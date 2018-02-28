Враг номер один: США назвали, кто для них всего страшнее

• 299 • Политика

Американские военные в очередной раз нагнетают конфликтность в отношениях США и России.

Руководитель центрального командования Вооруженных сил США Джозеф Вотел заявил сегодня, что Россия мешает их действиям на Ближнем Востоке.

Американские военные считают рост количества российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрозой привычному для США доминированию в воздухе.

Вотел в своем докладе настаивает на борьбе с Россией на Ближнем Востоке.

При этом американцы обвиняют Кремль в использовании сирийского конфликта в своих целях - для обкатки систем вооружения, несмотря на ущерб для страны и потери среди мирного населения.

"Рост числа российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрожает нашей возможности доминировать в воздушном пространстве", - утверждает представитель Пентагона.