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«Враг Путина» и «агент Кремля»: Олигарх Коломойский обвинил Порошенко в редактировании списка российских санкций

02 ноября 2018, 10:39  •  102 • Политика
Украинский олигарх и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский прокомментировал тот факт, что его имени не оказалось в списке лиц, против кого распространяются российские санкции. Он считает, что его имя вычеркнул из списка сам президент Украины Петр Порошенко, якобы считающий бизнесмена «агентом Кремля».
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал закон о введении контрсанкций в отношении 322 граждан и 68 компаний Украины. В перечне не оказалось имени олигарха и экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Сам он уверяет: его вычеркнул из списка президент Незалежной Петр Порошенко, посчитав предпринимателя, который является «давним врагом Путина», «агентом Кремля». А все ради того, чтобы очернить его перед США.
«Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», - цитирует Коломойского издание УНИАН.
Украинский бизнесмен заявил, что Москва якобы согласовывала с Киевом список тех физических и юридических лиц, против которых будут введены российские санкции. Коломойский также назвал тех, кто, по его мнению, мог приложить руку к редакции перечня.
«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (на этой улице располагается администрация президента Украины), - заявил бизнесмен. - Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую над списком».
По его мнению, помимо самого Порошенко, это была первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, управляющий директор инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, замглавы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде и ближайший соратник украинского президента Игорь Кононенко, а «почтальоном работал» лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук.
Напомним, Россия ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний в качестве контрсанкций. Документ предусматривает блокировку счетов, ценных бумаг и имущества ряда украинских физических и юридических лиц, которое есть в России. Они также не могут выводить капитал за границу.
Среди тех, кто включен в рестрикции, экс-премьер Тимошенко и сын Порошенко. Однако самого президента Украины в санкционном списке нет. Бывший премьер Украины и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала свое попадание в санкционный список, заявив, что это ее мало волнует, так как она не имеет и не может по закону иметь бизнеса ни в России, ни на Украине. Зато такой бизнес имеется у нынешнего президента Украины Порошенко. В этой связи Тимошенко возмутило, что ни глава Украины, ни его активы на Украине и в России под санкции не попали.
«Замечу, что в санкционном списке, удивительно, нет "Рошена" или "Ленинской кузницы"... Что бы это могло значить? Вы не знаете?» - написала Тимошенко в Facebook.

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