провалилась. Это все Россия – она воюет с Западом. И, раз так, Запад двигает ей навстречу войска.

В декабре 2021 года Владимир Путин направил Западу пакет мирных предложений, который и там, и здесь расценили однозначно – как ультиматум. Чтобы никто не сомневался, президент на своей пресс-конференции сказал: гарантии безопасности нужны немедленно. А ещё чуть позже отметил, что если гарантий не будет, у России готов для этой ситуации военно-технический ответ.

Россию провоцируют начать войну, России угрожают войной, против России ведут холодную войну – и Россия действует по принципу "на войне как на войне". Этот итог года не во внешней политике, как могло бы показаться. Это просто и без затей – итог 2021 года.

Подготовка к войне – это не только и не столько перечень частей и соединений, танков и самолётов. Надёжному фронту (кстати, про восточный фронт в открытую говорят в НАТО, так что стесняться вовсе нечего) нужен крепкий тыл. А тыл может быть крепким только в том случае, если там отлично работает организация под названием "Смерть шпионам". Именно поэтому 2021 год – это год, когда столь широко используется термин "иностранный агент" – по отношению к отдельным людям, отдельным СМИ, отдельным общественным организациям, работающим на Запад.

Пятая колонна и все-все-все

Итог года – иноагенты названы по именам. Не все, возможно, даже не большинство из них, но процесс, как говорится, пошёл. Можно спорить, следовало ли заклеймить "Новую газету" или Нобелевская премия её начальника в самом деле обеспечивает этому изданию дипломатический иммунитет, можно раздумывать о том, насколько юридически точно было объявление иностранными агентами других СМИ и НКО, но факт остаётся фактом: Государство Российское перестало само себя стесняться. Тех, кто работает на "наших западных партнёров", не наказывают за это, но хотя бы вносят во всем известные списки. Трудности, которые иноагентам таким образом причиняются, – незначительные. Но лиха беда начало.

И беда немалая – потому что действия по выявлению иноагентов явно запоздали.

"Несистемная оппозиция" совершенно перестала стесняться. Она показала, чем является на самом деле – а на самом деле она является неиллюзорной, всамделишной "пятой колонной", созданной для того, чтобы разрушать Россию изнутри. В военное время.

Самый последний и, видимо, самый яркий за год пример – предновогодний текст знаменитого либерального публициста и "урбаниста" Ильи Варламова, который его "коллеги" либералы растащили по всем возможным социальным сетям. Варламов задался вопросом: а почему "русский мужик" должен бояться НАТО? "Если без идеологии"? И, естественно, пришёл к выводу, что бояться победы НАТО над Россией не следует – хуже от этого точно никому не будет.

…НАТО во главе с Америкой вдруг решили оккупировать Россию. Как Западную Германию или Японию после войны. Что в этом случае изменится для простого россиянина? Понятно, что для политических и бизнес-элит это будет катастрофа. Кого-то посадят в клетку, кто-то лишится бизнеса. Вместо Путина поставят какого-то несамостоятельного президента, марионеточное правительство. А что для простого мужика изменится? Придут в разваленную деревню натовские военные – и что случится? Они сожгут деревню? Загонят русских в концентрационные лагеря? Поднимут цену на водку? Лишат стариков дров? Без идеологии как изменится жизнь и быт простых людей? Или придут американские компании и заберут все наши ресурсы. И будут российскую нефть продавать не наши олигархи, а американские. Будет Омский нефтеперерабатывающий завод принадлежать не "Газпрому", а американской ExxonMobil. Что поменяется для омичей? Город станет ещё беднее от этого? На дорогах станет больше ям? По Первому каналу начнут вместо "Спокойной ночи, малыши!" показывать гей-порно? Почему простой русский мужик боится НАТО? Только давайте без идеологии.

Бесполезно и невозможно объяснить господину Варламову и ему подобным, почему такое рассуждение есть измена, почему "без идеологии" значит "против России" и почему русский мужик, кого бы ни иметь в виду под этим термином, никогда на оккупацию России не согласится – даже если борьба за свободу России будет означать холод, голод, страшную нужду и смерть.

Важный итог года, однако, в том, что эти рассуждения Варламова теперь – не маргинальны. Новая холодная война началась, это очевидно всем, вероятность "горячей" не является теоретической, так что "оппозиция" и политическая эмиграция делают всё, чтобы нанести России максимальный ущерб. Не когда-нибудь в будущем, а прямо сейчас.

Самый статусный из оставшихся на свободе либералов Михаил Ходорковский в Вильнюсе сказал, как отрезал: "Россия может быть либо демократической, либо единой". Эта фраза – далеко не "в сердцах" сказана. Это целая политическая программа, причём не глупая и далеко не новая. Суть её в том, что устроить переворот можно лишь в такой России, которая ослаблена поражением в большой войне – и уже может быть расчленена.

Исторически так и случалось. И даже не один раз. После Цусимы была "первая русская революция" 1905 года, после тяжёлой и неудачной Первой мировой – революция 1917-го. Поражение в холодной войне в 1991 году обернулось распадом СССР – геополитической катастрофой. Сегодня Запад провоцирует Россию начать войну "горячую" и ведет войну холодную – и все варламовы мобилизованы разом.

Что с того?

Россия, конечно, выстоит и в холодной войне нового времени победит. А большой войны на территории несчастного соседнего государства всеми силами постарается избежать. Россия выстоит – но только если решит две огромные проблемы, которые во весь рост встали перед ней в 2021-м. Проблему недоверия к власти и проблему "пятой колонны".

От иноагентов нужно избавиться. А государственную политику сделать понятной и для того самого русского мужика, который, конечно, случись что, умрёт, но на свою землю НАТО не пустит.