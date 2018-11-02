«Враг Путина» и «агент Кремля»: Олигарх Коломойский обвинил Порошенко в редактировании списка российских санкций

Украинский олигарх и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский прокомментировал тот факт, что его имени не оказалось в списке лиц, против кого распространяются российские санкции. Он считает, что его имя вычеркнул из списка сам президент Украины Петр Порошенко, якобы считающий бизнесмена «агентом Кремля».

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал закон о введении контрсанкций в отношении 322 граждан и 68 компаний Украины. В перечне не оказалось имени олигарха и экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Сам он уверяет: его вычеркнул из списка президент Незалежной Петр Порошенко, посчитав предпринимателя, который является «давним врагом Путина», «агентом Кремля». А все ради того, чтобы очернить его перед США.

«Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», - цитирует Коломойского издание УНИАН.

Украинский бизнесмен заявил, что Москва якобы согласовывала с Киевом список тех физических и юридических лиц, против которых будут введены российские санкции. Коломойский также назвал тех, кто, по его мнению, мог приложить руку к редакции перечня.

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (на этой улице располагается администрация президента Украины), - заявил бизнесмен. - Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, работавшую над списком».

По его мнению, помимо самого Порошенко, это была первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, управляющий директор инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, замглавы фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде и ближайший соратник украинского президента Игорь Кононенко, а «почтальоном работал» лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук.

Напомним, Россия ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний в качестве контрсанкций. Документ предусматривает блокировку счетов, ценных бумаг и имущества ряда украинских физических и юридических лиц, которое есть в России. Они также не могут выводить капитал за границу.

Среди тех, кто включен в рестрикции, экс-премьер Тимошенко и сын Порошенко. Однако самого президента Украины в санкционном списке нет. Бывший премьер Украины и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала свое попадание в санкционный список, заявив, что это ее мало волнует, так как она не имеет и не может по закону иметь бизнеса ни в России, ни на Украине. Зато такой бизнес имеется у нынешнего президента Украины Порошенко. В этой связи Тимошенко возмутило, что ни глава Украины, ни его активы на Украине и в России под санкции не попали.

«Замечу, что в санкционном списке, удивительно, нет "Рошена" или "Ленинской кузницы"... Что бы это могло значить? Вы не знаете?» - написала Тимошенко в Facebook.