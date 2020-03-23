Врачи Турции получили громкую поддержку от народа - ежедневную трогательную благодарность за битву с коронавирусом

В Турции в разгар коронавируса граждане решили поблагодарить врачей, самоотверженно сражающихся с пандемией. В знак благодарности каждый вечер в 21.00 благодарные турки выходят на балконы квартир и аплодируют, а едущие в авто водители сигналят.

В этом флешмобе принял участие и лидер страны Реджеп Эрдоган.

Он выразил поддержку медикам аплодисментами.

"Приветствую от своего имени, от имени своей семьи и турецкого народа всех медицинских сотрудников, самоотверженных и преданных героев, которые противостоят всем трудностям и невзгодам. Приветствую и аплодирую", — сказал он.

Как и в другие страны мира, коронавирус проник в Турцию. Там уже скончались девять человек. Медики диагностировали COVID-19 у 670 пациентов.