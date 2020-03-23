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Врачи Турции получили громкую поддержку от народа - ежедневную трогательную благодарность за битву с коронавирусом

23 марта 2020, 13:35  •  39 • В мире
В Турции граждане в благодарность медикам, борющимся с пандемией коронавируса, запустили флешмоб – ежедневно в девять вечера люди выходят на балконы и аплодируют, а автомобилисты сигналят. Лидер страны Реджеп Эрдоган также поддержал врачей, приветствовав их аплодисментами.
В Турции в разгар коронавируса граждане решили поблагодарить врачей, самоотверженно сражающихся с пандемией. В знак благодарности каждый вечер в 21.00 благодарные турки выходят на балконы квартир и аплодируют, а едущие в авто водители сигналят.
В этом флешмобе принял участие и лидер страны Реджеп Эрдоган.
Он выразил поддержку медикам аплодисментами.
"Приветствую от своего имени, от имени своей семьи и турецкого народа всех медицинских сотрудников, самоотверженных и преданных героев, которые противостоят всем трудностям и невзгодам. Приветствую и аплодирую", — сказал он.
Как и в другие страны мира, коронавирус проник в Турцию. Там уже скончались девять человек. Медики диагностировали COVID-19 у 670 пациентов.
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