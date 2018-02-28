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Враг номер один: США назвали, кто для них всего страшнее
28 февраля 2018, 13:09 • 299 • Политика
Американские военные в очередной раз нагнетают конфликтность в отношениях США и России.
Руководитель центрального командования Вооруженных сил США Джозеф Вотел заявил сегодня, что Россия мешает их действиям на Ближнем Востоке.
Американские военные считают рост количества российских зенитно-ракетных комплексов в регионе угрозой привычному для США доминированию в воздухе.
Вотел в своем докладе настаивает на борьбе с Россией на Ближнем Востоке.
При этом американцы обвиняют Кремль в использовании сирийского конфликта в своих целях - для обкатки систем вооружения, несмотря на ущерб для страны и потери среди мирного населения.
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